Scotty Thiel Wins IRA Feature at Langlade

ANTIGO, Wisc. (July 30, 2021) — Scotty Thiel won the Bumper to Bumper Interstate Racing Association feature Friday at Langlade County Speedway. Jake Blackhurst, Danny Schlafer, Scotty Neitzel, and Jeremy Schultz rounded out the top five.

Qualifying

1. 25-Danny Schlafer, 17.214[9]

2. 65-Jordan Goldesberry, 17.271[10]

3. 73-Scotty Thiel, 17.281[14]

4. 23-Russel Borland, 17.297[15]

5. 39-Jake Blackhurst, 17.381[4]

6. 85M-Steve Meyer, 17.452[8]

7. 5J-Jeremy Schultz, 17.526[7]

8. 9K-Kyle Schuett, 17.549[16]

9. 2W-Scott Neitzel, 17.597[5]

10. 68-Dave Uttech, 17.613[3]

11. 20R-Rob Pribnow, 17.736[11]

12. 12W-Josh Walter, 17.856[18]

13. 4K-Kris Spitz, 17.915[1]

14. 45-Matt Wiese, 18.052[13]

15. U2-Jack Vanderboom, 18.422[6]

16. 29-Hunter Custer, 18.449[12]

17. 26-Al Schlafer, 18.633[17]

18. 11-Tony Wondra, 19.501[19]

19. 47-Blake Wondra, 19.765[2]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 5J-Jeremy Schultz[2]

2. 68-Dave Uttech[1]

3. 23-Russel Borland[3]

4. 25-Danny Schlafer[4]

5. 29-Hunter Custer[6]

6. 4K-Kris Spitz[5]

7. 47-Blake Wondra[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 9K-Kyle Schuett[2]

2. 20R-Rob Pribnow[1]

3. 39-Jake Blackhurst[3]

4. 65-Jordan Goldesberry[4]

5. 26-Al Schlafer[6]

6. 45-Matt Wiese[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 12W-Josh Walter[1]

2. 73-Scotty Thiel[4]

3. 2W-Scott Neitzel[2]

4. 85M-Steve Meyer[3]

5. U2-Jack Vanderboom[5]

6. 11-Tony Wondra[6]

Dash #1 (4 Laps)

1. 39-Jake Blackhurst[1]

2. 23-Russel Borland[2]

3. 9K-Kyle Schuett[3]

4. 12W-Josh Walter[4]

Dash #2 (4 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[4]

2. 25-Danny Schlafer[2]

3. 5J-Jeremy Schultz[3]

4. 65-Jordan Goldesberry[1]

A-Main (20 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[2]

2. 39-Jake Blackhurst[1]

3. 25-Danny Schlafer[4]

4. 2W-Scott Neitzel[10]

5. 5J-Jeremy Schultz[6]

6. 85M-Steve Meyer[9]

7. 12W-Josh Walter[7]

8. 20R-Rob Pribnow[12]

9. 65-Jordan Goldesberry[8]

10. 68-Dave Uttech[11]

11. U2-Jack Vanderboom[13]

12. 29-Hunter Custer[14]

13. 11-Tony Wondra[18]

14. 45-Matt Wiese[17]

15. 23-Russel Borland[3]

16. 9K-Kyle Schuett[5]

17. 47-Blake Wondra[19]

18. 4K-Kris Spitz[16]

19. 26-Al Schlafer[15]