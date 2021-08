Sodeman and Jones Win at Mercer

MERCER, Penn. (July 31, 2021) — Jack Sodeman Jr. and Vivian Jones won the sprint car features Saturday at Michaels Mercer Raceway during the salute to the late Guy Griffin. Sodeman won the 410 sprint car feature over Adam Kekich, Ken Rossey, Jeremy Kornbau, and Leyton Wagner rounded out the top five. Jones won the 305 sprint car main event.

Michaels Mercer Raceway

Mercer, Pennsylvania

Saturday, July 31, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 13-Brandon Matus[2]

2. 23JR-Jack Sodeman Jr[4]

3. 35W-Jeremy Weaver[1]

4. 08-Danny Kuriger[5]

5. 13B-Stevie Bright[6]

6. 33-Brent Matus[3]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 5K-Adam Kekich[1]

2. 22-Brandon Spithaler[3]

3. 66-Ken Rossey[2]

4. 27K-Jeremy Kornbau[5]

5. 38-Leyton Wagner[4]

6. 86-Michael Lutz Jr[6]

A-Main (25 Laps)

1. 23JR-Jack Sodeman Jr[4]

2. 5K-Adam Kekich[5]

3. 66-Ken Rossey[1]

4. 27K-Jeremy Kornbau[8]

5. 38-Leyton Wagner[10]

6. 08-Danny Kuriger[7]

7. 22-Brandon Spithaler[3]

8. 13-Brandon Matus[6]

9. 33-Brent Matus[11]

10. 35W-Jeremy Weaver[2]

11. 13B-Stevie Bright[9]

12. 86-Michael Lutz Jr[12]

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 20M-Vivian Jones[1]

2. 27H-Kyle Colwell[3]

3. 56-Steve Cousins[4]

4. X7-Andy Cavanagh[5]

5. 29-Logan McCandless[7]

6. 72-Mike Mathieson[6]

7. 4B-Walt TutaK Jr[2]

8. 97-JR Jameson[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 27K-Jeremy Kornbau[1]

2. 25-Jarrett Rosencrance[6]

3. 12G-Tommy Jasen[5]

4. 47-Brett Brunkenhoefer[3]

5. 18-Jake Perricellia[8]

6. 4G-Justin Kovach[7]

7. H20-Michael Miller[2]

8. 16-Jim Morris[4]

A-Main (20 Laps)

1. 20M-Vivian Jones[1]

2. 27K-Jeremy Kornbau[2]

3. 25-Jarrett Rosencrance[4]

4. 56-Steve Cousins[5]

5. 16-Jim Morris[15]

6. 29-Logan McCandless[12]

7. 12G-Tommy Jasen[6]

8. X7-Andy Cavanagh[7]

9. 72-Mike Mathieson[9]

10. 4B-Walt TutaK Jr[11]

11. 97-JR Jameson[14]

12. 27H-Kyle Colwell[3]

13. 4G-Justin Kovach[10]

14. 47-Brett Brunkenhoefer[8]

15. 18-Jake Perricellia[16]

16. H20-Michael Miller[13]