Feature Winners: September 3-7, 2020

Thursday September 3, 2020

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tanner Holmes

Friday September 4, 2020

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – All Star Circuit of Champions – Tim Shaffer

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – Indiana RaceSaver Sprint Car Series – Cody Trammell

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Josh Burton Memorial – Chase Stockon

Clinton County Motor Speedway – Mill Hall, PA – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series – Aaron Jacobs

Dodge County Fairgrounds – Beaver Dam, WI – USA – Interstate Racing Association – Bill Balog

Dodge County Fairgrounds – Beaver Dam, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Brandon McMullen

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – IMCA Sprint Car RaceSaver Nationals – Ethan Barrow

Electric City Speedway – Black Eagle, MT – USA – Winged 360 Sprint Cars – Colton Heath

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Max Adams

I-75 Raceway – Sweetwater, GA – USA – United Sprint Car Series – Dale Howard

Lincoln Speedway – Lincoln, IL – USA – D2 Midgets – Andy Baugh

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Austin Pierce

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – POWRi Northern Renegrades Non-Wing Sprint Car Series / UMSS Traditional Sprint Car Series – Jori Hughes

Sweet Springs Motorsports Complex – Sweet Springs, MO – USA – USAC National Midget Car Championship – Cannon McIntosh

Sweetwater Speedway – Rock Springs, WY – USA – ASCS Frontier Region – Zac Taylor

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Bill Brian Jr.

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Zach Newlin

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Freddie Rahmer

Saturday September 5, 2020

Anderson Speedway – Anderson, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Little 500 – Bobby Santos III

Atomic Speedway – Chillicothe, OH – USA – USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series – Chet Gehrke

Atomic Speedway – Chillicothe, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Cole Duncan

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – AFCS 305 Sprint Cars – Paul Weaver

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – All Star Circuit of Champions – Rico Abreu

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Frankie Herr

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – USAC Speed2 DMA Midget Car Series – Seth Carlson

Butler Motor Speedway – Quincy, MI – USA – FAST 410 Sprint Car Series – Joshua Turner

Coos Bay Speedway – Coos Bay, OR – USA – Winged 360 Sprint Cars – R.J. Baker

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Limited Sprints – Kyle Alberding

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Iron Man 55 Non-Wing – Kyle Clark

Crystal Motor Speedway – Crystal, MI – USA – Great Lakes Traditional Sprints – Mike Galadja

Delaware International Speedway – Delmar, DE – USA – USAC East Coast Sprint Car Series – Kenny Miller III

Dodge City Raceway Park – Dodge City, KS – USA – Winged 305 Sprint Cars – Cody Lampe

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – IMCA Sprint Car RaceSaver Nationals – Toby Chapman

East Bay Raceway Park – Tampa, FL – USA – Winged 360 Sprint Cars – Steve Diamond

ECM Speedway – Bremen, AL – USA – United Sprint Car Series – Mark Smith

Electric City Speedway – Black Eagle, MT – USA – Winged 360 Sprint Cars – Colton Heath

Greenbush Race Park – Greenbush, MN – USA – POWRi Northern Renegrades Non-Wing Sprint Car Series / UMSS Traditional Sprint Car Series – Paul Schultz

Huset’s Speedway – Brandon, SD – USA – World of Outlaws – Sheldon Haudenschild

I-35 Speedway – Winston, MO – USA – USAC Midwest Wingless Racing Association – Wyatt Burks

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – ASCS Warrior Region – LOS Nationals – Robbie Price

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi RaceSaver Sprint Cars – LOS Nationals – Brady Bacon

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi WAR Sprint Car League – LOS Nationals – James Kinser

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Winged 305 Sprint Cars – Alysha Bay

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – Winged 410 Sprint Cars – Nick Bilbee

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – King of Non-Wing – A.J. Hopkins

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Bob Leiby Memorial Twin 20’s – Danny Dietrich

Monroe Motor Speedway – Monroe, LA – USA – ASCS Lone Star Region / ASCS Mid-South Region – Tim Crawley

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – PA Sprint Series – Devin Adams

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Interstate Racing Association – Bill Balog

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Sheyboygan County Fair – Brandon McMullen

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brent Marks

Sweet Springs Motorsports Complex – Sweet Springs, MO – USA – USAC National Midget Car Championship – Buddy Kofoid

Sweetwater Speedway – Rock Springs, WY – USA – ASCS Frontier Region – Zac Taylor

Sycamore Speedway – Sycamore, IL – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Chase McDermand

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Davey Ray

Sunday September 6, 2020

35 Raceway Park – Frankfort, OH – USA – Ohio Valley Sprint Car Association – Brandon Wimmer

Bedford Speedway – Bedford, PA – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series – No Points – Garrett Bard

Central Arizona Speedway – Casa Grande, AZ – USA – CAS Sprint Car Series – Brody Roa

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Limited Sprints – Rick Ashley

Devil’s Bowl Speedway – West Haven, VT – USA – Sprint Cars of New England – Scott Holcomb

Dodge City Raceway Park – Dodge City, KS – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jordan Knight

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – IMCA Sprint Car RaceSaver Nationals – Jake Bubak

Electric City Speedway – Black Eagle, MT – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tanner Holmes

Greenbush Race Park – Greenbush, MN – USA – POWRi Northern Renegrades Non-Wing Sprint Car Series / UMSS Traditional Sprint Car Series – Jori Hughes

Huset’s Speedway – Brandon, SD – USA – Midwest Sprint Touring Series – Jack Dover

Huset’s Speedway – Brandon, SD – USA – World of Outlaws – Kyle Larson

I-76 Speedway – Fort Morgan, CO – USA – ASCS Elite North Non-Wing Sprint Car Series – Coby Pearce

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Kevin Thomas Jr.

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – ASCS Warrior Region – LOS Nationals – Derek Hagar

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi WAR Sprint Car League – LOS Nationals – Zach Daum

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – LOS Nationals – James Kinder

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Anthony Macri

Spoon River Speedway – Canton, IL – USA – USAC Speed2 IMRA Midget Car Series – Bryan Stanfill

Talladega Short Track – Eastaboga, AL – USA – United Sprint Car Series – Mark Smith

Tri-State Speedway – Haubstadt, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Labor Day Weekend Challenge – Kyle Cummins

Wayne County Speedway – Orrville, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Pete Jacobs Memorial – Cap Henry

Monday September 7, 2020

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Labor Day Classic – Anthony Macri