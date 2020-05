Mark Smith Wins USCS Feature Win 11 and Old No. 1 Speedway

United Sprint Car Series

Old No. 1 Speedway

Harrisburg, AR

Friday May 29, 2020

Engler Heat Race #1 (8 Laps)

1. 29-Jeff Oliver[2]

2. 14-Jordon Mallett[6]

3. 4-Danny Smith[5]

4. 17-Alex Lyles[1]

5. 13-Chase Howard[7]

6. 121-Jan Howard[4]

7. 3P-Paxton Gregory[3]

8. 44-Ronny Howard[8]

DNS: 17X-Trapper Brown

BMRS Heat Race #2 (8 Laps)

1. 22L-Connor Leoffler[1]

2. 29A-Kyle Amerson[2]

3. 10M-Morgan Turpen[8]

4. 2-Brad Bowden[3]

5. 3B-Chris Banja[6]

6. 7E-Eric Gunderson[7]

7. 10L-Landon Britt[4]

8. 18J-RJ Jacobs[5]

Butlerbuilt Heat Race #3 (8 Laps)

1. 6-Dustin Gates[1]

2. 3-Howard Moore[2]

3. 5M-Max Stambaugh[4]

4. 20-Jim Shuster[6]

5. 28-Jeff Willingham[3]

6. DNS: 99-Blake Jenkins

7. DNS: 24-Jeffrey West Jr

8. DNS: 47-Dale Howard

HERO Graphics Heat Race #4 (8 Laps)

1. M1-Mark Smith[3]

2. 10-Terry Gray[2]

3. 22M-Dan McCarron[8]

4. 49-Mallie Shuster[4]

5. 12-Luke Hall[5]

6. 17B-Shelby Brown[6]

7. 1X-Tim Crawley[1]

8. 10K-Dewayne White[7]v

Hoosier Dash (6 Laps)

1. 10L-Landon Britt[1]

2. M1-Mark Smith[5]

3. 29A-Kyle Amerson[3]

4. 29-Jeff Oliver[4]

5. 22M-Dan McCarron[2]

6. 13-Chase Howard[6]

B Main 1 (12 Laps)

1. 2-Brad Bowden[1]

2. 12-Luke Hall[3]

3. 1X-Tim Crawley[8]

4. 99-Blake Jenkins[5]

5. 3B-Chris Banja[2]

6. 44-Ronny Howard[7]

7. 28-Jeff Willingham[4]

DNS: 3P-Paxton Gregory

DNS: 29-Jeff Oliver

DNS: 17X-Trapper Brown

B Main 2 (12 Laps)

1. 13-Chase Howard[1]

2. 10L-Landon Britt[6]

3. 17-Alex Lyles[2]

4. 18J-RJ Jacobs[8]

5. 10K-Dewayne White[7]

6. 17B-Shelby Brown[4]

7. 7E-Eric Gunderson[3]

DNS: 121-Jan Howard

DNS: 47-Dale Howard

Feature (30 Laps)

1. M1-Mark Smith[2]

2. 14-Jordon Mallett[1]

3. 29A-Kyle Amerson[8]

4. 4-Danny Smith[11]

5. 5M-Max Stambaugh[12]

6. 10M-Morgan Turpen[4]

7. 2-Brad Bowden[15]

8. 10L-Landon Britt[18]

9. 22L-Connor Leoffler[6]

10. 29-Jeff Oliver[5]

11. 99-Blake Jenkins[21]

12. 12-Luke Hall[17]

13. 13-Chase Howard[16]

14. 49-Mallie Shuster[14]

15. 6-Dustin Gates[7]

16. 1X-Tim Crawley[19]

17. 18J-RJ Jacobs[22]

18. 28-Jeff Willingham[23]

19. 22M-Dan McCarron[3]

20. 10-Terry Gray[10]

21. 3-Howard Moore[9]

22. 20-Jim Shuster[13]

23. 17-Alex Lyles[20]