Wyatt Burks Wins at US 36 Raceway

OSBORN, Mo. (June 4, 2021) — Wyatt Burks won the USAC USAC Midwest Wingless Racing Association feature Friday at US 36 Raceway. Kory Schudy, Mitchell Moore, Chad Goff, and Wesley Smith rounded out the top five.

USAC Midwest Wingless Racing Association

US 36 Raceway

Osborn, Missouri

Friday, June 4, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 81A-Chris Morgan[1]

2. 37-Brian Beebe[2]

3. 7JR-JD Black[5]

4. 82-Christie Thomason[3]

5. 03-Tyler Burton[4]

6. 33L-Mark Lane[6]

7. 7X-Lance Silvers[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 12-Wesley Smith[3]

2. 41-Brad Wyatt[2]

3. 28-Kory Schudy[5]

4. 15E-Dakota Earls[6]

5. 7M-Heath Murry[4]

6. 22R-Chris Rupard[7]

7. 2-Kyle Lewis[1]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 65-Chris Parkinson[2]

2. 18-Terry Richards Jr[1]

3. 69-Zach Sanders[3]

4. 51-Mitchell Moore[6]

5. 11X-Tom Curran[5]

6. 52-Blake Bowers[4]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 11W-Wyatt Burks[2]

2. 9-Chad Goff[3]

3. 82V-Vinny Ward[1]

4. 74-Xavier Doney[5]

5. 26-Zach Clark[6]

6. 88-Chad Tye[4]

B-Main (12 Laps)

1. 11X-Tom Curran[2]

2. 26-Zach Clark[1]

3. 88-Chad Tye[7]

4. 7M-Heath Murry[4]

5. 03-Tyler Burton[3]

6. 33L-Mark Lane[5]

7. 2-Kyle Lewis[8]

8. 22R-Chris Rupard[9]

9. 7X-Lance Silvers[10]

10. 52-Blake Bowers[6]

A-Main (25 Laps)

1. 11W-Wyatt Burks[3]

2. 28-Kory Schudy[7]

3. 51-Mitchell Moore[12]

4. 9-Chad Goff[1]

5. 12-Wesley Smith[5]

6. 65-Chris Parkinson[6]

7. 37-Brian Beebe[8]

8. 82V-Vinny Ward[15]

9. 26-Zach Clark[18]

10. 81A-Chris Morgan[4]

11. 69-Zach Sanders[13]

12. 82-Christie Thomason[16]

13. 03-Tyler Burton[21]

14. 33L-Mark Lane[22]

15. 7JR-JD Black[2]

16. 88-Chad Tye[19]

17. 11X-Tom Curran[17]

18. 18-Terry Richards Jr[10]

19. 74-Xavier Doney[14]

20. 7M-Heath Murry[20]

21. 15E-Dakota Earls[11]

22. 41-Brad Wyatt[9]