Siegel Wins at Lincoln

ABBOTTSTOWN, Penn. (March 27, 2021) — Jim Siegel picked up his first victory of the 2021 season Saturday at Lincoln Speedway. Siegel passed Tim Wagaman for the lead and pulled away for the victory. Chase Dietz, Jordan Givler, and Alan Krimes rounded out the top five.

Jaremi Hanson won the PA Sprint Series main event.

Lincoln Speedway

Abbottstown, Pennsylvania

Saturday March 27, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 59-Jim Siegel

2. 5e-Tim Wagaman

3. 39-Chase Dietz

4. 90-Jordan Givler

5. 87-Alan Krimes

6. 75-Tyler Ross

7. 49h-Bradley Howard

8. 99m-Kyle Moody

9. 21-Matt Campbell

10. 88-Brandon Rahmer

11. 69-Tim Glatfelter

12. 1x-Chad Trout

13. 44-Dylan Norris

14. 91-Kyle Reinhart

15. 2w-Glendon Forsythe

16. 7bc-Tyler Courtney

17. 19-Troy Wagaman

18. 16a-Aaron Bollinger

19. 11a-Austin Bishop

20. 7h-Trey Hivner

21. 51-Freddie Rahmer

22. 35-Steve Owings

23. 17b-Steve Buckwalter

24. 8d-Billy Dietrich

PA Sprint Series

Feature:

1. 36-Jaremi Hanson

2. 20-Doug Dodson

3. 55-Dom Melair

4. 11m-Mikell Mcgee

5. 44v-Daren Balak

6. 99-Devin Adams

7. 67-Ken Duke Jr

8. 5-John Walp

9. 19-Kruz Kepner

10. 83-Larry Mcvey

11. 21-Brandon Mclain

11. 52-Jeff Weaver

12. 21b-Brandon Mclain

13. 29-Jeff Oliver

14. 41z-Jared Ziomkowski

15. 1-Rowdy Heffner

16. 8-Will Brunson

17. 18-Ian Detweiler

18. 51g-Dave Graber

19. 54-Mike Mclair

20. 69k-Kassidy Kreitz

21. 3d-Dave Grube

22. 31-Donnie Hendershot

23. 87-Austin Graby

24. 78-Justin Clark