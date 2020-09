Ryan Robinson Wins at Marysville

MARYSVILLE, CA (September 9, 2020) — Ryan Robinson won the 360 sprint car feature Wednesday night at Marysville Raceway. Robinson started in the fifth starting position and took the lead from Michael Wasina just before lap 10 as Wasina dropped back in the field. Michael Ing Wasina, Golobic, and Colby Copeland rounded out the top five.

Marysville Raceway

Marysville, California

Wednesday September 9, 2020

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying:

1. 92-Andy Forsberg, 12.340

2. 21-Michael Ing, 12.523

3. 71W-Michael Wasina, 12.568

4. 17W-Shane Golobic, 12.636

5. 23R-Colby Copeland, 12.649

6. 38B-Blake Carrick, 12.692

7. 14W-Ryan Robinson, 12.785

8. 83T-Tanner Carrick, 12.787

9. 71JR-Alec Justeson, 12.889

10. 24-Justin Henry, 12.898

11. 7H-Jake Haulot, 12.915

12. 8-Colby Wiesz, 12.986

13. 1-Nick Larsen, 13.053

14. 35-Sean Becker, 13.059

15. 93-Stephen Ingraham, 13.103

16. 49X-Billy Butler, 13.115

17. 0-Steel Powell, 13.152

18. 57B-Bobby Butler, 13.156

19. 32-Caden Sarale, 13.161

20. 16-Jimmy Steward, 13.379

21. 87-Ashlyn Rodriguez, 13.529

22. 49-Mike Monahan, 13.556

23. 15W-Alex Fowler, 14.085

24. 15-Pat Harvey Jr., 14.302

25. 2S-Jayce Steinberg, 14.319

26. 90-Darren Johnson, 14.413

27. 21W-Ben Wiesz, 14.696

28. 91J-John Sullivan, 14.752

29. 15S-Michael Sellers, NT

Heat Race #1:

1. 23R-Colby Copeland

2. 92-Andy Forsberg

3. 71JR-Alec Justeson

4. 1-Nick Larsen

5. 0-Steel Powell

6. 87-Ashlyn Rodriguez

7. 15S-Michael Sellers

8. 2S-Jayce Steinberg

Heat Race #2:

1. 35-Sean Becker

2. 24-Justin Henry

3. 38B-Blake Carrick

4. 57B-Bobby Butler

5. 21-Michael Ing

6. 90-Darren Johnson

7. 49-Mike Monahan

Heat Race #3:

1. 14W-Ryan Robinson

2. 7H-Jake Haulot

3. 32-Caden Sarale

4. 71W-Michael Wasina

5. 93-Stephen Ingraham

6. 21W-Ben Wiesz

7. 15W-Alex Fowler

Heat Race #4:

1. 83T-Tanner Carrick

2. 8-Colby Wiesz

3. 17W-Shane Golobic

4. 49X-Billy Butler

5. 15-Pat Harvey Jr.

6. 16-Jimmy Steward

7. 91J-John Sullivan

B-Main:

1. 21-Michael Ing

2. 87-Ashlyn Rodriguez

3. 15S-Michael Sellers

4. 16-Jimmy Steward

5. 49-Mike Monahan

6. 21W-Ben Wiesz

7. 15-Pat Harvey Jr.

8. 15W-Alex Fowler

9. 90-Darren Johnson

10. 2S-Jayce Steinberg

11. 93-Stephen Ingraham

12. 91J-John Sullivan

13. 0-Steel Powell

A-Main:

1. 14W-Ryan Robinson

2. 92-Andy Forsberg

3. 83T-Tanner Carrick

4. 17W-Shane Golobic

5. 38B-Blake Carrick

6. 71W-Michael Wasina

7. 23R-Colby Copeland

8. 7H-Jake Haulot

9. 8-Colby Wiesz

10. 71JR-Alec Justeson

11. 24-Justin Henry

12. 16-Jimmy Steward

13. 32-Caden Sarale

14. 49X-Billy Butler

15. 15S-Michael Sellers

16. 87-Ashlyn Rodriguez

17. 1-Nick Larsen

18. 21-Michael Ing

19. 35-Sean Becker

20. 57B-Bobby Butler