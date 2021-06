Justin Whittal Wins at Williams Grove

MECHANICSBURG, Penn. (June 4, 2021) — Justin Whittal scored his first career 410 sprint car victory Friday night at Williams Grove Speedway. Whittall was under pressure from Kyle Moody and Danny Dietrich right to the finish of the 25-lap main event. Steve Buckwalter and Alan Krimes rounded out the top five.

Steven Drevicki won the USAC East Coast Sprint Car Series feature over Briggs Danner and Alex Bright.

Williams Grove Speedway

Mechanicsburg, Pennsylvania

Friday June 4, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 67-Justin Whittal

2. 99m-Kyle Moody

3. 48-Danny Dietrich

4. 17b-Steve Buckwalter

5. 27s-Alan Krimes

6. 69k-Lance Dewease

7. 4r-Doug Hammaker

8. 1w-Brandon Rahmer

9. 51-Freddie Rahmer

10. 11t-Tj Stutts

11. 27-Tucker Klaasmeyer

12. 5w-Lucas Wolfe

13. 0-Rick Lafferty

14. 44-Dylan Norris

15. 5c-Dylan Cisney

16. 22-Bryn Gohn

17. 12s-Brent Shearer

USAC East Coast Sprint Car Series

Feature:

1. 19-Steven Drevicki

2. 5g-Briggs Danner

3. 20-Alex Bright

4. 21-Carmen Perigo

5. 23m-Kenny Miller Iii

6. 21k-Tommy Kunsman

7. 7-Ed Aikin

8. 17m-Christian Bruno

9. 83-Bruce Buckwalter

10. 75-Steve Buckwalter

11. 3bc-Nash Ely

12. 117-David Swanson

13. 17j-Jonathan Swanson

14. 88j-Joey Amantea

15. 11-Mike Thompson

16. 12w-Troy Fraker

17. 7b-Aiden Borden

18. 67-Jason Cherry

19. 83s-Billy Nye

20. 96-Lee Kauffman

21. 57-Damon Paul