Thomas Wins TSS Feature at Witchita Falls

WICHITA FALLS, Texas (March 26, 2021) — Marcus Thomas picked up feature victory with the Texas Sprint Series Friday night at Monarch Motor Speedway. The victory was Thomas’ fourth of the 2021 season. Sterling Hoff, Chad Wilson, Jeff Emerson, and Chase Brewer rounded out the top five.

Texas Sprint Series

Monarch Motor Speedway

Wichita Falls, Texas

Friday March 26, 2021

Heat Race #1

1. 35-Jeff Emerson

2. 10-Marcus Thomas

3. 111-Justin Melton

4. 18X-Dillon Laden

5. 32K-Chris Kelly

6. 7-Jerrad Warhurst

7. F41-Landon Thompson

8. 21B-Justin Bates

9. 86-Jordan Rupe

Heat Race #2

1. 2X-Colby Stubblefield

2. 1D-Kevin Ramey

3. 18-Logan Scherb

4. 29S-Blake Scott

5. 44-Gary Floyd

6. 32-Corby Scherb

7. 57-Chase Parson

8. 23-Junior Jenkins

9. 18D-Devon Debrick

Heat Race #3

1. 25-Chase Brewer

2. 82S-Austin Saunders

3. 13M-Chance McCrary

4. 71-Colby Estes

5. 4X-Heath Nestrick

6. 22-Lucas Scherb

7. 11-Katelynn Dixon

8. 72-D.J. Estes

Heat Race #4

1. 39-Sterling Hoff

2. 20-Chad Wilson

3. 41-Casey Merrell

4. 5R-John Ricketts

5. 76-Zane Lawrence

6. 83-Jett Hays

DNS: 21-Michelle Parson

DNS: 78-Merle Scherb

B-Main #1

1. 18-Logan Scherb

2. F41-Landon Thompson

3. 18X-Dillon Laden

4. 41-Casey Merrell

5. 72-D.J. Estes

6. 7-Jerrad Warhurst

7. 18D-Devon Debrick

8. 4X-Heath Nestrick

9. 22-Lucas Scherb

10. 21B-Justin Bates

DNS: 78-Merle Scherb

B-Main #2:

1. 29S-Blake Scott

2. 76-Zane Lawrence

3. 32K-Chris Kelly

4. 57-Chase Parson

5. 13M-Chance McCrary

6. 32-Corby Scherb

7. 23-Junior Jenkins

8. 11-Katelynn Dixon

DNS: 83-Jett Hays

DNS: 21-Michelle Parson

DNS: 86-Jordan Rupe

A-Main

1. 10-Marcus Thomas

2. 39-Sterling Hoff

3. 20-Chad Wilson

4. 35-Jeff Emerson

5. 25-Chase Brewer

6. 1D-Kevin Ramey

7. 111-Justin Melton

8. 2X-Colby Stubblefield

9. 5R-John Ricketts

10. 44-Gary Floyd

11. 57-Chase Parson

12. 71-Colby Estes

13. 32K-Chris Kelly

14. 76-Zane Lawrence

15. 41-Casey Merrell

16. 18X-Dillon Laden

17. 18-Logan Scherb

18. F41-Landon Thompson

19. 82S-Austin Saunders

20. 29S-Blake Scott