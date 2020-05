Sprint Series of Nebraska

the New Raceway Park

Jefferson, S.D.

Sunday May 17, 2020

Feature:

1. 84-Jack Dover

2. 10D-Danny Nekolite

3. 12-Tyler Drueke

4. 7-Toby Chapman

5. 63-Trey Burke

6. 5-Stuart Snyder

7. 2D-Dusty Ballenger

8. 4X-Jason Danley

9. 14-Joey Danley

10. 32-Trefer Waller

11. 1S-Ryan Voss

12. 10-Trevor Serbus

13. 0-Chase Weiler

14. 9ER7-John Otte

15. O2-Mitchell Dvorak

16. 25-Gunnar Pike

17. 11-Zach Blurton

18. 24-Kade Higday

19. 99-Tony Drueke

20. 22C-Chad Koch