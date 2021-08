Lichty Wins King of the Wings at Oswego

OSWEGO, N.Y. (July 31, 2021) — Mike Lichty won the International Supermodified Association feature during the “King of Wings” event Saturday at Oswego Speedway. Litchey held off Michael Muldoon Jr, Otto Sitterly, Tyler Thompson, and Chris Perley for the victory.

Jeffrey Battle Jr. moved up from 10th starting spot to top a record size field in the winged 350 supermodified division.

Oswego Speedway

Oswego, New York

Saturday, July 31, 2021

International Super Modified Association

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 88-AJ Leseicki[2]

2. 27-Aric Iosue[1]

3. O1-Dan Connors Jr[3]

4. 15-Michael Muldoon Jr[6]

5. 37-Ryan Locke[4]

6. 11E-Kyle Edwards[5]

7. 55-Rich Reid[7]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 7-Otto Sitterly[7]

2. 98T-Tyler Thompson[5]

3. 32-Moe Lilje[3]

4. 84-Mike Lichty[2]

5. 11-Chris Perley[4]

6. 41-Russ Wood Sr[6]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 49-Dave Shullick Jr[1]

2. 19-Trent Stephens[2]

3. 97-Ben Seitz[4]

4. 22-Mike McVetta[5]

5. OO-Joe Gosek[3]

6. 0-Tim Snyder[7]

7. 8-Jonathon Leseicki[6]

A-Main (60 Laps)

1. 84-Mike Lichty[2]

2. 15-Michael Muldoon Jr[4]

3. 7-Otto Sitterly[12]

4. 98T-Tyler Thompson[6]

5. 11-Chris Perley[14]

6. 88-AJ Leseicki[3]

7. 32-Moe Lilje[5]

8. 37-Ryan Locke[13]

9. 27-Aric Iosue[11]

10. 55-Rich Reid[19]

11. OO-Joe Gosek[15]

12. 11E-Kyle Edwards[16]

13. 41-Russ Wood Sr[17]

14. 97-Ben Seitz[8]

15. 19-Trent Stephens[1]

16. O1-Dan Connors Jr[9]

17. 99-Jerry Curran[21]

18. 22-Mike McVetta[7]

19. 8-Jonathon Leseicki[20]

20. 49-Dave Shullick Jr[10]

21. 0-Tim Snyder[18]

Winged 350 Supermodifieds

Qualifying

1. 14-Jeffrey Battle Jr, 16.909[1]

2. 88-Chase Locke, 17.106[12]

3. 22-Mike Bruce, 17.174[2]

4. 13-Bobby Timmons III, 17.212[19]

5. O8-Dalton Doyle, 17.327[5]

6. 7-Nicholas Kinney, 17.331[8]

7. 45-Dave Helliwell, 17.366[6]

8. 50-Dave Cliff, 17.388[4]

9. 9-Danny Lane, 17.399[10]

10. 12-John Leonard, 17.425[11]

11. 21-Eddie Witkum Jr, 17.438[20]

12. 97-Vern LaFave, 17.448[9]

13. 98-Tyler Thompson, 17.562[18]

14. 72-Bob Magner, 17.677[14]

15. 20-Kyle Perry, 17.738[15]

16. 23-Kali Spaulding, 17.825[16]

17. O6-Barry Kingsley, 17.831[7]

18. 47-Jon Tesoriero, 18.089[17]

19. 5-Ralph Clark, 19.203[3]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 14-Jeffrey Battle Jr[5]

2. 13-Bobby Timmons III[4]

3. 45-Dave Helliwell[3]

4. 12-John Leonard[2]

5. 23-Kali Spaulding[6]

6. 98-Tyler Thompson[1]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 97-Vern LaFave[1]

2. 22-Mike Bruce[4]

3. 9-Danny Lane[2]

4. 7-Nicholas Kinney[3]

5. 72-Bob Magner[5]

6. 32-Tom Macleod[7]

7. O6-Barry Kingsley[6]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 88-Chase Locke[4]

2. 21-Eddie Witkum Jr[1]

3. O8-Dalton Doyle[3]

4. 50-Dave Cliff[2]

5. 20-Kyle Perry[5]

6. 47-Jon Tesoriero[6]

A-Main (30 Laps)

1. 14-Jeffrey Battle Jr[10]

2. 88-Chase Locke[9]

3. 50-Dave Cliff[2]

4. 13-Bobby Timmons III[7]

5. 22-Mike Bruce[6]

6. 45-Dave Helliwell[11]

7. 20-Kyle Perry[15]

8. 47-Jon Tesoriero[18]

9. O6-Barry Kingsley[20]

10. 23-Kali Spaulding[13]

11. 9-Danny Lane[12]

12. 97-Vern LaFave[1]

13. 7-Nicholas Kinney[3]

14. 21-Eddie Witkum Jr[8]

15. 12-John Leonard[5]

16. 72-Bob Magner[14]

17. O8-Dalton Doyle[4]

18. 32-Tom Macleod[17]

19. 98-Tyler Thompson[16]