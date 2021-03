KTJ Wins No Way Out 40

BROWNTOWN, Ind. (March 27, 2021) — Kevin Thomas Jr. won the 2021 edition of the No Way Out 40 on Saturday at Brownstown Speedway. Thomas held off Robert Ballou and Paul Nienhiser for the victory. Chase Stockon and Kyle Cummins rounded out the top five.

No Way Out 40

Brownstown Speedway

Browntown, Indiana

Saturday March 27, 2021

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. Kevin Thomas Jr.

2. Kyle Cummins

3. Justin Grant

4. Robert Ballou

5. Logan Seavey

6. Chris Phillips

7. Dustin Clark

8. Collin Ambrose

9. Harley Burns

10. Koby Barksdale

Heat Race #2:

1. Chase Stockon

2. Jordan Kinser

3. A.J. Hopkins

4. Dickie Gaines

5. Tim Creech

6. Carson Short

7. Kyle Shipley

8. Gabriel Gilbert

9. Jake Bland

10. Chad Freeman

Heat Race #3:

1. Paul Nienhiser

2. Brady Bacon

3. Jake Swanson

4. Brandon Mattox

5. Scotty Weir

6. Brady Short

7. Jadon Rogers

8. Braxton Cummings

9. Anton Hernandez

DNS: Travis Gratzer

B-Main:

1. Jadon Rogers

2. Kyle Shipley

3. Dustin Clark

4. Anton Hernandez

5. Braxton Cummings

6. Collin Ambrose

7. Koby Barksdale

8. Jake Bland

9. Gabriel Gilbert

10. Chad Freeman

11. Harley Burns

DNS: Travis Gratzer

A-Main:

1. Kevin Thomas Jr.

2. Robert Ballou

3. Paul Nienhiser

4. Chase Stockon

5. Kyle Cummins

6. Jake Swanson

7. Logan Seavey

8. Brandon Mattox

9. Scotty Weir

10. Brady Short

11. Carson Short

12. Dickie Gaines

13. Brady Bacon

14. Jordan Kinser

15. Justin Grant

16. Tim Creech

17. A.J. Hopkins

18. Jadon Rogers

19. Chris Phillips

20. Kyle Shipley