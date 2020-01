Schatz Wins 2020 Australian Sprint Car Open Preliminary Feature

BRISBANE, QLD (January 10, 2020) — Donny Schatz won the preliminary feature for the 2020 Australian Sprintcar Open Friday at Archerfield Speedway. The victory was Schatz’s third of the 2020 season.

Lachlan McHugh started on the pole position and led the opening eight laps before Schatz moved up from his third starting spot to take the lead. Schatz led the remainder of the 25-lap distance for the victory over Kerry Madsen, McHugh, James McFadden, and Jock Goodyer.

Brock Dean won the midget car main event.

Austrlaian Sprintcar Open – Prelminary Feature

Archerfield Speedway

Brisbane, QLD

Friday January 10, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. USA15-Donny Schatz, 14.077

2. W60-Lachlan McHugh, 14.307

3. W2-Kerry Madsen, 14.308

4. V88-Dave Murcott, 14.398

5. W17-James McFadden, 14.407

6. Q16-Bryan Mann, 14.430

7. S13-Brock Hallet, 14.458

8. T22-Jock Goodyer, 14.465

9. USA5w-Lucas Wolfe, 14.477

10. W14-Jason Pryde, 14.497

11. Q17-Luke Oldfield, 14.504

12. Q10-Adam Butler, 14.514

13. A1-Andrew Scheuerle, 14.515

14. Q51-Tim Farrell, 14.532

15. Q43-Mitchell Gee, 14.538

16. V40-Rusty Hickman, 14.564

17. S20-Glen Sutherland, 14.632

18. VA21-Shaun Dobson, 14.671

19. USA4-Kalib Henry, 14.691

20. V25-Jack Lee, 14.738

21. Q5-Cody Maroske, 14.756

22. Q2-Brent Kratzmann, 14.771

23. Q59-Kevin Titman, 14.792

24. V55-Brooke Tatnell, 14.799

25. Q54-Randy Morgan, 14.854

26. NQ3-Karl Hoffmans, 14.873

27. Q42-Kristy Bonsey, 14.895

28. Q14-Mark Pholi, 15.003

29. NS45-Jai Stephenson, 15.284

30. Q33-Callum Walker, NT

31. Q78-Andrew Corbet, NT

32. Q88-Ryan McNamara, NT

Heat Race #1:

1. V55-Brooke Tatnell

2. Q43-Mitchell Gee

3. S13-Brock Hallet

4. Q88-Ryan McNamara

5. Q17-Luke Oldfield

6. W60-Lachlan McHugh

7. A1-Andrew Scheuerle

8. V40-Rusty Hickman

9. W14-Jason Pryde

10. NQ3-Karl Hoffmans

11. Q42-Kristy Bonsey

Heat Race #2:

1. S20-Glen Sutherland

2. Q54-Randy Morgan

3. V88-Dave Murcott

4. Q16-Bryan Mann

5. USA5w-Lucas Wolfe

6. W17-James McFadden

7. Q5-Cody Maroske

8. T22-Jock Goodyer

9. Q59-Kevin Titman

10. Q14-Mark Pholi

DNF. NS45-Jai Stephenson

Heat Race #3:

1. USA15-Donny Schatz

2. Q10-Adam Butler

3. Q33-Callum Walker

4. VA21-Shaun Dobson

5. W2-Kerry Madsen

6. Q51-Tim Farrell

7. Q78-Andrew Corbet

8. Q2-Brent Kratzmann

9. V25-Jack Lee

10. USA4-Kalib Henry

Heat Race #4:

1. VA21-Shaun Dobson

2. Q51-Tim Farrell

3. S13-Brock Hallet

4. Q17-Luke Oldfield

5. S20-Glen Sutherland

6. A1-Andrew Scheuerle

7. W60-Lachlan McHugh

8. Q14-Mark Pholi

9. Q33-Callum Walker

10. V40-Rusty Hickman

11. Q42-Kristy Bonsey

Heat Race #5:

1. W17-James McFadden

2. W2-Kerry Madsen

3. Q10-Adam Butler

4. W14-Jason Pryde

5. V88-Dave Murcott

6. T22-Jock Goodyer

7. Q88-Ryan McNamara

8. Q59-Kevin Titman

9. Q5-Cody Maroske

10. NQ3-Karl Hoffmans

11. NS45-Jai Stephenson

Heat Race #6:

1. Q43-Mitchell Gee

2. USA15-Donny Schatz

3. Q16-Bryan Mann

4. V55-Brooke Tatnell

5. Q2-Brent Kratzmann

6. Q78-Andrew Corbet

7. USA4-Kalib Henry

8. Q54-Randy Morgan

9. V25-Jack Lee

10. USA5w-Lucas Wolfe

B-Main:

1. Q43-Mitchell Gee

2. S13-Brock Hallet

3. Q16-Bryan Mann

4. V88-Dave Murcott

5. Q10-Adam Butler

6. USA5w-Lucas Wolfe

7. S20-Glen Sutherland

8. Q51-Tim Farrell

9. W14-Jason Pryde

10. Q5-Cody Maroske

11. Q54-Randy Morgan

12. NQ3-Karl Hoffmans

13. Q42-Kristy Bonsey

14. NS45-Jai Stephenson

15. Q14-Mark Pholi

16. Q88-Ryan McNamara

17. Q78-Andrew Corbet

18. Q33-Callum Walker

A-Main:

1. USA15-Donny Schatz

2. W2-Kerry Madsen

3. W60-Lachlan McHugh

4. W17-James McFadden

5. T22-Jock Goodyer

6. A1-Andrew Scheuerle

7. Q17-Luke Oldfield

8. V25-Jack Lee

9. USA4-Kalib Henry

10. VA21-Shaun Dobson

11. V55-Brooke Tatnell

12. Q2-Brent Kratzmann

13. V88-Dave Murcott

14. V40-Rusty Hickman

15. Q16-Bryan Mann

16. Q59-Kevin Titman

17. S13-Brock Hallet

18. Q43-Mitchell Gee

Midget Cars

Qualifying:

1. 99-Brock Dean, 14.505

2. 77-Bodie Smith, 14.556

3. 89-Rusty Whittaker, 14.575

4. 11-Charlie Brown, 14.597

5. 80-Scott Doyle, 14.602

6. 18-Nathan Mathers, 14.696

7. 6-Darren Vine, 14.796

8. 41-Glenn Wright, 14.792

9. 81-Brad Dawson, 14.853

10. 34-Mitchell Rooke, 14.925

11. 16-Matt O’Neil, 15.076

12. 66-Barry Gibbes, 15.108

13. 76-Reid Mackay, 15.125

14. 5-Audie Malt, 15.399

15. 14-Cody Stothard, 15.708

16. 3-Cal Whatmore, NT

Heat Race #1:

1. 99-Brock Dean

2. 18-Nathan Mathers

3. 80-Scott Doyle

4. 66-Barry Gibbes

5. 34-Mitchell Rooke

6. 14-Cody Stothard

7. 89-Rusty Whittaker

8. 16-Matt O’Neil

Heat Race #2:

1. 11-Charlie Brown

2. 81-Brad Dawson

3. 41-Glenn Wright

4. 6-Darren Vine

5. 77-Bodie Smith

6. 5-Audie Malt

7. 76-Reid Mackay

DNF. 3-Cal Whatmore

Heat Race #3:

1. 41-Glenn Wright

2. 89-Rusty Whittaker

3. 11-Charlie Brown

4. 99-Brock Dean

5. 80-Scott Doyle

6. 18-Nathan Mathers

7. 76-Reid Mackay

8. 3-Cal Whatmore

Heat Race #4:

1. 6-Darren Vine

2. 77-Bodie Smith

3. 81-Brad Dawson

4. 34-Mitchell Rooke

5. 5-Audie Malt

6. 14-Cody Stothard

7. 66-Barry Gibbes

Feature:

1. 99-Brock Dean

2. 11-Charlie Brown

3. 6-Darren Vine

4. 89-Rusty Whittaker

5. 41-Glenn Wright

6. 3-Cal Whatmore

7. 80-Scott Doyle

8. 16-Matt O’Neil

9. 5-Audie Malt

10. 81-Brad Dawson

11. 34-Mitchell Rooke

12. 76-Reid Mackay

13. 18-Nathan Mathers

14. 77-Bodie Smith

15. 66-Barry Gibbes

16. 14-Cody Stothard