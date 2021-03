Mark Smith Wins USCS Feature at Chatham

CHATHAM, La. (March 6, 2021) — Mark Smith returned to victory lane for the third time this season after winning the United Sprint Car Series feature Saturday at Chatham Speedway. Matt Covington, Connor Leoffler, Dale Howard, and Max Stambaugh rounded out the top five.

United Sprint Car Series

Chatham Speedway

Chatham, Louisiana

Saturday March 6, 2021

Engler Heat Race #1 (8 Laps)

1. 83-Jon Agan[1]

2. 1X-Brent Crews[2]

3. 5M-Max Stambaugh[6]

4. 47-Dale Howard[8]

5. 5T-Ryan Timms[9]

6. 55B-Brandon Anderson[5]

7. 44H-Ronny Howard[4]

8. 1-Brenham Crouch[3]

9. 8A-Alan Myers[7]

BMRS Heat Race #2 (8 Laps)

1. 10-Terry Gray[1]

2. 44-Chris Martin[3]

3. 22-Connor Leoffler[5]

4. 99-Blake Jenkins[4]

5. 6-Dustin Gates[7]

6. 13-Chase Howard[6]

7. 28-Jeff Willingham[8]

8. 10M-Morgan Turpen[2]

JJ Supply Heat Race #3 (8 Laps)

1. 21B-Brandon Hinkle[2]

2. 95-Matt Covington[6]

3. 28F-Davie Franek[5]

4. #1-Justin Zimmerman[1]

5. 45B-Casey Burkham[3]

6. 12-Corbin Gurley[7]

7. 15J-Jeremy Middleton[4]

8. 3G-Paxton Gregory[8]

HERO Graphics Heat Race #4 (8 Laps)

1. M1-Mark Smith[4]

2. 16-Koty Adams[2]

3. 10L-Landon Britt[1]

4. 4-Danny Smith[8]

5. 187-Landon Crawley[3]

6. 17G-Channin Tankersley[6]

7. 9M-Josh McCord[7]

8. 21K-Kevin Hinkle[5]

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 47-Dale Howard[3]

2. 5M-Max Stambaugh[1]

3. 10-Terry Gray[4]

4. 5T-Ryan Timms[2]

5. 1X-Brent Crews[5]

6. 4-Danny Smith[6]

B-Main #1 (15 Laps)

1. 6-Dustin Gates[1]

2. 17G-Channin Tankersley[5]

3. 99-Blake Jenkins[2]

4. 187-Landon Crawley[4]

5. 12-Corbin Gurley[3]

6. 3G-Paxton Gregory[8]

7. 28-Jeff Willingham[6]

8. 1-Brenham Crouch[9]

9. 44H-Ronny Howard[7]

10. 8A-Alan Myers[10]

B-Main #2 (15 Laps)

1. 10L-Landon Britt[1]

2. 55B-Brandon Anderson[5]

3. 45B-Casey Burkham[3]

4. #1-Justin Zimmerman[2]

5. 15J-Jeremy Middleton[7]

6. 13-Chase Howard[4]

7. 9M-Josh McCord[6]

8. 10M-Morgan Turpen[9]

9. 21K-Kevin Hinkle[8]

A-Main (30 Laps)

1. M1-Mark Smith[1]

2. 95-Matt Covington[2]

3. 22-Connor Leoffler[10]

4. 47-Dale Howard[4]

5. 5M-Max Stambaugh[5]

6. 4-Danny Smith[8]

7. 5T-Ryan Timms[14]

8. 55B-Brandon Anderson[18]

9. 44-Chris Martin[9]

10. 28F-Davie Franek[11]

11. 1X-Brent Crews[12]

12. 21B-Brandon Hinkle[3]

13. 10-Terry Gray[7]

14. 17G-Channin Tankersley[17]

15. 10L-Landon Britt[16]

16. 10M-Morgan Turpen[23]

17. 187-Landon Crawley[21]

18. 28-Jeff Willingham[24]

19. 83-Jon Agan[6]

20. 99-Blake Jenkins[19]

21. 16-Koty Adams[13]

22. 45B-Casey Burkham[20]

23. #1-Justin Zimmerman[22]

24. 6-Dustin Gates[15]