Merced,CA (Nov 21,2026)- Ryan Bernal picked up the 30 lap USCS Ultimate sprint car feature at Merced Speedway Saturday night. Chasing Bernal was Jadon Rogers, Ricky Lewis, Jacob Tuttle and Ryan Timons.
Non-Winged Sprints
Feature (30 Laps): 1. 73-Ryan Bernal[1]; 2. 24-Jadon Rogers[5]; 3. 41-Ricky Lewis[9]; 4. 87P-Jacob Tuttle[10]; 5. 29T-Ryan Timmons[7]; 6. 63D-Jon DeWees[14]; 7. 39R-Mark Henry[13]; 8. 9-Anthony Bruno[17]; 9. 33-Dustin Davis[18]; 10. 5T-Jake Swanson[3]; 11. 3-Kaleb Montgomery[8]; 12. 57S-Connor Speir[6]; 13. 21T-Bryan Murphy[19]; 14. 36-Bob Newberry[20]; 15. 21A-Austin Wood[2]; 16. 87M-Hunter Maddox[4]; 17. 32-Caden Sarale[11]; 18. 38-Tyler Cato[12]; 19. 38C-Austin Cato[16]; 20. 83C-Tanner Carrick[15]
Fast Dash (6 Laps): 1. 73-Ryan Bernal[3]; 2. 21A-Austin Wood[1]; 3. 5T-Jake Swanson[4]; 4. 87M-Hunter Maddox[2]; 5. 24-Jadon Rogers[6]; 6. 57S-Connor Speir[5]
Heat 1 (8 Laps): 1. 21A-Austin Wood[4]; 2. 29T-Ryan Timmons[3]; 3. 5T-Jake Swanson[5]; 4. 87P-Jacob Tuttle[2]; 5. 39R-Mark Henry[1]; 6. 38C-Austin Cato[7]; 7. 21T-Bryan Murphy[6]
Heat 2 (8 Laps): 1. 57S-Connor Speir[2]; 2. 3-Kaleb Montgomery[4]; 3. 73-Ryan Bernal[5]; 4. 32-Caden Sarale[3]; 5. 63D-Jon DeWees[6]; 6. 9-Anthony Bruno[7]; 7. 36-Bob Newberry[1]
Heat 3 (8 Laps): 1. 87M-Hunter Maddox[1]; 2. 41-Ricky Lewis[2]; 3. 24-Jadon Rogers[5]; 4. 38-Tyler Cato[4]; 5. 83C-Tanner Carrick[6]; 6. 33-Dustin Davis[7]; 7. (DNS) 66-Broedy Graham
Qualifying 1 (3 Laps): 1. 5T-Jake Swanson, 11.775[5]; 2. 87P-Jacob Tuttle, 12.228[3]; 3. 29T-Ryan Timmons, 12.291[7]; 4. 21A-Austin Wood, 12.343[1]; 5. 39R-Mark Henry, 12.859[6]; 6. 21T-Bryan Murphy, 13.185[2]; 7. 38C-Austin Cato, 59.999[4]
Qualifying 2 (3 Laps): 1. 73-Ryan Bernal, 11.896[6]; 2. 57S-Connor Speir, 12.096[1]; 3. 32-Caden Sarale, 12.100[4]; 4. 3-Kaleb Montgomery, 12.161[2]; 5. 36-Bob Newberry, 12.480[7]; 6. 63D-Jon DeWees, 12.621[3]; 7. 9-Anthony Bruno, 12.630[5]
Qualifying 3 (3 Laps): 1. 24-Jadon Rogers, 11.811[4]; 2. 41-Ricky Lewis, 12.137[3]; 3. 66-Broedy Graham, 12.293[1]; 4. 38-Tyler Cato, 12.430[7]; 5. 87M-Hunter Maddox, 12.557[6]; 6. 83C-Tanner Carrick, 12.692[2]; 7. 33-Dustin Davis, 13.519[5]
Hot Laps: 1. 5T-Jake Swanson, 12.094[5]; 2. 32-Caden Sarale, 12.203[11]; 3. 73-Ryan Bernal, 12.212[13]; 4. 24-Jadon Rogers, 12.283[18]; 5. 41-Ricky Lewis, 12.300[17]; 6. 63D-Jon DeWees, 12.611[10]; 7. 3-Kaleb Montgomery, 12.616[9]; 8. 66-Broedy Graham, 12.644[15]; 9. 87P-Jacob Tuttle, 12.683[3]; 10. 57S-Connor Speir, 12.809[8]; 11. 29T-Ryan Timmons, 12.829[7]; 12. 83C-Tanner Carrick, 12.846[16]; 13. 21A-Austin Wood, 12.888[1]; 14. 9-Anthony Bruno, 12.913[12]; 15. 87M-Hunter Maddox, 13.081[20]; 16. 36-Bob Newberry, 13.229[14]; 17. 21T-Bryan Murphy, 13.281[2]; 18. 38C-Austin Cato, 13.353[4]; 19. 39R-Mark Henry, 13.534[6]; 20. 33-Dustin Davis, 13.812[19]; 21. 38-Tyler Cato, 59.900[21]