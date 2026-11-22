Merced,CA (Nov 21,2026)- Daison Pursley came from 6th to win the 30 lap winged 360 sprint car feature at Merced Speedway Satutrday night. Following Pursley was Corey Day, Colby Copeland, Max Mittry and Jett Barnes.
360 Sprints – Winged
Feature (30 Laps): 1. 87-Daison Pursley[4]; 2. 14M-Corey Day[6]; 3. 7C-Colby Copeland[1]; 4. 24-Max Mittry[7]; 5. 14-Jett Barnes[5]; 6. 2A-Austin Wood[8]; 7. 93-Landon Henry[9]; 8. 14W-Dylan Bloomfield[2]; 9. 81A-Jeremy Alves[16]; 10. 42X-Hayden Klein[15]; 11. 26-Corbin Rueschenberg[12]; 12. X1-Chance Grasty[10]; 13. 28K-Bryant Bell[14]; 14. 82J-Steve Jaquith[18]; 15. 5-Aiden Larimer[11]; 16. 9-Dustin Freitas[13]; 17. 83T-Tanner Carrick[3]; 18. 5G-Aaron Gustin[17]
Fast Dash (8 Laps): 1. 7C-Colby Copeland[1]; 2. 14W-Dylan Bloomfield[2]; 3. 83T-Tanner Carrick[4]; 4. 87-Daison Pursley[3]; 5. 14-Jett Barnes[6]; 6. 14M-Corey Day[5]
Heat 1 (8 Laps): 1. 83T-Tanner Carrick[1]; 2. 14M-Corey Day[4]; 3. 2A-Austin Wood[2]; 4. X1-Chance Grasty[3]; 5. 81A-Jeremy Alves[6]; 6. 9-Dustin Freitas[5]
Heat 2 (8 Laps): 1. 7C-Colby Copeland[2]; 2. 87-Daison Pursley[4]; 3. 24-Max Mittry[1]; 4. 5-Aiden Larimer[3]; 5. 5G-Aaron Gustin[6]; 6. 28K-Bryant Bell[5]
Heat 3 (8 Laps): 1. 14W-Dylan Bloomfield[1]; 2. 93-Landon Henry[2]; 3. 26-Corbin Rueschenberg[3]; 4. 14-Jett Barnes[4]; 5. 42X-Hayden Klein[5]; 6. 82J-Steve Jaquith[6]
Qualifying (2 Laps): 1. 14M-Corey Day, 10.405[15]; 2. 87-Daison Pursley, 10.408[13]; 3. 14-Jett Barnes, 10.413[8]; 4. 83T-Tanner Carrick, 10.500[1]; 5. 24-Max Mittry, 10.513[17]; 6. 14W-Dylan Bloomfield, 10.514[14]; 7. 2A-Austin Wood, 10.660[6]; 8. 7C-Colby Copeland, 10.699[16]; 9. 93-Landon Henry, 10.723[4]; 10. X1-Chance Grasty, 10.773[10]; 11. 5-Aiden Larimer, 10.825[12]; 12. 26-Corbin Rueschenberg, 10.853[9]; 13. 9-Dustin Freitas, 10.917[2]; 14. 28K-Bryant Bell, 11.129[3]; 15. 42X-Hayden Klein, 11.447[11]; 16. 81A-Jeremy Alves, 11.748[7]; 17. 5G-Aaron Gustin, 12.232[18]; 18. 82J-Steve Jaquith, 12.541[5]