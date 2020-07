DeVault Wins Sprint Car Feature at Butler

QUINCY, MI (July 4, 2020) — Zane DeVault won the sprint car feature on Saturday at Butler Motor Speedway. Quentin Blonde, Gregg Dalman, Corbin Gurley, and Tylar Rankin rounded out the top five.

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday July 4, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 27z-Zane DeVault

2. 5QB-Quentin Blonde

3. 16c-Gregg Dalman

4. 12-Corbin Gurley

5. 39-Tylar Rankin

6. 2-A.J. Aldrich

7. 87E-Logan Easterday

8. 15-Darel Woolsey

9. 12-Mike Baker

10. 86-Keith Sheffer

11. 13-Nathan Baroach

12. 00m-Jay Moore