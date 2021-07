Rosenboom Wins MSTS Feature at I-90 Speedway

HARTFORD, S.D. (July 3, 2021) — Jody Rosenboom won the Midwest Sprint Touring Series feature Saturday at I-90 Speedway. Ryan Bickett, Brendan Mullen, Travis Reber, and Troy Schreurs rounded out the top five. Lee Goos Jr. won the 305 sprint car feature.

I-90 Speedway

Hartford, South Dakota

Saturday, July 3, 2021

Midwest Sprint Touring Series

Property Solutions of America Heat Race #1 (8 Laps)

1. 5-Eric Lutz[2]

2. 20-Brant O’Banion[1]

3. 17B-Ryan Bickett[4]

4. 32-Dusty Ballenger[3]

5. 10J-Justin Jacobsma[7]

6. 22W-Aaron Werner[6]

7. 2-Dylan Opdahl[5]

Property Solutions of America Heat Race #2 (8 Laps)

1. 88-Travis Reber[2]

2. 11M-Brendan Mullen[3]

3. 17-Lee Goos Jr[6]

4. 86-Elliot Amdahl[5]

5. 101-Chuck McGillivray[1]

6. 18-Tyler Rabenberg[4]

Property Solutions of America Heat Race #3 (8 Laps)

1. 14-Jody Rosenboom[4]

2. 12-Troy Schreurs[6]

3. 17H-Dillon Bickett[2]

4. 48-Taylor Forbes[3]

5. 10-Lincoln Drewis[5]

6. 2X-Tony Rustad[1]

Property Solutions of America A-Main (25 Laps)

1. 14-Jody Rosenboom[1]

2. 17B-Ryan Bickett[4]

3. 11M-Brendan Mullen[2]

4. 88-Travis Reber[3]

5. 12-Troy Schreurs[7]

6. 32-Dusty Ballenger[12]

7. 86-Elliot Amdahl[10]

8. 10J-Justin Jacobsma[11]

9. 18-Tyler Rabenberg[16]

10. 17H-Dillon Bickett[9]

11. 101-Chuck McGillivray[14]

12. 17-Lee Goos Jr[5]

13. 2X-Tony Rustad[18]

14. 22W-Aaron Werner[15]

15. 20-Brant O’Banion[6]

16. 5-Eric Lutz[8]

17. 48-Taylor Forbes[13]

DNS: 10-Lincoln Drewis

DNS: 2-Dylan Opdahl

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 17B-Dillon Bickett[2]

2. 17-Lee Goos Jr[4]

3. 12L-John Lambertz[6]

4. 7L-Jesse Lindberg[5]

5. 51A-Elliot Amdahl[8]

6. 97-Jackson Weber[1]

7. 20H-Logan Hershey[3]

8. 40-Whitley Barr[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 91-Andrew Sullivan[4]

2. 32T-Trefer Waller[6]

3. 98-Nate Barger[5]

4. 8-Micah Slendy[3]

5. 22W-Aaron Werner[2]

6. F5-Tim Rustad[7]

7. 18-Dalton Domagala[8]

8. 23C-Ben Crees[1]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 6B-Bayley Ballenger[2]

2. 12-Alec Mataya[4]

3. 2D-Dusty Ballenger[6]

4. 81-Jared Jansen[5]

5. 96-Blaine Stegenga[7]

6. 7-Johnny Sullivan[3]

7. 13X-Eli Hargreaves[1]

B-Main (8 Laps)

1. 97-Jackson Weber[1]

2. 7-Johnny Sullivan[3]

3. F5-Tim Rustad[2]

4. 20H-Logan Hershey[4]

5. 18-Dalton Domagala[5]

6. 40-Whitley Barr[7]

7. 23C-Ben Crees[8]

8. 13X-Eli Hargreaves[6]

Spielman Excavating A-Main (20 Laps)

1. 17-Lee Goos Jr[4]

2. 98-Nate Barger[8]

3. 51A-Elliot Amdahl[13]

4. 2D-Dusty Ballenger[12]

5. 17B-Dillon Bickett[1]

6. 32T-Trefer Waller[10]

7. 12-Alec Mataya[6]

8. 7-Johnny Sullivan[17]

9. 8-Micah Slendy[3]

10. 22W-Aaron Werner[14]

11. 97-Jackson Weber[16]

12. F5-Tim Rustad[18]

13. 6B-Bayley Ballenger[2]

14. 20H-Logan Hershey[19]

15. 96-Blaine Stegenga[15]

16. 18-Dalton Domagala[20]

17. 91-Andrew Sullivan[5]

18. 7L-Jesse Lindberg[7]

19. 12L-John Lambertz[11]

20. 81-Jared Jansen[9]