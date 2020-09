Kyle Larson Wins the Dirt Classic at Lincoln Speedway

ABBOTTSTOWN, PA (September 19, 2020) — Kyle Larson continued his dominance of the sprint car world on Saturday winning the Dirt Classic at Lincoln Speedway with the Ollie’s Bargain Outlet All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1. Larson earned the front row starting position for the main event and led every lap in route to the $20,000 victory. The win was Larson’s 38th open wheel win of the year and 39th overall for the 2020 season. Aaron Reutzel, Brent Marks from 10th starting spot, Rico Abreu, and Anthony Macri rounded out the top five.

Dirt Classic VII

Ollie’s Bargain Outlet All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Lincoln Speedway

Abbottstown, Pennsylvania

Friday September 19, 2020

Lincoln Electric Qualifying:

1. 1X-Chad Trout, 13.453[4]

2. 87-Aaron Reutzel, 13.545[28]

3. 3Z-Brock Zearfoss, 13.551[1]

4. 51-Freddie Rahmer, 13.566[11]

5. 24-Rico Abreu, 13.567[35]

6. 18-Giovanni Scelzi, 13.589[29]

7. 57-Kyle Larson, 13.605[37]

8. 07-Gerard McIntyre Jr, 13.652[5]

9. 39M-Anthony Macri, 13.668[52]

10. 11-Zeb Wise, 13.691[50]

11. 26-Cory Eliason, 13.719[33]

12. 21-Brian Brown, 13.738[40]

13. 17-Ian Madsen, 13.752[23]

14. 50-Chase Dietz, 13.755[9]

15. 39-Justin Peck, 13.783[17]

16. 16-Matt Campbell, 13.785[13]

17. 13-Paul McMahan, 13.802[46]

18. 99M-Kyle Moody, 13.805[24]

19. 2M-Kerry Madsen, 13.809[48]

20. 11T-TJ Stutts, 13.840[31]

21. 55K-Robbie Kendall, 13.844[18]

22. 69K-Lance Dewease, 13.857[15]

23. 69-Tim Glatfelter, 13.872[19]

24. 87K-Alan Krimes, 13.897[20]

25. 59-Jim Siegel, 13.899[22]

26. 5C-Dylan Cisney, 13.904[26]

27. 19-Troy Wagaman Jr, 13.907[12]

28. 91-Kyle Reinhardt, 13.943[25]

29. 21M-Brian Montieth, 13.946[45]

30. 99-Skylar Gee, 13.948[2]

31. 8-Billy Dietrich, 13.948[27]

32. 24W-Lucas Wolfe, 13.952[14]

33. 14-Tony Stewart, 13.962[42]

34. 20-Tanner Thorson, 13.969[6]

35. 5-Brent Marks, 13.976[39]

36. 15-Adam Wilt, 13.980[7]

37. 10X-Ryan Smith, 13.995[36]

38. 23-Chris Arnold, 14.031[10]

39. 5E-Tim Wagaman II, 14.063[21]

40. 88-Brandon Rahmer, 14.080[34]

41. 48-Danny Dietrich, 14.090[49]

42. 12-Brent Shearer, 14.121[16]

43. 19M-Landon Myers, 14.188[43]

44. 75-Tyler Ross, 14.258[53]

45. 2W-Glenndon Forsythe, 14.261[41]

46. 73B-Brett Michalski, 14.273[51]

47. 97-Brie Hershey, 14.273[30]

48. 16A-Aaron Bollinger, 14.287[3]

49. W20-Greg Wilson, 14.291[44]

50. 54-Zach Newlin, 14.332[38]

51. 90-Jordan Givler, 14.440[47]

52. B15-Justin Foster, 14.475[8]

53. 44-Dylan Norris, 14.489[32]

Ford Performance Heat Race #1 (8 Laps):

1. 55K-Robbie Kendall[4]

2. 39-Justin Peck[3]

3. 07-Gerard McIntyre Jr[2]

4. 1X-Chad Trout[1]

5. 87K-Alan Krimes[5]

6. 19-Troy Wagaman Jr[6]

7. 15-Adam Wilt[8]

8. 8-Billy Dietrich[7]

9. 12-Brent Shearer[9]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #2 (8 Laps):

1. 17-Ian Madsen[2]

2. 3Z-Brock Zearfoss[1]

3. 69K-Lance Dewease[4]

4. 91-Kyle Reinhardt[6]

5. 59-Jim Siegel[5]

6. 24W-Lucas Wolfe[7]

7. 23-Chris Arnold[8]

8. 16A-Aaron Bollinger[9]

DNS: 16-Matt Campbell

Hunt Brothers Pizza Heat Race #3 (8 Laps):

1. 99M-Kyle Moody[3]

2. 50-Chase Dietz[2]

3. 69-Tim Glatfelter[4]

4. 51-Freddie Rahmer[1]

5. 99-Skylar Gee[6]

6. 5C-Dylan Cisney[5]

7. 5E-Tim Wagaman II[8]

8. 20-Tanner Thorson[7]

9. B15-Justin Foster[9]

Mobil 1 Heat Race #4 (8 Laps):

1. 57-Kyle Larson[2]

2. 87-Aaron Reutzel[1]

3. 2M-Kerry Madsen[4]

4. 26-Cory Eliason[3]

5. 14-Tony Stewart[5]

6. 88-Brandon Rahmer[6]

7. 75-Tyler Ross[7]

8. 90-Jordan Givler[9]

9. 97-Brie Hershey[8]

Kistler Racing Products Heat Race #5 (8 Laps):

1. 24-Rico Abreu[1]

2. 39M-Anthony Macri[2]

3. 5-Brent Marks[5]

4. 21-Brian Brown[3]

5. 48-Danny Dietrich[6]

6. 44-Dylan Norris[9]

7. 11T-TJ Stutts[4]

8. W20-Greg Wilson[8]

9. 2W-Glenndon Forsythe[7]

Ford Performance Heat Race #6 (8 Laps):

1. 18-Giovanni Scelzi[1]

2. 13-Paul McMahan[3]

3. 11-Zeb Wise[2]

4. 10X-Ryan Smith[5]

5. 21M-Brian Montieth[4]

6. 73B-Brett Michalski[7]

7. 19M-Landon Myers[6]

8. 54-Zach Newlin[8]

Ford Performance Heat Race #7 (8 Laps):

1. 87K-Alan Krimes[4]

2. 15-Adam Wilt[1]

3. 8-Billy Dietrich[2]

4. 19-Troy Wagaman Jr[3]

5. 39-Justin Peck[6]

6. 55K-Robbie Kendall[5]

7. 1X-Chad Trout[8]

8. 12-Brent Shearer[9]

9. 07-Gerard McIntyre Jr[7]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #8 (8 Laps):

1. 23-Chris Arnold[1]

2. 24W-Lucas Wolfe[2]

3. 91-Kyle Reinhardt[3]

4. 69K-Lance Dewease[5]

5. 17-Ian Madsen[7]

6. 59-Jim Siegel[4]

7. 3Z-Brock Zearfoss[8]

8. 16A-Aaron Bollinger[9]

DNS: 16-Matt Campbell

Hunt Brothers Pizza Heat Race #9 (8 Laps):

1. 5E-Tim Wagaman II[1]

2. 5C-Dylan Cisney[4]

3. 20-Tanner Thorson[2]

4. 99-Skylar Gee[3]

5. 69-Tim Glatfelter[5]

6. 99M-Kyle Moody[6]

7. 51-Freddie Rahmer[8]

8. 50-Chase Dietz[7]

9. B15-Justin Foster[9]

Mobil 1 Heat Race #10 (8 Laps):

1. 57-Kyle Larson[7]

2. 88-Brandon Rahmer[3]

3. 14-Tony Stewart[4]

4. 26-Cory Eliason[6]

5. 2M-Kerry Madsen[5]

6. 87-Aaron Reutzel[8]

7. 75-Tyler Ross[2]

8. 97-Brie Hershey[1]

9. 90-Jordan Givler[9]

Kistler Racing Products Heat Race #11 (8 Laps):

1. 48-Danny Dietrich[3]

2. 5-Brent Marks[4]

3. W20-Greg Wilson[1]

4. 39M-Anthony Macri[7]

5. 21-Brian Brown[6]

6. 24-Rico Abreu[8]

7. 11T-TJ Stutts[5]

8. 2W-Glenndon Forsythe[2]

9. 44-Dylan Norris[9]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #12 (8 Laps):

1. 10X-Ryan Smith[4]

2. 54-Zach Newlin[1]

3. 73B-Brett Michalski[2]

4. 19M-Landon Myers[3]

5. 21M-Brian Montieth[5]

6. 13-Paul McMahan[6]

7. 18-Giovanni Scelzi[8]

8. 11-Zeb Wise[7]

Computer Man Inc C-Main (10 Laps):

1. 19M-Landon Myers[1]

2. 20-Tanner Thorson[4]

3. 75-Tyler Ross[7]

4. 54-Zach Newlin[5]

5. 44-Dylan Norris[9]

6. W20-Greg Wilson[6]

7. 12-Brent Shearer[12]

8. 16A-Aaron Bollinger[11]

9. 97-Brie Hershey[10]

10. B15-Justin Foster[14]

DNS: 16-Matt Campbell

DNS: 2W-Glenndon Forsythe

DNS: 90-Jordan Givler

DNS: 88-Brandon Rahmer

DNS: 11T-TJ Stutts

Classic Ink USA B-Main (12 Laps):

1. 50-Chase Dietz[1]

2. 14-Tony Stewart[4]

3. 69-Tim Glatfelter[2]

4. 48-Danny Dietrich[3]

5. 5C-Dylan Cisney[8]

6. 07-Gerard McIntyre Jr[6]

7. 88-Brandon Rahmer[9]

8. 91-Kyle Reinhardt[7]

9. 11-Zeb Wise[5]

10. 19M-Landon Myers[19]

11. 24W-Lucas Wolfe[11]

12. 19-Troy Wagaman Jr[13]

13. 21M-Brian Montieth[10]

14. 59-Jim Siegel[14]

15. 99-Skylar Gee[12]

16. 73B-Brett Michalski[16]

17. 20-Tanner Thorson[20]

18. 23-Chris Arnold[15]

19. 5E-Tim Wagaman II[17]

DNS: 15-Adam Wilt

Ollies Bargain Outlet A-Main (40 Laps):

1. 57-Kyle Larson[1]

2. 87-Aaron Reutzel[5]

3. 5-Brent Marks[10]

4. 24-Rico Abreu[2]

5. 39M-Anthony Macri[3]

6. 3Z-Brock Zearfoss[7]

7. 26-Cory Eliason[11]

8. 99M-Kyle Moody[9]

9. 17-Ian Madsen[4]

10. 2M-Kerry Madsen[18]

11. 18-Giovanni Scelzi[6]

12. 39-Justin Peck[8]

13. 69K-Lance Dewease[16]

14. 10X-Ryan Smith[13]

15. 55K-Robbie Kendall[12]

16. 87K-Alan Krimes[14]

17. 14-Tony Stewart[22]

18. 50-Chase Dietz[21]

19. 21-Brian Brown[20]

20. 51-Freddie Rahmer[19]

21. 13-Paul McMahan[17]

22. 48-Danny Dietrich[24]

23. 1X-Chad Trout[15]

24. 69-Tim Glatfelter[23]

25. 59-Jim Siegel[26]

26. 88-Brandon Rahmer[25]