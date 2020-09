Rahmer Wins Outlaw Tune Up Feature at Williams Grove

MECHANICSBURG, PA (September 25, 2020) — Freddie Rahmer won the winged 410 sprint car feature on Friday night at Williams Grove Speedway that served as a tune up event for the National Open next weekend. Rahmer held off multiple challenges from Robbie Kendall before pulling away from the field over the final 10 laps of the main event for the victory. Kendall held on for the runner up position while T.J. Stutts, Anthony Macri, and Brian Brown rounded out the top five.

Williams Grove Speedway

Mechanicsburg, Pennsylvania

Friday September 25, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. 11T-T.J. Stutts, 16.629

2. 69K-Lance Dewease, 16.759

3. 39M-Anthony Macri, 16.785

4. 51-Freddie Rahmer, 16.840

5. 21-Brian Montieth, 16.898

6. 1X-Chad Trout, 16.906

7. 5C-Dylan Cisney, 16.920

8. 21B-Brian Brown, 16.966

9. 55K-Robbie Kendall, 17.010

10. 1Z-Logan Wagner, 17.075

11. 48-Danny Dietrich, 17.079

12. 1W-Matt Campbell, 17.091

13. 5M-Brent Marks, 17.150

14. 91-Kyle Reinhardt, 17.231

15. 69-Tim Glatfelter, 17.262

16. 19M-Landon Myers, 17.275

17. 24-Lucas Wolfe, 17.280

18. 19-Troy Wagaman, 17.330

19. 45-Jeff Halligan, 17.338

20. 4R-Doug Hammaker, 17.342

21. 75-Nicole Bower, 17.344

22. 39-Justin Peck, 17.351

23. 17B-Steve Buckwalter, 17.408

24. 12S-Brent Shearer, 17.421

25. 99M-Kyle Moody, 17.482

26. 38-Mark Smith, 17.566

27. 27S-Adrian Shaffer, 17.601

28. 73B-Brett Michalski, 17.813

29. 12W-Troy Fraker, 18.378

Heat Race #1:

1. 51-Freddie Rahmer

2. 11t-Tj Stutts

3. 5m-Brent Marks

4. 5c-Dylan Cisney

5. 1z-Logan Wagner

6. 19m-Landon Myers

7. 39-Justin Peck

8. 45-Jeff Halligan

9. 99m-Kyle Moody

10. 73b-Brett Michalski

Heat Race #2:

1. 69k-Lance Dewease

2. 21-Brian Montieth

3. 21b-Brian Brown

4. 48-Danny Dietrich

5. 91-Kyle Reinhardt

6. 24-Lucas Wolfe

7. 38-Mark Smith

8. 17b-Steve Buckwalter

9. 4r-Doug Hammaker

10. 12w-Troy Fraker

Heat Race #3:

1. 39m-Anthony Macri

2. 55k-Robbie Kendall

3. 1x-Chad Trout

4. 1w-Matt Campbell

5. 19-Troy Wagaman

6. 69-Tim Glatfelter

7. 75-Nicole Bower

8. 12s-Brent Shearer

9. 27s-Adrian Shaffer

Dash:

1. 51-Freddie Rahmer

2. 55k-Robbie Kendall

3. 11t-T.J. Stutts

4. 39m-Anthony Macri

5. 21-Brian Montieth

7. 69k-Lance Dewease

B-Main:

1. 45-Jeff Halligan

2. 39-Justin Peck

3. 17b-Steve Buckwalter

4. 4r-Doug Hammaker

5. 38-Mark Smith

6. 99m-Kyle Moody

7. 12s-Brent Shearer

8. 27s-Adrian Shaffer

9. 73b-Brett Michalski

10. 75-Nicole Bower

11. 12w-Troy Fraker

A-Main:

1. 51-Freddie Rahmer

2. 55k-Robbie Kendall

3. 11t-T.J. Stutts

4. 39m-Anthony Macri

5. 21b-Brian Brown

6. 69k-Lance Dewease

7. 21-Brian Montieth

8. 5m-Brent Marks

9. 48-Danny Dietrich

10. 1w-Matt Campbell

11. 5c-Dylan Cisney

12. 1x-Chad Trout

13. 91-Kyle Reinhardt

14. 1z-Logan Wagner

15. 24-Lucas Wolfe

16. 19m-Landon Myers

17. 19-Troy Wagaman

18. 69-Tim Glatfelter

19. 39-Justin Peck

20. 45-Jeff Halligan

21. 17b-Steve Buckwalter

22. 99m-Kyle Moody

23. 4r-Doug Hammaker

24. 38-Mark Smith