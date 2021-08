Ruhl Races to Victory at Hartford

HARTFORD, Mich. (August 13 2021) — Ryan Ruhl from Coldwater, Michigan won the Great Lakes Super Sprints feature Friday at Hartford Motor Speedway. Ruhl moved up from fourth starting spot to pick up his sixth sprint car victory of the 2021 season. Chase Ridenour, Dustin Daggett, Max Stambaugh, and Gregg Dalman rounded out the top five.

The Great Lakes Super Sprints 2021 season continues Saturday night at Thunderbird Raceway in Muskegon, Michigan.

Great Lakes Super Sprints

Hartford Motor Speedway

Hartford, Michigan

Friday, August 13, 2021

Qualifying (2 Laps)

1. 14-Linden Jones, 14.919[18]

2. 49T-Gregg Dalman, 15.087[8]

3. 5S-Max Stambaugh, 15.141[23]

4. 16W-Chase Ridenour, 15.183[15]

5. 7C-Phil Gressman, 15.200[22]

6. 16B-Zane Devault, 15.297[24]

7. 85-Dustin Daggett, 15.298[13]

8. 84-Kyle Poortenga, 15.320[6]

9. 42-Boston Mead, 15.370[11]

10. 24D-Danny Sams III, 15.386[16]

11. 3A-Mike Astrauskas, 15.420[21]

12. 71H-Ryan Ruhl, 15.430[2]

13. 46-Ryan Coniam, 15.505[7]

14. 88N-Frank Neill, 15.516[20]

15. 10S-Jay Steinebach, 15.710[17]

16. 86-Keith Sheffer Jr, 15.713[1]

17. 19-Jett Mann, 15.796[19]

18. 87-Logan Easterday, 15.800[10]

19. 27-Brad Lamberson, 15.857[9]

20. 1-Levi Poortenga, 16.011[5]

21. 48-Nicholas Hull, 16.037[14]

22. 70-Eli Lakin, 16.261[3]

23. 33-RJ Payne, 16.709[4]

24. 07-Shane Simmons, 17.042[12]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 24D-Danny Sams III[1]

2. 16W-Chase Ridenour[3]

3. 85-Dustin Daggett[2]

4. 86-Keith Sheffer Jr[6]

5. 14-Linden Jones[4]

6. 27-Brad Lamberson[7]

7. 46-Ryan Coniam[5]

8. 70-Eli Lakin[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 84-Kyle Poortenga[2]

2. 49T-Gregg Dalman[4]

3. 7C-Phil Gressman[3]

4. 3A-Mike Astrauskas[1]

5. 88N-Frank Neill[5]

6. 19-Jett Mann[6]

7. 33-RJ Payne[8]

8. 1-Levi Poortenga[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 71H-Ryan Ruhl[1]

2. 42-Boston Mead[2]

3. 5S-Max Stambaugh[4]

4. 16B-Zane Devault[3]

5. 10S-Jay Steinebach[5]

6. 87-Logan Easterday[6]

7. 48-Nicholas Hull[7]

8. 07-Shane Simmons[8]

A-Main (25 Laps)

1. 71H-Ryan Ruhl[4]

2. 16W-Chase Ridenour[1]

3. 85-Dustin Daggett[7]

4. 5S-Max Stambaugh[9]

5. 49T-Gregg Dalman[5]

6. 14-Linden Jones[13]

7. 24D-Danny Sams III[2]

8. 7C-Phil Gressman[8]

9. 27-Brad Lamberson[16]

10. 16B-Zane Devault[12]

11. 10S-Jay Steinebach[15]

12. 84-Kyle Poortenga[6]

13. 88N-Frank Neill[14]

14. 42-Boston Mead[3]

15. 87-Logan Easterday[18]

16. 70-Eli Lakin[22]

17. 3A-Mike Astrauskas[11]

18. 19-Jett Mann[17]

19. 07-Shane Simmons[24]

20. 33-RJ Payne[20]

21. 48-Nicholas Hull[21]

22. 86-Keith Sheffer Jr[10]

23. 46-Ryan Coniam[19]

24. 1-Levi Poortenga[23]