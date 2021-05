Broc Martin Wins at Wayne County

ORRVILLE, Ohio (May 15, 2021) — Broc Martin won the sprint car feature Saturday night at Wayne County Speedway. The victory was Martin’s first of the 2021 season. Chris Myers, Dean Jacobs, Ricky Peterson, and Skylar Gee rounded out the top five.

Wayne County Speedway

Orrville, Ohio

Saturday May 15, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 83M-Broc Martin

2. 38K-Chris Myers

3. 9-Dean Jacobs

4. 2-Ricky Peterson

5. 28-Skylar Gee

6. 16-Danny Mumaw

7. 23P-Nick Patterson

8. 66-Chase Dunham

9. 7-Troy Kingan

10. 22X-Ray Miller

11. 20-Danial Burkhart

12. 22B-Ryan Broughton

13. 7DK-Dylan Kingan

14. 6Z-Zach Ames

15. 14Z-Wyatt Zimmerman

16. 25R-Jordan Ryan