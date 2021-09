Daryn Pittman Wins Friday at Port Royal During Tuscarora Weekend

PORT ROYAL, PA (September 10, 2021) — Daryn Pittman won the feature during the second night of competition during the Tuscarora 50 Friday at Port Royal Speedway with the FLoracing All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1. Lucas Wolfe, seventh starting Giovanni Scelzi, Logan Wagner, and 10th starting Brian Brown rounded out the top five.

Tuscarora 50 – Night #2

Floracing All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday, September 10, 2021

Dixie Vodka Qualifying

1. 5W-Lucas Wolfe, 15.810[30]

2. 1-Logan Wagner, 15.813[46]

3. 21-Brian Brown, 15.836[51]

4. 39-Daryn Pittman, 15.851[8]

5. 18-Giovanni Scelzi, 15.857[37]

6. 26-Cory Eliason, 15.938[39]

7. 39M-Anthony Macri, 15.952[12]

8. 11-Spencer Bayston, 15.954[29]

9. 17B-Bill Balog, 15.961[34]

10. 35H-Zach Hampton, 15.993[23]

11. 42-Sye Lynch, 16.004[38]

12. 5C-Dylan Cisney, 16.028[27]

13. 24-Rico Abreu, 16.041[53]

14. 19-Brent Marks, 16.049[17]

15. 0J-Lynton Jeffrey, 16.057[41]

16. 55W-Mike Wagner, 16.076[28]

17. 5-Ian Madsen, 16.086[22]

18. 67-Justin Whittall, 16.121[24]

19. 69K-Lance Dewease, 16.137[42]

20. 2-AJ Flick, 16.158[14]

21. 91-Kyle Reinhardt, 16.161[19]

22. 33-Gerard McIntyre Jr, 16.163[26]

23. 55-Hunter Schuerenberg, 16.168[10]

24. 6-Ryan Smith, 16.173[7]

25. 8-Aaron Reutzel, 16.178[32]

26. 13-Justin Peck, 16.211[49]

27. 10-Zeb Wise, 16.217[35]

28. 11T-TJ Stutts, 16.249[55]

29. 14T-Tyler Walton, 16.256[21]

30. 25-Tyler Bear, 16.261[47]

31. 51-Freddie Rahmer, 16.262[4]

32. 99M-Kyle Moody, 16.268[50]

33. 4-Cap Henry, 16.269[44]

34. 23-Pat Cannon, 16.277[9]

35. 27-Devon Borden, 16.329[15]

36. 12-Blane Heimbach, 16.337[36]

37. 17-Steve Buckwalter, 16.343[52]

38. 97-Brie Hershey, 16.349[11]

39. 7BC-Tyler Courtney, 16.363[45]

40. 29-Zach Newlin, 16.399[2]

41. 98-Jared Esh, 16.400[16]

42. 07-Skylar Gee, 16.417[33]

43. 48-Danny Dietrich, 16.444[13]

44. 47K-Kody Lehman, 16.463[5]

45. 40-George Hobaugh Jr, 16.473[40]

46. 19S-Curt Stroup, 16.572[20]

47. 35-Tyler Reeser, 16.581[3]

48. 33W-Michael Walter, 16.615[54]

49. 24B-Dustin Baney, 16.712[6]

50. 13S-Jon Stewart, 16.720[1]

51. 19M-Landon Myers, 16.769[18]

52. 880-Drew Ritchey, 16.897[25]

53. 12W-Troy Fraker, 17.497[31]

54. 2C-Cory Thornton, 17.903[48]

55. 22-Richard Cisney, 18.339[43]

Ford Performance Heat Race #1 (8 Laps)

1. 39-Daryn Pittman[4]

2. 51-Freddie Rahmer[1]

3. 55-Hunter Schuerenberg[3]

4. 6-Ryan Smith[2]

5. 23-Pat Cannon[5]

6. 47K-Kody Lehman[8]

7. 35-Tyler Reeser[9]

8. 29-Zach Newlin[7]

9. 97-Brie Hershey[6]

10. 24B-Dustin Baney[10]

11. 13S-Jon Stewart[11]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #2 (8 Laps)

1. 2-AJ Flick[1]

2. 5-Ian Madsen[2]

3. 19-Brent Marks[3]

4. 39M-Anthony Macri[4]

5. 98-Jared Esh[8]

6. 91-Kyle Reinhardt[5]

7. 27-Devon Borden[7]

8. 14T-Tyler Walton[6]

9. 48-Danny Dietrich[9]

10. 19S-Curt Stroup[10]

11. 19M-Landon Myers[11]

Hunt Brothers Pizza Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5C-Dylan Cisney[1]

2. 5W-Lucas Wolfe[4]

3. 55W-Mike Wagner[5]

4. 11-Spencer Bayston[3]

5. 67-Justin Whittall[6]

6. 8-Aaron Reutzel[8]

7. 33-Gerard McIntyre Jr[7]

8. 07-Skylar Gee[9]

9. 880-Drew Ritchey[10]

10. 12W-Troy Fraker[11]

11. 35H-Zach Hampton[2]

Mobil 1 Heat Race #4 (8 Laps)

1. 42-Sye Lynch[1]

2. 17B-Bill Balog[2]

3. 26-Cory Eliason[3]

4. 18-Giovanni Scelzi[4]

5. 69K-Lance Dewease[6]

6. 10-Zeb Wise[7]

7. 4-Cap Henry[8]

8. 12-Blane Heimbach[9]

9. 0J-Lynton Jeffrey[5]

10. 40-George Hobaugh Jr[10]

11. 22-Richard Cisney[11]

Kistler Racing Products Heat Race #5 (8 Laps)

1. 24-Rico Abreu[2]

2. 13-Justin Peck[1]

3. 21-Brian Brown[3]

4. 1-Logan Wagner[4]

5. 11T-TJ Stutts[5]

6. 17-Steve Buckwalter[8]

7. 7BC-Tyler Courtney[9]

8. 99M-Kyle Moody[7]

9. 25-Tyler Bear[6]

10. 33W-Michael Walter[10]

11. 2C-Cory Thornton[11]

Kears Speed Shop Dash #1 (4 Laps)

1. 39-Daryn Pittman[2]

2. 5W-Lucas Wolfe[1]

3. 24-Rico Abreu[3]

4. 18-Giovanni Scelzi[4]

5. 55-Hunter Schuerenberg[5]

6. 42-Sye Lynch[6]

Elliotts Custom Trailers and Carts Dash #2 (4 Laps)

1. 26-Cory Eliason[1]

2. 1-Logan Wagner[2]

3. 39M-Anthony Macri[6]

4. 5C-Dylan Cisney[3]

5. 21-Brian Brown[5]

6. 2-AJ Flick[4]

Classic Ink USA B-Main (12 Laps)

1. 67-Justin Whittall[3]

2. 69K-Lance Dewease[4]

3. 11T-TJ Stutts[5]

4. 0J-Lynton Jeffrey[2]

5. 10-Zeb Wise[10]

6. 98-Jared Esh[7]

7. 48-Danny Dietrich[19]

8. 91-Kyle Reinhardt[8]

9. 33-Gerard McIntyre Jr[13]

10. 23-Pat Cannon[6]

11. 7BC-Tyler Courtney[16]

12. 17-Steve Buckwalter[11]

13. 4-Cap Henry[14]

14. 27-Devon Borden[15]

15. 12-Blane Heimbach[18]

16. 35-Tyler Reeser[17]

17. 47K-Kody Lehman[12]

18. 8-Aaron Reutzel[9]

DNS: 35H-Zach Hampton

Computer Man Inc C-Main (10 Laps)

1. 12-Blane Heimbach[3]

2. 48-Danny Dietrich[8]

3. 99M-Kyle Moody[2]

4. 25-Tyler Bear[6]

5. 07-Skylar Gee[5]

6. 24B-Dustin Baney[12]

7. 880-Drew Ritchey[9]

8. 97-Brie Hershey[7]

9. 12W-Troy Fraker[13]

10. 13S-Jon Stewart[14]

11. 22-Richard Cisney[16]

12. 2C-Cory Thornton[15]

13. 29-Zach Newlin[4]

14. 40-George Hobaugh Jr[10]

DNS: 19M-Landon Myers

DNS: 19S-Curt Stroup

DNS: 33W-Michael Walter

DNS: 14T-Tyler Walton

FloRacing A-Main (30 Laps)

1. 39-Daryn Pittman[1]

2. 5W-Lucas Wolfe[3]

3. 18-Giovanni Scelzi[7]

4. 1-Logan Wagner[4]

5. 21-Brian Brown[10]

6. 69K-Lance Dewease[22]

7. 13-Justin Peck[15]

8. 42-Sye Lynch[11]

9. 11-Spencer Bayston[19]

10. 19-Brent Marks[17]

11. 17B-Bill Balog[13]

12. 5C-Dylan Cisney[8]

13. 39M-Anthony Macri[6]

14. 7BC-Tyler Courtney[25]

15. 51-Freddie Rahmer[16]

16. 55W-Mike Wagner[18]

17. 5-Ian Madsen[14]

18. 33-Gerard McIntyre Jr[26]

19. 55-Hunter Schuerenberg[9]

20. 11T-TJ Stutts[23]

21. 98-Jared Esh[28]

22. 91-Kyle Reinhardt[27]

23. 0J-Lynton Jeffrey[24]

24. 24-Rico Abreu[5]

25. 26-Cory Eliason[2]

26. 2-AJ Flick[12]

27. 67-Justin Whittall[21]

28. 6-Ryan Smith[20]