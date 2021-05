Marks Wins at BAPS Motor Speedway

YORK HAVEN, Penn. (May 2, 2021) — Brent Marks won the sprint car portion of the Kevin Gobrecht Classic Sunday evening at BAPS Motor Speedway. After returning to his family owned teams after parting ways with CJB Motorsports, Marks capped off a successful weekend by holding off Danny Dietrich for the victory. Anthony Macri, Ryan Smith, and Dylan Norris rounded out the top five.

Kevin Gobrecht CLassic

BAPS Motor Speedway

York Haven, Pennsylvania

Sunday May 2, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 6-Ryan Smith

2. 51-Freddie Rahmer

3. 16A-Aaron Bollinger

4. 21-Matt Campbell

5. 37-J.J. Grasso

6. 45-Jeff Halligan

7. 39-Chase Dietz

8. 72-Tim Shaffer

9. 49H-Bradley Howard

10. 9-Gordon Senft Jr

Heat Race #2

1. 48-Danny Dietrich

2. 52-Blake Hahn

3. 16-Gerard McIntyre Jr

4. 39M-Anthony Macri

5. 75-Tyler Ross

6. 92-Dylan Norris

7. 1W-Brandon Rahmer

8. 22-Bryn Gohn

9. 11P-Greg Plank

Heat Race #3

1. 5E-Tim Wagaman II

2. 8-Devon Borden

3. 19-Brent Marks

4. 4R-Doug Hammaker

5. 24-Kerry Madsen

6. 99M-Kyle Moody

7. 90-Jordan Givler

8. 67-Justin Whittall

DNS: 19T-Colby Thornhill

B-Main

1. 1W-Brandon Rahmer

2. 39-Chase Dietz

3. 49H-Bradley Howard

4. 90-Jordan Givler

5. 22-Bryn Gohn

6. 11P-Greg Plank

7. 9-Gordon Senft Jr

DNS: 72-Tim Shaffer

DNS: 67-Justin Whittall

DNS: 19T-Colby Thornhill

A-Main

1. 19-Brent Marks

2. 48-Danny Dietrich

3. 39M-Anthony Macri

4. 6-Ryan Smith

5. 92-Dylan Norris

6. 24-Kerry Madsen

7. 21-Matt Campbell

8. 5E-Tim Wagaman II

9. 37-J.J. Grasso

10. 16-Gerard McIntyre Jr

11. 90-Jordan Givler

12. 75-Tyler Ross

13. 52-Blake Hahn

14. 49H-Bradley Howard

15. 4R-Doug Hammaker

16. 11P-Greg Plank

17. 51-Freddie Rahmer

18. 99M-Kyle Moody

19. 1W-Brandon Rahmer

20. 39-Chase Dietz

21. 8-Devon Borden

22. 45-Jeff Halligan

23. 16A-Aaron Bollinger

24. 22-Bryn Gohn