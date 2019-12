Luke Dillon Wins World Series Sprintcars Opener at Murray Bridge

MURRAY BRIDGE, SA (December 26, 2019) — Luke Dillon won the opening round of the World Series Sprintcars on Thursday at Murray Bridge Speedway. Dillon started on the front row and led all 25 laps in route to the victory. Kerry Madsen drove around Cory Eliason for the runner up position. Eliason held on for third while Rucky Hickman and Steven Lines rounded out the top five.

Nick Hall won the Wingless V6 Sprint Car feature.

World Series Sprintcars

Murray Bridge Speedway

Murray Bridge, SA

Thursday December 26, 2019

Qualifying:

1. T22-Jock Goodyer, 11.968

2. S81-Luke Dillon, 11.992

3. V88-Dave Murcott, 12.167

4. S97-Matt Egel, 12.208

5. V40-Rusty Hickman, 12.237

6. 5W-Lucas Wolfe, 12.265

7. W26-Cory Eliason, 12.270

8. W2-Kerry Madsen, 12.291

9. S10-Steven Caruso, 12.296

10. S33-Mark Caruso, 12.302

11. W17-James McFadden, 12.314

12. S15-Aidan Hall, 12.335

13. S45-Jake Tranter, 12.364

14. Q83-Steven Lines, 12.420

15. S20-Glen Sutherland, 12.422

16. V55-Brooke Tatnell, 12.424

17. S4-Lisa Walker, 12.447

18. W25-Taylor Milling, 12.493

19. S13-Brock Hallett, 12.498

20. NT21-Chace Karpenko, 12.512

21. S24-Ricky Maiolo, 12.550

22. S74-Daniel Pestka, 12.554

23. T62-Tate Frost, 12.568

24. S2-Craig Vanderstelt, 12.582

25. W60-Lachlan McHugh, 12.596

26. W14-Jason Pryde, 12.608

27. VA7-Tim Hutchins, 12.631

28. S3-Ben Morris, 12.633

29. S23-Daniel Smith, 12.721

30. Q54-Randy Morgan, 12.810

31. NT17-Lenny Cole, 12.952

32. N89-Braydan Willmington, 12.976

33. S16-Joel Heinrich, 13.044

34. S93-Mike Fox, 13.166

DNF. S14-Brendan Quinn, 0.000

Heat Race #1:

1. W60-Lachlan McHugh

2. S13-Brock Hallett

3. W26-Cory Eliason

4. S45-Jake Tranter

5. Q54-Randy Morgan

6. S15-Aidan Hall

7. S2-Craig Vanderstelt

8. NT17-Lenny Cole

9. S4-Lisa Walker

10. 5W-Lucas Wolfe

11. T22-Jock Goodyer

Heat Race #2:

1. NT21-Chace Karpenko

2. W14-Jason Pryde

3. Q83-Steven Lines

4. T62-Tate Frost

5. S81-Luke Dillon

6. W25-Taylor Milling

7. W2-Kerry Madsen

8. W17-James McFadden

9. V40-Rusty Hickman

10. N89-Braydan Willmington

11. S14-Brendan Quinn

12. S23-Daniel Smith

Heat Race #3:

1. V55-Brooke Tatnell

2. S97-Matt Egel

3. S24-Ricky Maiolo

4. S10-Steven Caruso

5. S33-Mark Caruso

6. V88-Dave Murcott

7. S20-Glen Sutherland

8. S74-Daniel Pestka

9. S3-Ben Morris

10. S16-Joel Heinrich

11. S93-Mike Fox

12. VA7-Tim Hutchins

Heat Race #4:

1. S2-Craig Vanderstelt

2. W2-Kerry Madsen

3. S15-Aidan Hall

4. S74-Daniel Pestka

5. V40-Rusty Hickman

6. S24-Ricky Maiolo

7. S23-Daniel Smith

8. S20-Glen Sutherland

9. 5W-Lucas Wolfe

10. S97-Matt Egel

Heat Race #5:

1. W17-James McFadden

2. W60-Lachlan McHugh

3. S4-Lisa Walker

4. S81-Luke Dillon

5. Q83-Steven Lines

6. Q54-Randy Morgan

7. W25-Taylor Milling

8. S33-Mark Caruso

9. S14-Brendan Quinn

10. S10-Steven Caruso

11. S16-Joel Heinrich

Heat Race #6:

1. T62-Tate Frost

2. W26-Cory Eliason

3. S13-Brock Hallett

4. V55-Brooke Tatnell

5. S45-Jake Tranter

6. S3-Ben Morris

7. W14-Jason Pryde

8. NT17-Lenny Cole

9. S93-Mike Fox

10. V88-Dave Murcott

11. NT21-Chace Karpenko

B-Main:

1. 5W-Lucas Wolfe

2. W60-Lachlan McHugh

3. S2-Craig Vanderstelt

4. T62-Tate Frost

5. S20-Glen Sutherland

6. S24-Ricky Maiolo

7. W25-Taylor Milling

8. W14-Jason Pryde

9. Q54-Randy Morgan

10. N89-Braydan Willmington

11. S4-Lisa Walker

12. S3-Ben Morris

13. S16-Joel Heinrich

14. S23-Daniel Smith

15. S93-Mike Fox

16. NT17-Lenny Cole

17. S74-Daniel Pestka

A-Main:

1. S81-Luke Dillon

2. W2-Kerry Madsen

3. W26-Cory Eliason

4. V40-Rusty Hickman

5. Q83-Steven Lines

6. W17-James McFadden

7. T62-Tate Frost

8. S15-Aidan Hall

9. S45-Jake Tranter

10. 5W-Lucas Wolfe

11. S2-Craig Vanderstelt

12. S13-Brock Hallett

13. S10-Steven Caruso

14. V55-Brooke Tatnell

15. S97-Matt Egel

16. S33-Mark Caruso

17. W60-Lachlan McHugh

18. V88-Dave Murcott

Wingless V6 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. S12-Chris James

2. S61-Michael Buxallen

3. S17-Kym Simon

4. S99-Darryl Barkla

DNF: S88-Glen Bousfield

Heat Race #2:

1. S8-Nick Hall

2. S5-Damien Eve

3. S18-Jake Oxford

4. S3-Steve Agars

5. S44-Glen Ince

6. S9-Renee Pfeiler

Heat Race #3:

1. S12-Chris James

2. S3-Steve Agars

3. S18-Jake Oxford

4. S9-Renee Pfeiler

5. S99-Darryl Barkla

DQ: S61-Michael Buxallen

Heat Race #4:

1. S8-Nick Hall

2. S5-Damien Eve

3. S44-Glen Ince

4. S17-Kym Simon

Feature:

1. S8-Nick Hall

2. S18-Jake Oxford

3. S5-Damien Eve

4. S3-Steve Agars

5. S17-Kym Simon

6. S9-Renee Pfeiler

7. S99-Darryl Barkla

8. S12-Chris James

9. S61-Michael Buxallen

10. S44-Glen Ince