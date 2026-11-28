Ventura,CA (Nov 27,2026)- Broedy Graham won the USCS Ultimate Sprint Car 30 lap feature at Ventura Raceway as part of “Turkey Night” weekend. Following Graham was Kaleb Montgomery, Ryan Brenal, Caden Sarale and David Gasper.
Graham and Jake Swanson battled early in the feature until Swanson jumped the cushion and turned over. Kaleb Montgomery and Graham swapped the lead while a pack of cars including Ryan Bernal were closing on the lead duo. At the stripe, Graham edged out all challengers as bumper tag ensued. Graham prevailed over a field of 58 cars.
Ultimate Sprint Car Series
A Feature (30 Laps): 1. 66-Broedy Graham[2]; 2. 3-Kaleb Montgomery[4]; 3. 73X-Ryan Bernal[18]; 4. 32-Caden Sarale[5]; 5. 18-David Gasper[12]; 6. 29T-Ryan Timmons[1]; 7. 41-Ricky Lewis[14]; 8. 24-Jadon Rogers[15]; 9. 63-Cale Coons[10]; 10. 73-Cole Wakim[17]; 11. 27B-Blake Bower[13]; 12. 6-Max Mittry[22]; 13. 57-Connor Speir[6]; 14. O9-Connor Wakim[8]; 15. 98-Verne Sweeney[21]; 16. 96-Charlie Butcher[19]; 17. 87P-Jacob Tuttle[9]; 18. 5T-Jake Swanson[3]; 19. 41C-Braydon Cromwell[7]; 20. 2A-Austin Wood[16]; 21. 71-Brent Owens[20]; 22. 4G-Cody Gray[11]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 4G-Cody Gray[1]; 2. 2A-Austin Wood[3]; 3. 6-Max Mittry[8]; 4. 98-Verne Sweeney[7]; 5. 24M-Dom Maldonado[11]; 6. 8J-Justen McConville[9]; 7. 72-AJ Bender[4]; 8. 38-Tyler Cato[12]; 9. 13M-McGarren Butler[14]; 10. 33-Dustin Davis[13]; 11. 27-David Perry[10]; 12. 5E-Elexa Herrera[16]; 13. 86E-Logan Mitchell[15]; 14. 2D-Luke Hayes[2]; 15. 87M-Hunter Maddox[6]; 16. 33S-Grant Sexton[5]
B Feature 2 (12 Laps): 1. 18-David Gasper[1]; 2. 41-Ricky Lewis[2]; 3. 73X-Ryan Bernal[4]; 4. 73-Cole Wakim[3]; 5. 28K-Bryant Bell[9]; 6. 78-Brody Wake[11]; 7. 38C-Austin Cato[14]; 8. 8K-Kala Keliinoi[16]; 9. 9-Anthony Bruno[8]; 10. 2STX-Brent Steck[12]; 11. 63D-Jon DeWees[7]; 12. 17R-Jeff Fillingame[6]; 13. 86-Chris Ennis[15]; 14. 39-Kyle Edwards[13]; 15. (DNF) 14-Blake Hendricks[10]; 16. (DNS) 43-Bradley Terrell
B Feature 3 (12 Laps): 1. 24-Jadon Rogers[2]; 2. 27B-Blake Bower[1]; 3. 96-Charlie Butcher[4]; 4. 71-Brent Owens[6]; 5. 2J-James Turnbull[8]; 6. 44-Brent Sexton[10]; 7. 63P-Randi Pankratz[5]; 8. 0K-Travis Labat[9]; 9. 04-Brody Sim[14]; 10. 74-Shane Sexton[13]; 11. 29C-Camie Bell[16]; 12. 37-Cole Bezio[11]; 13. 71D-Bryan Drollinger[3]; 14. 98B-Brecken Guerrero[12]; 15. 39R-Mark Henry[15]; 16. 21P-Daylin Perreira[7]
Heat 1 (8 Laps): 1. 5T-Jake Swanson[4]; 2. 2A-Austin Wood[1]; 3. 2D-Luke Hayes[2]; 4. 63P-Randi Pankratz[5]; 5. 6-Max Mittry[6]; 6. 78-Brody Wake[8]; 7. 38C-Austin Cato[10]; 8. 71D-Bryan Drollinger[3]; 9. 38-Tyler Cato[7]; 10. 39R-Mark Henry[9]
Heat 2 (8 Laps): 1. 24-Jadon Rogers[1]; 2. 27B-Blake Bower[2]; 3. 87P-Jacob Tuttle[3]; 4. 57-Connor Speir[4]; 5. 2J-James Turnbull[6]; 6. 21P-Daylin Perreira[5]; 7. 39-Kyle Edwards[9]; 8. 37-Cole Bezio[7]; 9. 8K-Kala Keliinoi[10]; 10. 86E-Logan Mitchell[8]
Heat 3 (8 Laps): 1. 32-Caden Sarale[3]; 2. 41-Ricky Lewis[2]; 3. 72-AJ Bender[6]; 4. 41C-Braydon Cromwell[4]; 5. 28K-Bryant Bell[7]; 6. 17R-Jeff Fillingame[1]; 7. 13M-McGarren Butler[9]; 8. 0K-Travis Labat[5]; 9. 04-Brody Sim[8]
Heat 4 (8 Laps): 1. 3-Kaleb Montgomery[4]; 2. 63-Cale Coons[2]; 3. 73X-Ryan Bernal[5]; 4. 87M-Hunter Maddox[6]; 5. 96-Charlie Butcher[1]; 6. 44-Brent Sexton[8]; 7. 14-Blake Hendricks[7]; 8. 74-Shane Sexton[9]; 9. 5E-Elexa Herrera[10]; 10. 43-Bradley Terrell[3]
Heat 5 (8 Laps): 1. 29T-Ryan Timmons[4]; 2. 73-Cole Wakim[1]; 3. O9-Connor Wakim[3]; 4. 71-Brent Owens[6]; 5. 8J-Justen McConville[7]; 6. 2STX-Brent Steck[9]; 7. 9-Anthony Bruno[5]; 8. 33-Dustin Davis[8]; 9. 29C-Camie Bell[10]; 10. 98-Verne Sweeney[2]
Heat 6 (8 Laps): 1. 4G-Cody Gray[2]; 2. 66-Broedy Graham[4]; 3. 18-David Gasper[3]; 4. 33S-Grant Sexton[1]; 5. 24M-Dom Maldonado[8]; 6. 63D-Jon DeWees[5]; 7. 27-David Perry[6]; 8. 86-Chris Ennis[9]; 9. (DNF) 98B-Brecken Guerrero[7]
Qualifying A: 1. 5T-Jake Swanson, 12.254[28]; 2. 57-Connor Speir, 12.449[26]; 3. 41C-Braydon Cromwell, 12.533[11]; 4. 71D-Bryan Drollinger, 12.572[29]; 5. 87P-Jacob Tuttle, 12.644[16]; 6. 32-Caden Sarale, 12.676[18]; 7. 2D-Luke Hayes, 12.700[9]; 8. 27B-Blake Bower, 12.759[8]; 9. 41-Ricky Lewis, 12.784[17]; 10. 2A-Austin Wood, 12.830[2]; 11. 24-Jadon Rogers, 12.842[4]; 12. 17R-Jeff Fillingame, 12.847[13]; 13. 72-AJ Bender, 12.866[27]; 14. 63P-Randi Pankratz, 12.879[12]; 15. 21P-Daylin Perreira, 12.897[1]; 16. 0K-Travis Labat, 12.925[15]; 17. 6-Max Mittry, 12.926[24]; 18. 2J-James Turnbull, 12.943[10]; 19. 38-Tyler Cato, 13.017[19]; 20. 37-Cole Bezio, 13.052[21]; 21. 28K-Bryant Bell, 13.071[5]; 22. 78-Brody Wake, 13.212[6]; 23. 86E-Logan Mitchell, 13.260[23]; 24. 04-Brody Sim, 13.391[25]; 25. 39R-Mark Henry, 13.422[20]; 26. 39-Kyle Edwards, 13.433[22]; 27. 13M-McGarren Butler, 13.447[3]; 28. 38C-Austin Cato, 13.503[7]; 29. 8K-Kala Keliinoi, 14.036[14]
Qualifying B: 1. 3-Kaleb Montgomery, 12.144[12]; 2. 29T-Ryan Timmons, 12.305[19]; 3. 66-Broedy Graham, 12.316[27]; 4. 43-Bradley Terrell, 12.442[5]; 5. O9-Connor Wakim, 12.467[25]; 6. 18-David Gasper, 12.478[17]; 7. 63-Cale Coons, 12.501[4]; 8. 98-Verne Sweeney, 12.513[23]; 9. 4G-Cody Gray, 12.522[6]; 10. 96-Charlie Butcher, 12.559[28]; 11. 73-Cole Wakim, 12.586[8]; 12. 33S-Grant Sexton, 12.604[9]; 13. 73X-Ryan Bernal, 12.639[3]; 14. 9-Anthony Bruno, 12.649[18]; 15. 63D-Jon DeWees, 12.719[1]; 16. 87M-Hunter Maddox, 12.791[2]; 17. 71-Brent Owens, 12.872[24]; 18. 27-David Perry, 12.893[20]; 19. 14-Blake Hendricks, 13.016[13]; 20. 8J-Justen McConville, 13.018[21]; 21. 98B-Brecken Guerrero, 13.033[29]; 22. 44-Brent Sexton, 13.055[16]; 23. 33-Dustin Davis, 13.070[10]; 24. 24M-Dom Maldonado, 13.093[7]; 25. 74-Shane Sexton, 13.137[15]; 26. 2STX-Brent Steck, 13.161[14]; 27. 86-Chris Ennis, 13.193[22]; 28. 5E-Elexa Herrera, 13.597[11]; 29. 29C-Camie Bell, 14.045[26]