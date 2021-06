Duncan Passes Dietrich on Final Corner to Win Ohio Sprint Speedweek Feature at Fremont

FREMONT, Ohio (June 12, 2021) — Cole Duncan used late race heroics to run down and pass Danny Dietrich coming off turn four on the final lap to win the second round of Ohio Sprint Speedweek at Fremont Speedway. Duncan closed in on Dietrich over the final portion of the main event and drove around the outside of Dietrich through turns three and four for the victory.

Dietrich held on for second with Justin Peck, Travis Philo, and Cap Henry rounding out the top five.

Floracing All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Ohio Sprint Speedweek

Fremont Speedway

Fremont, Ohio

Saturday, June 12, 2021

Dixie Vodka Qualifying

1. 48-Danny Dietrich, 13.120[6]

2. 16-DJ Foos, 13.131[1]

3. 35-Stuart Brubaker, 13.200[5]

4. 101-Lachlan McHugh, 13.349[3]

5. 26-Cory Eliason, 13.357[12]

6. 7BC-Tyler Courtney, 13.391[11]

7. 27S-John Ivy, 13.407[4]

8. 22C-Cole Duncan, 13.410[20]

9. W20-Greg Wilson, 13.427[7]

10. 1-Nate Dussel, 13.452[2]

11. 5-Paul McMahan, 13.468[16]

12. 13-Justin Peck, 13.520[10]

13. 91-Kyle Reinhardt, 13.526[9]

14. 25R-Jordan Ryan, 13.546[8]

15. 23-Chris Andrews, 13.633[15]

16. 11N-Harli White, 13.694[22]

17. 5R-Byron Reed, 13.703[14]

18. 10-Zeb Wise, 13.744[31]

19. 5T-Travis Philo, 13.823[23]

20. 14-Chad Kemenah, 13.849[18]

21. 24-Rico Abreu, 13.856[29]

22. 49X-Cale Thomas, 13.877[36]

23. 8M-TJ Michael, 13.879[43]

24. 24W-Garet Williamson, 13.880[33]

25. 18T-Tanner Holmes, 13.937[21]

26. 4-Cap Henry, 13.938[42]

27. 22M-Dan McCarron, 14.009[17]

28. 9Z-Duane Zablocki, 14.024[13]

29. 3C-Cale Conley, 14.055[27]

30. 19-Brandon Spithaler, 14.067[37]

31. 55V-CJ Leary, 14.095[26]

32. 7-Zane Devault, 14.121[25]

33. 07-Skylar Gee, 14.125[40]

34. 55-Hunter Schuerenberg, 14.135[35]

35. 28-Tim Shaffer[41]

Ford Performance Heat Race #1 (8 Laps)

1. 101-Lachlan McHugh[1]

2. 48-Danny Dietrich[4]

3. 35-Stuart Brubaker[2]

4. 16-DJ Foos[3]

5. W20-Greg Wilson[6]

6. 1-Nate Dussel[7]

7. 91-Kyle Reinhardt[8]

8. 27S-John Ivy[5]

9. 25R-Jordan Ryan[9]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #2 (8 Laps)

1. 13-Justin Peck[1]

2. 5-Paul McMahan[2]

3. 26-Cory Eliason[4]

4. 7BC-Tyler Courtney[3]

5. 5R-Byron Reed[6]

6. 14-Chad Kemenah[7]

7. 23-Chris Andrews[5]

8. 22M-Dan McCarron[8]

9. 9Z-Duane Zablocki[9]

Hunt Brothers Pizza Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5T-Travis Philo[2]

2. 18T-Tanner Holmes[1]

3. 22C-Cole Duncan[4]

4. 55V-CJ Leary[6]

5. 11N-Harli White[3]

6. 7-Zane Devault[7]

7. 3C-Cale Conley[5]

8. 21N-Frankie Nervo[9]

9. 2+-Brian Smith[8]

Mobil 1 Heat Race #4 (8 Laps)

1. 24-Rico Abreu[3]

2. 10-Zeb Wise[4]

3. 55-Hunter Schuerenberg[5]

4. 49X-Cale Thomas[2]

5. 11-Ian Madsen[7]

6. 24W-Garet Williamson[1]

7. 2-Ricky Peterson[8]

8. 12-Kyle Capodice[6]

9. 22-Ryan Broughton[9]

Kistler Racing Products Heat Race #5 (8 Laps)

1. 4-Cap Henry[3]

2. 28-Tim Shaffer[5]

3. 07-Skylar Gee[1]

4. 19-Brandon Spithaler[2]

5. 8M-TJ Michael[4]

6. 3J-Trey Jacobs[7]

7. 18-Cole Macedo[8]

8. 17B-Bill Balog[6]

Kears Speed Shop Dash #1 (4 Laps)

1. 48-Danny Dietrich[1]

2. 13-Justin Peck[5]

3. 5T-Travis Philo[2]

4. 4-Cap Henry[3]

5. 24-Rico Abreu[6]

6. 101-Lachlan McHugh[4]

Elliotts Custom Trailers and Carts Dash #2 (4 Laps)

1. 10-Zeb Wise[2]

2. 35-Stuart Brubaker[1]

3. 26-Cory Eliason[3]

4. 22C-Cole Duncan[4]

5. 16-DJ Foos[5]

6. 19-Brandon Spithaler[6]

Computer Man Inc C-Main (10 Laps)

1. 17B-Bill Balog[4]

2. 22M-Dan McCarron[1]

3. 21N-Frankie Nervo[2]

4. 9Z-Duane Zablocki[6]

5. 12-Kyle Capodice[3]

6. 2+-Brian Smith[7]

7. 25R-Jordan Ryan[5]

8. 22-Ryan Broughton[8]

Classic Ink USA B-Main (12 Laps)

1. W20-Greg Wilson[2]

2. 27S-John Ivy[1]

3. 5R-Byron Reed[4]

4. 1-Nate Dussel[7]

5. 8M-TJ Michael[5]

6. 11-Ian Madsen[6]

7. 11N-Harli White[3]

8. 18-Cole Macedo[15]

9. 14-Chad Kemenah[8]

10. 23-Chris Andrews[13]

11. 3C-Cale Conley[14]

12. 91-Kyle Reinhardt[12]

13. 17B-Bill Balog[17]

14. 3J-Trey Jacobs[11]

15. 24W-Garet Williamson[9]

16. 7-Zane Devault[10]

17. 2-Ricky Peterson[16]

18. 22M-Dan McCarron[18]

FloRacing A-Main (40 Laps)

1. 22C-Cole Duncan[8]

2. 48-Danny Dietrich[1]

3. 13-Justin Peck[3]

4. 5T-Travis Philo[5]

5. 4-Cap Henry[7]

6. 10-Zeb Wise[2]

7. 35-Stuart Brubaker[4]

8. 26-Cory Eliason[6]

9. 101-Lachlan McHugh[11]

10. 24-Rico Abreu[9]

11. 7BC-Tyler Courtney[18]

12. 28-Tim Shaffer[15]

13. 5-Paul McMahan[13]

14. 55V-CJ Leary[20]

15. 55-Hunter Schuerenberg[17]

16. 49X-Cale Thomas[19]

17. 1-Nate Dussel[24]

18. 16-DJ Foos[10]

19. 11-Ian Madsen[25]

20. W20-Greg Wilson[21]

21. 07-Skylar Gee[16]

22. 5R-Byron Reed[23]

23. 27S-John Ivy[22]

24. 18T-Tanner Holmes[14]

25. 19-Brandon Spithaler[12]

26. 17B-Bill Balog[26]