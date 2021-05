2021 Feature Win List – Week 18

1. Justin Sanders – 11

2. Michael Pickens – 9

3. Brad Sweet – 8

4. Lachlan McHugh – 7

5. Buddy Kofoid – 6

6. Dominic Scelzi – 5

7. James McFadden – 5

8. Jonathan Allard – 5

9. Marcus Thomas – 5

10. Shane Golobic – 5

11. Tom Payet – 5

12. Troy DeCaire – 5

13. A.J. Hopkins – 4

14. Callum Williamson – 4

15. David Prickett – 4

16. Jacob Jolley – 4

17. Jamie Bricknell – 4

18. Jamie Duff – 4

19. Justin Peck – 4

20. L.J. Grimm – 4

21. Mark Smith – 4

22. Max Adams – 4

23. Michael Keen – 4

24. Michael Kendall – 4

25. Sheldon Haudenschild – 4

26. Steven Shebester – 4

27. Thomas Meseraull – 4

28. Tim Shaffer – 4

29. Anthony Macri – 3

30. Brady Bacon – 3

31. Brent Marks – 3

32. Brock Zearfoss – 3

33. Brody Thomsen – 3

34. Carson Macedo – 3

35. Darren Mollenoyux – 3

36. David Gravel – 3

37. Geoff Ensign – 3

38. J.J. Hickle – 3

39. Jamie Veal – 3

40. Joel Chadwick – 3

41. Josh Grady – 3

42. Justin Webser – 3

43. Kevin Nagy – 3

44. Kyle Cummins – 3

45. Kyle Larson – 3

46. Noah Harris – 3

47. Paul Weaver – 3

48. R.J. Johnson – 3

49. Ricky Stenhouse Jr. – 3

50. Rusty Hickman – 3

51. Tanner Thorson – 3

52. Tom Lumsden – 3

53. Wesley Smith – 3

54. Aaron Reutzel – 2

55. Alex Ross – 2

56. Alex Sewell – 2

57. Andy Baugh – 2

58. Andy McElhannon – 2

59. Austin McCarl – 2

60. Ben Schmidt – 2

61. Blake Iwanow – 2

62. Boy Moniz – 2

63. Brock Martin – 2

64. Brock Webster – 2

65. Brooklyn Holland – 2

66. Bud Kaeding – 2

67. Callum Walker – 2

68. Cam Schafer – 2

69. Cannon McIntosh – 2

70. Channin Tankersley – 2

71. Chase Johnson – 2

72. Chase Viebrock – 2

73. Cody Carter – 2

74. Cody Wehrle – 2

75. D.J. Foos – 2

76. D.J. Netto – 2

77. Daison Pursley – 2

78. Dale Howard – 2

79. Damion Gardner – 2

80. Daniel Thomas – 2

81. Danny Smith – 2

82. Davey Ray – 2

83. Davie Franek – 2

84. Derek Locke – 2

85. Donny Schatz – 2

86. Emerson Axsom – 2

87. Freddie Rahmer – 2

88. Garrett Thomas – 2

89. Hayden Williams – 2

90. Jake Neuman – 2

91. Jamie Miller – 2

92. Jason Shultz – 2

93. Jeff Rohrbaugh – 2

94. Jeremy Smith – 2

95. Jeremy Webb – 2

96. Jessica Bean – 2

97. Jock Goodyer – 2

98. Joel Larson – 2

99. Joey Montgomery – 2

100. John Ricketts – 2

101. Jordyn Change – 2

102. Justin Clark – 2

103. Justin Grant – 2

104. Jye Mckenzie – 2

105. Kaiden Manders – 2

106. Kenny Edkin – 2

107. Kevin Thomas Jr. – 2

108. Lance Dewease – 2

109. Logan McCandless – 2

110. Logan Schuchart – 2

111. Luke Oldfield – 2

112. Luke Weel – 2

113. Matthew Stelzer – 2

114. Nick Evans – 2

115. Paulie Colagiovanni – 2

116. Ryan Timms – 2

117. Shawn Jones – 2

118. Steve Irwin – 2

119. Stuart Snyder – 2

120. Tanner Carrick – 2

121. Tanner Conn – 2

122. Tony Jackson – 2

123. Tony Stewart – 2

124. Travis Millar – 2

125. Aaron Hodgson – 1

126. Adam Garwood – 1

127. Adam Kekich – 1

128. Alan Krimes – 1

129. Alex Bright – 1

130. Allstar Bastain – 1

131. Andrew Sayer – 1

132. Andy Forsberg – 1

133. Anthony Nicholson – 1

134. Ashley Carpetta – 1

135. Ashley Cook – 1

136. Austin Liggett – 1

137. Austin Mundie – 1

138. Ayrton Gennetten – 1

139. Ayrton Houk – 1

140. Bailey Goodwin – 1

141. Bailey Hughes – 1

142. Bill Balog – 1

143. Bill Brian Jr. – 1

144. Bill Rude – 1

145. Billy Boyd – 1

146. Billy Dietrich – 1

147. Billy Hubbard – 1

148. Billy Wallace – 1

149. Blake Carrick – 1

150. Blake Hahn – 1

151. Blane Heimbaugh – 1

152. Bobby Santos III – 1

153. Bobby Timmons III – 1

154. Brad Evans – 1

155. Brad Mellott – 1

156. Brad Mosen – 1

157. Brad Schaale – 1

158. Brad Whitchurch – 1

159. Brandon Allen – 1

160. Brandon Anderson – 1

161. Brandon Grubaugh – 1

162. Brandon Spithaler – 1

163. Brenden Mullen – 1

164. Brent Youngman – 1

165. Brenten Farrer – 1

166. Brett Milburn – 1

167. Brett Wilson – 1

168. Brian VanMeveren – 1

169. Briggs Danner – 1

170. Brody Roa – 1

171. Brooke Tatnell – 1

172. Bruce St. James – 1

173. Budd Kofoid – 1

174. Buddy Kokfoid – 1

175. C.J. Leary – 1

176. Caleb Saiz – 1

177. Cam Schafer – 1

178. Camden Robustelli – 1

179. Cameron Haney Jr. – 1

180. Carson Short – 1

181. Casey O’Connell – 1

182. Chad Ruhlman – 1

183. Chad Trout – 1

184. Channiun Tankersley – 1

185. Charles Davis Jr. – 1

186. Chase Gutshall – 1

187. Chet Gehrke – 1

188. Chett Gehrke – 1

189. Chris Kelly – 1

190. Chris Klemko – 1

191. Chris Lamb – 1

192. Chris Martin – 1

193. Chris Solomon – 1

194. Chris Windom – 1

195. Christopher Bell – 1

196. Christopher Temby – 1

197. Christopher Townsend – 1

198. Clint Garner – 1

199. Cody Baker – 1

200. Cody Fletcher – 1

201. Cody Weisensel – 1

202. Cole Duncan – 1

203. Cole Macedo – 1

204. Colton Hardy – 1

205. Colton Heath – 1

206. Cory Brown – 1

207. Cory Lockwood – 1

208. Dan Kapuscinski – 1

209. Dan Keltner – 1

210. Daneil Thomas – 1

211. Daniel Pestka – 1

212. Danny Dietrich – 1

213. Danny Martin Jr. – 1

214. Darien Roberts – 1

215. Darren Brent – 1

216. Darren Vine – 1

217. Dave Grube – 1

218. Dave Kerr – 1

219. David Eggins – 1

220. David Luckie – 1

221. Davie Shullick Jr. – 1

222. Dean Jacobs – 1

223. Dennis Jones – 1

224. Derek Crane – 1

225. Derek Hagar – 1

226. Derek Sheaffer – 1

227. Devon Amos – 1

228. Dillon Lander – 1

229. Don Williams – 1

230. Doug Sylvester – 1

231. Drew Rader – 1

232. Duane Baker – 1

233. Dustin Gates – 1

234. Dustin Stroup – 1

235. Dylan Bloomfield – 1

236. Dylan Cisney – 1

237. Dylan Westbrook – 1

238. Eddie Gallagher – 1

239. Eddie Wagner – 1

240. Eric Fisher – 1

241. Erik Spaulding – 1

242. Ernie Ainsworth – 1

243. Ethan Barrow – 1

244. Frank Beck – 1

245. Frankie Herr – 1

246. Gale Ruth Jr. – 1

247. Garret Bard – 1

248. Garrett Bard – 1

249. Garrett Green – 1

250. Gary Owens – 1

251. Gary Taylor – 1

252. Greg Wilson – 1

253. Harry Hanson – 1

254. Hayden Guptill – 1

255. Hayden Miller – 1

256. Hayden Vickers – 1

257. Howard Moore – 1

258. Hunter Schuerenberg – 1

259. J.T. Imperial – 1

260. Jack Dover – 1

261. Jack Low – 1

262. Jack Sodeman Jr. – 1

263. Jacob Myers – 1

264. Jake Bubak – 1

265. Jake Haulot – 1

266. Jake Kouba – 1

267. Jake Morgan – 1

268. James Earl – 1

269. James Setters – 1

270. Jamie Ball – 1

271. Jamie Landrigan – 1

272. Jamie Laresen – 1

273. Jamie Larsen – 1

274. Jared Horstman – 1

275. Jaremi Hanson – 1

276. Jason Bates – 1

277. Jason Kendrick – 1

278. Jason Martin – 1

279. Jason Scott – 1

280. Jay Russel – 1

281. Jeff Emerson – 1

282. Jeff Oliver – 1

283. Jesse Lindberg – 1

284. Jett Carney – 1

285. Jimmy Siegel – 1

286. Jodie Robinson – 1

287. Joe Bob Lee – 1

288. Joel Heinrich – 1

289. Joey Danley – 1

290. Joey Wyckoff – 1

291. Johnny Giesler – 1

292. Johnny Kent – 1

293. Jonathan Hughes – 1

294. Jordon Mallett – 1

295. Josh Higday – 1

296. Josh Shipley – 1

297. Justin Barger – 1

298. Justin Barton – 1

299. Justin Mills – 1

300. Justin Youngquist – 1

301. Justin Zimmerman – 1

302. Keith Martin – 1

303. Ken Duke Jr. – 1

304. Kerry Madsen – 1

305. Kevin Ingle – 1

306. Kevin Ramey – 1

307. Kevin Thomas Jr1

308. Kody Swanson – 1

309. Kory Crabtree – 1

310. Kurt Davis – 1

311. Kyle Alberding – 1

312. Kyle Jones – 1

313. Kyle O’Gara – 1

314. Kyle Rasmussen – 1

315. Lachland McHugh – 1

316. Landon Britt – 1

317. Lane Taylor – 1

318. Lee Nardelli – 1

319. Logan Scherb – 1

320. Logan Wagner – 1

321. Lorne Wofford – 1

322. Loyd Clevenger – 1

323. Loyd Clevenger Sr. – 1

324. Lucas Wolfe – 1

325. Luke Sayer – 1

326. Luke Wilson – 1

327. Lynton Jeffrey – 1

328. Macus Thomas – 1

329. Marcud Thomas – 1

330. Marcus Dumesny – 1

331. Mario Clouser – 1

332. Mark Blyton – 1

333. Mark Chevalier – 1

334. Mark McMahill – 1

335. Martin Edwards – 1

336. Mason Campbell – 1

337. Matt Covington – 1

338. Matt Egel – 1

339. Matt Iwanow – 1

340. Matt Smith – 1

341. Matt Westfall – 1

342. Matthew Leversedge – 1

343. Max Stambaugh – 1

344. Michael Faccinto – 1

345. Michael Miller – 1

346. Michaell Kendall – 1

347. Michell Freeman – 1

348. Mick D’Agastino – 1

349. Mike Enders – 1

350. Mike Leraas – 1

351. Mike Netishen – 1

352. Mikell McGee – 1

353. Mitch Wormall – 1

354. Mitchel Moles – 1

355. Mitchell Broom – 1

356. Monty Ferriera – 1

357. Nathan Smee – 1

358. Nathan Weiler – 1

359. Nick Bilbee – 1

360. Nick Hall – 1

361. Nick Penno – 1

362. Nick Ringo – 1

363. Nick Sweigart – 1

364. Nick Tucker – 1

365. P.J. Stergios – 1

366. Paul Robinson – 1

367. Paul White – 1

368. Phil Lock – 1

369. Quentin Blonde – 1

370. Rebel Jackson Jr. – 1

371. Rhys Heinrich – 1

372. Rich Mellor – 1

373. Richard Souza – 1

374. Rick Ziehl – 1

375. Ricky Lewis – 1

376. Rico Abreu – 1

377. Robbie Farr – 1

378. Robbie Standridge – 1

379. Robert Ballou – 1

380. Royal Jones – 1

381. Ryan Bernal – 1

382. Ryan Delisle – 1

383. Ryan Harris – 1

384. Ryan Lynn – 1

385. Ryan Oerter – 1

386. Ryan Rocha – 1

387. Ryan Ruhl – 1

388. Ryan Smith – 1

389. Ryan Timmons – 1

390. Ryan Tusing – 1

391. Sam Hafertepe Jr. – 1

392. Scott Dellinger – 1

393. Sean Becker – 1

394. Sean Vardell – 1

395. Seth Bergman – 1

396. Shane Cockrum – 1

397. Shane Cottle – 1

398. Shane Morgan – 1

399. Shane Steenholt – 1

400. Stephen Taylor – 1

401. Steve Buckwalter – 1

402. Steve Wilbur – 1

403. Steven Caruso – 1

404. Stuart Brubaker – 1

405. Sye Lynch – 1

406. T.J. Herrell – 1

407. T.J. Michael – 1

408. T.J. Stutts – 1

409. Taylor Milling – 1

410. Tim Alberding – 1

411. Tim Cox – 1

412. Tim Kaeding – 1

413. Tim Wagaman – 1

414. Toby Chapman – 1

415. Todd Gracey – 1

416. Todd Hobson – 1

417. Travis Arenz – 1

418. Travis Arnez – 1

419. Travis Mills – 1

420. Trefer Waller – 1

421. Trevor Serbus – 1

422. Troy Carey – 1

423. Troy Crary – 1

424. Troy DeGaton – 1

425. Troy Little – 1

426. Tucker Doughty – 1

427. Ty Hanten – 1

428. Ty Williams – 1

429. Tyler Clem – 1

430. Tyler Courtney – 1

431. Tyler Drueke – 1

432. Tyler Groenendyk – 1

433. Tyler Harris – 1

434. Tyler Ross – 1

435. Tyler Street – 1

436. Tyler Thomas – 1

437. Tyler Thompson – 1

438. Vance Wofford – 1

439. Wally Pankratz – 1

440. Wes Wofford – 1

441. Will Hull – 1

442. Willie Reed – 1

443. Wyatt Burks – 1

444. Wyatt Wilkerson – 1

445. Zac Pacchiarotta – 1

446. Zach Blurton – 1

447. Zach Daum – 1

448. Zachary Madrid – 1

449. Zeb Wise – 1

450. Zeth Sabo – 1

The staff at TJSlideways.com spends a lot of time maintaining this list to be as accurate as possible. Not every track and/or series makes its results readily available. If you see a correction feel free to contact us with the proper information.