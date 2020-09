Adam Kekich Wins at Mercer Raceway Park

MERCER, PA (September 25, 2020) — Adam Kekich won the winged 410 sprint car feature on Friday at Michael’s Mercer Raceway. Kekich from Hermitage, Pennsylvania dominated the main event winning by over seven seconds for his second victory of the 2020 season. Jeremy Cornbau and Dan Kuriger rounded out the podium.

Michael’s Mercer Raceway

Mercer, Pennsylvania

Friday September 25, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 13-Brandon Matus

2. 27K-Jeremy Kornbau

3. 5K-Adam Kekich

4. G1-Mike Miller

5. 27-Zach Morrow

6. 86L-Michael Lutz Jr.

7. 86-Rick Holley

Heat Race #2

1. 23JR-Jack Sodeman Jr

2. 08-Dan Kuriger

3. 66-Ken Rossey

4. 35-Jared Zimbardi

5. 33-Brent Matus

6. 76-Davey Jones

A-Main

1. 5K-Adam Kekich

2. 27K-Jeremy Kornbau

3. 08-Dan Kuriger

4. 23JR-Jack Sodeman Jr

5. 66-Ken Rossey

6. 13-Brandon Matus

7. 35-Jared Zimbardi

8. G1-Mike Miller

9. 27-Zach Morrow

10. 33-Brent Matus

11. 76-Davey Jones

12. 86L-Michael Lutz Jr.

13. 86-Rick Holley

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 34-Adam Noland

2. 25-Jarrett Rosencranze

3. 40C-Joe Campbell

4. 4J-Jacob Gamola

5. 29-logan mccandless

6. 56-Steve Cousins

Heat Race #2

1. 16-Jim Morris

2. 12G-Thomas Jasen Jr

3. 347-Nevan O'Donnell

4. 22-George Fredrick

5. 97-J.R. Jameson

A-Main

1. 16-Jim Morris

2. 4J-Jacob Gamola

3. 34-Adam Noland

4. 25-Jarrett Rosencranze

5. 12G-Thomas Jasen Jr

6. 347-Nevan O'Donnell

7. 22-George Fredrick

8. 97-J.R. Jameson

9. 40C-Joe Campbell

DNS: 56-Steve Cousins

DNS: 29-logan mccandless