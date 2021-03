Justin Peck Victorious at Port Royal

PORT ROYAL, Penn. (March 20, 2021) — After some near misses over the past week Justin Peck found his way to victory lane in Central Pennsylvania Saturday at Port Royal Speedway. Peck, from Monrovia, Indiana, held off Anthony Macri and Logan Wagner to pick up his first feature victory of the 2021 season. Dylan Cisney and Mike Wagner rounded out the top five.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday March 20, 2021

Heat Race #1:

1. 23-Pat Cannon

2. 20-Ryan Taylor

3. 12-Blane Heimbach

4. 33W-Mike Walter II

5. 2-A.J. Flick

6. 40-George Hobaugh

7. 91-Kyle Reinhardt

8. 10-Paulie Colagiovanni

Heat Race #2:

1. 39M-Anthony Macri

2. 1-Logan Wagner

3. 55-Mike Wagner

4. 14T-Tyler Walton

5. 24-Kerry Madsen

6. 98-Jared Esh

7. 47K-Kody Lehman

8. 7NY-Matt Farnham

Heat Race #3:

1. 45-Jeff Halligan

2. 69K-Lance Dewease

3. 35-Tyler Reeser

4. 33-Gerard McIntyre

5. 55K-Robbie Kendall

6. 11-TJ Stutts

7. 57J-Jeff Miller

8. 15-Lynton Jeffrey

Heat Race #4:

1. 5-Dylan Cisney

2. 13-Justin Peck

3. 35S-Jason Shultz

4. 67-Justin Whittal

5. 7-Lucas Wolfe

6. 19-Curt Stroup

7. 29-Michael Bauer

8. 0-Rick Lafferty

9. 22-Tanner Brown

B-Main:

1. 40-George Hobaugh

2. 98-Jared Esh

3. 19-Curt Stroup

4. 29-Michael Bauer

5. 91-Kyle Reinhardt

6. 11-TJ Stutts

7. 0-Rick Lafferty

8. 57J-Jeff Miller

9. 47K-Kody Lehman

10. 15-Lynton Jeffrey

11. 7NY-Matt Farnham

12. 22-Tanner Brown

13. 10-Paulie Colagiovanni

A-Main:

1. 13-Justin Peck

2. 39M-Anthony Macri

3. 1-Logan Wagner

4. 5-Dylan Cisney

5. 55-Mike Wagner

6. 12-Blane Heimbach

7. 20-Ryan Taylor

8. 40-George Hobaugh

9. 45-Jeff Halligan

10. 33W-Mike Walter II

11. 33-Gerard McIntyre

12. 67-Justin Whittal

13. 98-Jared Esh

14. 14T-Tyler Walton

15. 24-Kerry Madsen

16. 2-A.J. Flick

17. 19-Curt Stroup

18. 55K-Robbie Kendall

19. 29-Michael Bauer

20. 7-Lucas Wolfe

21. 35S-Jason Shultz

22. 35-Tyler Reeser

23. 23-Pat Cannon

24. 69K-Lance Dewease