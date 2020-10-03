Luke Stewart Wins Crate Feature at Brockville

Brockville Ontario Speedway
Brockville, Ontario
Friday October 2, 2020
Winged Crate Sprint Cars
Feature:
1. 9-Luke Stewart
2. 70mm-Dave McKnight
3. 19d-Allan Downey
4. 45-Curtis Gartley
5. 31-Dale Curran
6. 12dd-Darren Dryden
7. 19-Charlie Lynch
Brockville Ontario Speedway
Brockville, Ontario
Friday October 2, 2020
Winged Crate Sprint Cars
Feature:
1. 9-Luke Stewart
2. 70mm-Dave McKnight
3. 19d-Allan Downey
4. 45-Curtis Gartley
5. 31-Dale Curran
6. 12dd-Darren Dryden
7. 19-Charlie Lynch
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