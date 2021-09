Horstman Wins USCS Feature at Bulls Gap

BULLS GAP, TN (September 24, 2021) — Jared Horstman won the United Sprint Car Series feature Friday at Bulls Gap Speedway. Danny Smith, Eric Riggins Jr, Morgan Turpen, and Landon Britt rounded out the top five.

United Sprint Car Series

Volunteer Speedway

Bulls Gap, TN

Friday, September 24, 2021

Engler Machine & Tool Heat Race #1 (8 Laps)

1. 47-Eric Riggins Jr[1]

2. 10L-Landon Britt[4]

3. 17-Jared Horstman[3]

4. 10M-Morgan Turpen[2]

5. 7E-Eric Gunderson[5]

6. 100-Wade Buttrey[6]

BMRS Heat Race #2 (8 Laps)

1. 10K-Dewayne White[1]

2. 10-Terry Gray[3]

3. 4-Danny Smith[4]

4. 11G-Luke Griffith[2]

5. 28-Jeff Willingham[5]

6. 7D-Donnie Goodwin[6]

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 17-Jared Horstman[1]

2. 10L-Landon Britt[3]

3. 4-Danny Smith[4]

4. 11G-Luke Griffith[2]

5. 10-Terry Gray[5]

6. 10M-Morgan Turpen[6]

USCS Fall Brawl Round #1 (25 Laps)

1. 17-Jared Horstman[1]

2. 4-Danny Smith[3]

3. 47-Eric Riggins Jr[7]

4. 10M-Morgan Turpen[6]

5. 10L-Landon Britt[2]

6. 10-Terry Gray[5]

7. 10K-Dewayne White[8]

8. 11G-Luke Griffith[4]

9. 28-Jeff Willingham[10]

10. 7E-Eric Gunderson[9]

11. 100-Wade Buttrey[11]

12. 7D-Donnie Goodwin[12]