Macri Wins at Port Royal

PORT ROYAL, Penn. (July 10, 2021) — Anthony Macri won the sprint car feature Saturday night at Port Royal Speedway. Macri drove up from sixth starting position pass Kody Lehman for the lead on lap 16 and never looked back. Lucas Wolfe, Logan Wagner, Dylan Cisney, and Jeff Halligan rounded out the top five.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday, July 10, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 5-Dylan Cisney

2. 1-Logan Wagner

3. 17B-Steve Buckwalter

4. 55-Mike Wagner

5. 19-Curt Stroup

6. 14T-Tyler Walton

7. 880-Drew Ritchey

8. 27K-Dan Shetler

9. 11-TJ Stutts

Heat Race #2:

1. 5W-Lucas Wolfe

2. 45-Jeff Halligan

3. 39M-Anthony Macri

4. 8S-Trenton Sheaffer

5. 33-Gerard McIntyre

6. 54-Tyler Bear

7. 67-Justin Whittal

8. 11A-Austin Bishop

9. 7-Ryan Taylor

Heat Race #3:

1. 47K-Kody Lehman

2. 98-Jared Esh

3. 2-AJ Flick

4. 22L-Connor Leoffler

5. 35-Tyler Reeser

6. 2+-Brian Smith

7. 24B-Dustin Baney

8. 22-Tanner Brown

Feature:

1. 39M-Anthony Macri

2. 5W-Lucas Wolfe

3. 1-Logan Wagner

4. 5-Dylan Cisney

5. 45-Jeff Halligan

6. 47K-Kody Lehman

7. 17B-Steve Buckwalter

8. 8S-Trenton Sheaffer

9. 2-AJ Flick

10. 14T-Tyler Walton

11. 11-TJ Stutts

12. 55-Mike Wagner

13. 33-Gerard McIntyre

14. 35-Tyler Reeser

15. 27K-Dan Shetler

16. 19-Curt Stroup

17. 22L-Connor Leoffler

18. 54-Tyler Bear

19. 67-Justin Whittal

20. 24B-Dustin Baney

21. 880-Drew Ritchey

22. 2+-Brian Smith

23. 11A-Austin Bishop

24. 98-Jared Esh

DNS: 22-Tanner Brown

DNS: 7-Ryan Taylor