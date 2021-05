Kaeding Wins NOSA Feature at Park Jefferson

JEFFERSON, S.D. (May 29, 2021) — Tim Kaeding won the Buffalo Wild Wings Northern Outlaw Sprint Association feature Saturday at Park Jefferson International Speedway. Jade Hastings and Nick Ranten rounded out the podium.

Northern Outlaw Sprint Association

Park Jefferson International Speedway

Jefferson, South Dakota

Saturday, May 29, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 55-Nick Ranten[2]

2. 3-Tim Kaeding[4]

3. 10TRB-Bob Martin[1]

4. 8H-Jade Hastings[3]

5. 20A-Jordan Adams[6]

6. 99-Jordan Graham[5]

7. 33-James Broty[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 0-Nick Omdahl[1]

2. 26-Blake Egeland[2]

3. 8-Jack Croaker[4]

4. 11M-Brendan Mullen[7]

5. 33B-Scott Broty[6]

6. 10J-Justin Jacobsma[3]

7. 2K-Kevin Ingle[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 9N-Wade Nygaard[4]

2. 47-Brant O’Banion[2]

3. 17-Zach Omdahl[1]

4. 05-Colin Smith[3]

5. 0X-Brandon Stevenson[5]

6. 14T-Tim Estenson[6]

A-Main (25 Laps)

1. 3-Tim Kaeding[4]

2. 8H-Jade Hastings[6]

3. 55-Nick Ranten[3]

4. 14T-Tim Estenson[20]

5. 9N-Wade Nygaard[8]

6. 8-Jack Croaker[7]

7. 05-Colin Smith[11]

8. 33-James Broty[18]

9. 17-Zach Omdahl[10]

10. 11M-Brendan Mullen[12]

11. 20A-Jordan Adams[14]

12. 0-Nick Omdahl[2]

13. 10TRB-Bob Martin[9]

14. 99-Jordan Graham[16]

15. 2K-Kevin Ingle[19]

16. 33B-Scott Broty[15]

17. 26-Blake Egeland[5]

18. 0X-Brandon Stevenson[13]

19. 47-Brant O’Banion[1]

20. 10J-Justin Jacobsma[17]