Max Adams Wins at Lawrenceburg

LAWRENCEBURG, IN (September 19, 2020) — Max Adams won the non-wing sprint car feature on Saturday at Lawrenceburg Speedway. The win was Adams second victory of the 2020 season. Scotty Weir, Garrett Abrams, Korbyn Hayslett, and J.J. Hughes rounded out the top five.

Lawrenceburg Speedway

Lawrenceburg, Indiana

Saturday September 19, 2020

Non-Wing 410 Sprint Cars

Feature:

1. 37-Max Adams

2. 4P-Scotty Weir

3. 32-Garrett Abrams

4. 1H-Korbyn Hayslett

5. 76-JJ Hughes

6. 17-Nick Bilbee

7. 71B-Braxton Cummings

8. 34-Sterling Cling

9. 10-Saban Bibent

10. 5J-Joss Moffatt

11. 21B-Ryan Barr

12. 34X-Parker Frederickson

13. 28M-Matt McCarthy

14. 89-Shawn Westerfeld

15. 7-Tony McVey

16. 25K-Kent Weed

17. 0-Thomas Meseraull

18. 20R-Tayte Williamson

19. 27G-Travis Gratzer

20. 34AZ-Jake Swanson