Barnes Wins the 64th Oswego Classic

OSWEGO, New York (May 29, 2021) — After five previous podium finishes in his career Michael Barnes finally took the top step after winning the 64th Oswego Classic Saturday at Oswego Speedway. Barnes held off Otto Sitterly during a restart with three laps to go for the victory. Dan Connors Jr. rounded out the podium.

Jeffrey Battle Jr. won the winged 350 supermodified feature while Mike Bond won the small block supermodified main event.

64th Oswego Classic

Oswego Speedway

Oswego, New York

Saturday May 29, 2021

Qualifying

1. 14-Jeffrey Battle Jr, 16.561[1]

2. 21-Eddie Witkum Jr, 16.844[18]

3. 22-Mike Bruce, 17.049[2]

4. O8-Dalton Doyle, 17.110[5]

5. 7-Nicholas Kinney, 17.114[9]

6. 50-Dave Cliff, 17.121[4]

7. 79-Mike Keddy, 17.138[7]

8. 88-Chase Locke, 17.156[11]

9. 55-Mike Netishen, 17.163[12]

10. 19-Ben Tinker, 17.201[17]

11. 23-Kali Spaulding, 17.272[14]

12. 13-Bobby Timmons III, 17.388[16]

13. O6-Barry Kingsley, 17.402[8]

14. 45-Kreig Heroth, 17.460[6]

15. 97-Vern LaFave, 17.462[10]

16. 20-Kyle Perry, 17.583[13]

17. 47-Jon Tesoriero, 17.622[15]

18. 5-Ralph Clark, 18.587[3]

A-Main (40 Laps)

1. 14-Jeffrey Battle Jr[8]

2. 88-Chase Locke[1]

3. 79-Mike Keddy[2]

4. 21-Eddie Witkum Jr[7]

5. O8-Dalton Doyle[5]

6. 55-Mike Netishen[9]

7. 19-Ben Tinker[10]

8. 13-Bobby Timmons III[12]

9. 45-Kreig Heroth[14]

10. 7-Nicholas Kinney[4]

11. 20-Kyle Perry[16]

12. 47-Jon Tesoriero[17]

13. 97-Vern LaFave[15]

14. 23-Kali Spaulding[11]

15. O6-Barry Kingsley[13]

16. 5-Ralph Clark[18]

17. 22-Mike Bruce[6]

18. 50-Dave Cliff[3]

Small Block Supermodifieds

Qualifying

1. 74-Mike Bond, 18.520[3]

2. 18-Andrew Schartner, 18.771[17]

3. 73-Noah Ratcliff, 18.793[14]

4. 26-Josh Sokolic, 18.836[18]

5. 27-Dave LaTulip, 18.866[10]

6. 23-Dan Kapuscinski, 18.895[8]

7. 39-AJ Bernys, 18.974[2]

8. 89-Tony Pisa, 19.051[13]

9. 77-Cameron Rowe, 19.079[15]

10. 86-Bryan Haynes, 19.311[6]

11. 90-Greg O’Connor, 19.447[12]

12. 9-Griffin Miller, 19.450[11]

13. 32-Robbie Bruce, 19.643[4]

14. 99-Dennis Rupert, 19.681[16]

15. 15-James Babcock, 19.711[1]

16. 14-Mark Denny Jr, 20.197[5]

17. 66-Darrick Hilton, 20.421[7]

18. 35-Anthony Larkin, 21.018[9]

19. 49-Josh Wallace, 21.369[19]

A-Main (75 Laps)

1. 74-Mike Bond[10]

2. 77-Cameron Rowe[2]

3. 23-Dan Kapuscinski[5]

4. 18-Andrew Schartner[9]

5. 26-Josh Sokolic[7]

6. 39-AJ Bernys[4]

7. 73-Noah Ratcliff[8]

8. 99-Dennis Rupert[14]

9. 89-Tony Pisa[3]

10. 86-Bryan Haynes[1]

11. 66-Darrick Hilton[17]

12. 14-Mark Denny Jr[16]

13. 15-James Babcock[15]

14. 27-Dave LaTulip[6]

15. 9-Griffin Miller[12]

16. 35-Anthony Larkin[18]

17. 32-Robbie Bruce[13]

18. 90-Greg O’Connor[11]

19. 49-Josh Wallace[19]