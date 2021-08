Forler Sweeps ASCS Frontier Region Weekend with Victory at Big Sky Speedway

BILLINGS, MT (August 28, 2021) — Logan Forler picked up his second ASCS Frontier Region sprint car victory of the weekend Saturday night at Big Sky Speedway. Forler won his heat race and the 25-lap main event. Trever Kirkland, Joe Perry, Phil Dietz, and Kory Wermling rounded out the top five.

ASCS Frontier Region

Big Sky Speedway

Billings, Montana

Saturday, August 28, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2L-Logan Forler[3]

2. 33T-Tyler Driever[4]

3. 28-Joe Perry[2]

4. 81-Darren Smith[1]

5. 1M-william hernandez[7]

6. 2-Shad Petersen[5]

7. 2X-Mike Manwill[6]

8. 2M-abraham hernandez[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 37-Trever Kirkland[3]

2. 72-Phil Dietz[7]

3. 20-Joey Price[2]

4. 9K-Kory Wermling[6]

5. 00B-Michael Bingham[5]

6. 79-Jerry Brown Jr[1]

7. 12-Josh Ostermiller[4]

A-Main (25 Laps)

1. 2L-Logan Forler[1]

2. 37-Trever Kirkland[2]

3. 28-Joe Perry[6]

4. 72-Phil Dietz[3]

5. 9K-Kory Wermling[8]

6. 2-Shad Petersen[11]

7. 00B-Michael Bingham[10]

8. 1M-william hernandez[5]

9. 20-Joey Price[7]

10. 81-Darren Smith[9]

11. 2M-abraham hernandez[14]

12. 2X-Mike Manwill[13]

13. 79-Jerry Brown Jr[12]

14. 33T-Tyler Driever[4]

DNS: 12-Josh Ostermiller