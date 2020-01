Opening Night Feature of the 2020 Australian Sprintcar Title Rained Out

LATROBE, TAS (January 31, 2020) — The opening night of the 2020 Australian Sprintcar Title at Gulf Western & Independent Oil Raceway was rained out. The preliminary action was completed with Robbie Farr leading the point standings after qualifying and heat races were complete. The opening night feature will not be contested with the finale as of this post scheduled for Saturday.

Australian Sprintcar Title

Gulf Western & Independent Oils Raceway

Latrobe, TAS

Friday January 31, 2020

Qualifying Group #1A:

1. W 2-Kerry Madsen, 11.430

2. Q 23-Lachlan Mchugh, 11.458

3. V 25-Jack Lee, 11.600

4. V 88-David Murcott, 11.722

5. T 35-Adrian Redpath, 11.812

Qualifying Group #1B:

1. T 62-Tate Frost, 11.324

2. T 45-Kurt Luttrell, 11.726

3. V 77-Brayden Parr, 11.839

4. N 45-Jai Stephenson, 12.008

Qualifying Group 2A:

1. W 17-James Mcfadden, 11.356

2. VA 21-Shaun Dobson, 11.365

3. V 55-Brooke Tatnell, 11.443

4. N 57-Matthew Dumesny, 11.536

5. Q 17-Luke Oldfield, 11.582

Qualifying Group 2B:

1. T 10-Jamie Bricknell, 11.566

2. N 53-Jessie Attard, 11.605

3. S 20-Glen Sutherland, 11.696

4. T 14-Mark House, 11.935

5. T 3-Chris Gallagher, 12.166

Qualifying Group 3A:

1. V 35-Jamie Veal, 11.426

2. A 1-Andrew Scheuerle, 11.567

3. N 47-Marcus Dumesny, 11.711

4. NQ 5-Danny Reidy, 11.940

5. T 11-Jason Redpath, 12.272

Qualifying Group 3B:

1. T 7-Tim Hutchins, 12.048

2. Q 59-Kevin Titman, 12.123

3. T 16-Adam Alexander, 12.211

4. V 73-Charles Hunter, 12.217

5. T 87-Bradley Walkley, 13.365

Qualifying Group 4A:

1. NQ 7-Robbie Farr, 11.369

2. T 22-Jock Goodyer, 11.432

3. Q 83-Steven Lines, 11.792

4. T 48-Nick Penno, 12.124

5. V 98-Peter Doukas, 12.222

Qualifying Group 4B:

1. T 9-Chris Johns, 12.186

2. Q 78-Andrew Corbet, 12.233

3. S 45-Jake Tranter, 12.329

4. T 2-Scott Bissett, 12.602

Heat Race #1:

1. V 77-Brayden Parr

2. T 35-Adrian Redpath

3. Q 23-Lachlan Mchugh

4. W 2-Kerry Madsen

5. T 45-Kurt Luttrell

6. V 25-Jack Lee

7. V 88-David Murcott

8. T 62-Tate Frost

9. N 45-Jai Stephenson

Heat Race #2:

1. N 53-Jessie Attard

2. Q 17-Luke Oldfield

3. S 20-Glen Sutherland

4. W 17-James Mcfadden

5. T 10-Jamie Bricknell

6. N 57-Matthew Dumesny

7. VA 21-Shaun Dobson

8. T 14-Mark House

9. V 55-Brooke Tatnell

10. T 3-Chris Gallagher

Heat Race #3:

1. V 73-Charles Hunter

2. Q 59-Kevin Titman

3. N 47-Marcus Dumesny

4. V 35-Jamie Veal

5. A 1-Andrew Scheuerle

6. T 16-Adam Alexander

7. T 7-Tim Hutchins

8. NQ 5-Danny Reidy

9. T 87-Bradley Walkley

Heat Race #4:

1. T 9-Chris Johns

2. NQ 7-Robbie Farr

3. Q 83-Steven Lines

4. V 98-Peter Doukas

5. T 48-Nick Penno

6. T 22-Jock Goodyer

7. T 2-Scott Bissett

8. S 45-Jake Tranter

9. Q 78-Andrew Corbet

Heat Race #5:

1. W 2-Kerry Madsen

2. Q 23-Lachlan Mchugh

3. V 25-Jack Lee

4. T 62-Tate Frost

5. V 88-David Murcott

6. T 45-Kurt Luttrell

7. V 77-Brayden Parr

8. T 35-Adrian Redpath

9. N 45-Jai Stephenson

Heat Race #6:

1. W 17-James Mcfadden

2. VA 21-Shaun Dobson

3. N 57-Matthew Dumesny

4. Q 17-Luke Oldfield

5. V 55-Brooke Tatnell

6. T 10-Jamie Bricknell

7. N 53-Jessie Attard

8. S 20-Glen Sutherland

9. T 14-Mark House

10. T 3-Chris Gallagher

Heat Race #7:

1. V 35-Jamie Veal

2. A 1-Andrew Scheuerle

3. NQ 5-Danny Reidy

4. N 47-Marcus Dumesny

5. T 16-Adam Alexander

6. T 7-Tim Hutchins

7. T 87-Bradley Walkley

8. Q 59-Kevin Titman

9. V 73-Charles Hunter

Heat Race #8:

1. T 22-Jock Goodyer

2. NQ 7-Robbie Farr

3. Q 83-Steven Lines

4. V 98-Peter Doukas

5. T 48-Nick Penno

6. T 9-Chris Johns

7. Q 78-Andrew Corbet

8. S 45-Jake Tranter

9. T 2-Scott Bissett

Points:

1. NQ 7-Robbie Farr, 60

2. W 17-James Mcfadden, 59

3. V 35-Jamie Veal, 59

4. W 2-Kerry Madsen, 56

5. Q 23-Lachlan Mchugh, 53

6. T 22-Jock Goodyer, 52

7. A 1-Andrew Scheuerle, 51

8. Q 83-Steven Lines, 51

9. N 47-Marcus Dumesny, 49

10. VA 21-Shaun Dobson, 47

11. T 9-Chris Johns, 46

12. Q 17-Luke Oldfield, 45

13. T 62-Tate Frost, 44

14. N 57-Matthew Dumesny, 43

15. V 25-Jack Lee, 43

16. T 48-Nick Penno, 41

17. V 98-Peter Doukas, 41

18. N 53-Jessie Attard, 40

19. NQ 5-Danny Reidy, 39

20. V 77-Brayden Parr, 38

21. T 10-Jamie Bricknell, 37

22. Q 59-Kevin Titman, 37

23. V 55-Brooke Tatnell, 36

24. V 88-David Murcott, 35

25. T 45-Kurt Luttrell, 35

26. T 35-Adrian Redpath, 35

27. T 7-Tim Hutchins, 33

28. T 16-Adam Alexander, 33

29. S 20-Glen Sutherland, 31

30. V 73-Charles Hunter, 29

31. S 45-Jake Tranter, 21

32. T 2-Scott Bissett, 21

33. T 87-Bradley Walkley, 20

34. T 14-Mark House, 19

35. N 45-Jai Stephenson, 18

36. Q 78-Andrew Corbet, 18

37. T 3-Chris Gallagher, 10

38. T 11-Jason Redpath, 6