Kevin Nagy Wins Mid-Atlantic Feature at Bridgeport

BRIDGEPORT, N.J. (September 24, 2021) — Kevin Nagy won the Mid-Atlantic Sprint Car Series feature Friday night at Bridgeport Speedway. Nagy took the lead from Eddie Wagner early in the 25-lap main event and drove away for the victory. Dave Grube, Buddy Schweibinz, Wagner, and Tim Tanner Jr. rounded out the top five.

Mid-Atlantic Sprint Series

Bridgeport Speedway

Bridgeport, New Jersey

Friday, September 24, 2021

Heat Race #1:

1. 70-Eddie Wagner

2. 88-Rory Janney

3. 35-Buddy Schweibinz

4. 56-Cody West

5. 9s-Rick Stief

6. 55-Dom Melair

7. 54-Pat U Selis

8. 86-Darren Cox

9. 03-Matthew Swift

10. 9n-Justin Nowlen

Heat Race #2:

1. 1X-Tom Carberry

2. 3D-Dave Grube

3. 15B-Bryant Davis

4. X-Josh Bricker

5. 39x-Scott Frack

6. 44-Dave Brown

7. 32-Dale Eggert

8. 6-Torrey Rose

9. 07-Rich Janney

10. 50-Michael Keen

Heat Race #3:

1. 77-Jeff Geiges

2. 12-Joe Kay

3. G1-Mark Bittner

4. 45-Kevin Nagy

5. 18-Tim Tanner Jr.

6. 7-Aidan Borden

7. 4B-John Brennfleck

8. 3-Cory Connell

9. 17c-Keith Anderson

B-Main:

1. 4B-John Brennfleck

2. 54-Mike Melair

3. 32-Dale Eggert

4. 07-Rich Janney

5. 3-Cory Connell

6. 86-Darren Cox

7. 17c-Keith Anderson

8. 9n-Justin Nowlen

9. 50-Michael Keen

10. 03-Matthew Swift

11. 6-Torrey Rose

A-Main:

1. 45-Kevin Nagy

2. 3D-Dave Grube

3. 35-Buddy Schweibinz

4. 70-Eddie Wagner

5. 18-Tim Tanner Jr.

6. 1X-Tom Carberry

7. G1-Mark Bittner

8. 12-Joe Kay

9. 39x-Scott Frack

10. 7-Aidan Borden

11. 54-Mike Melair

12. X-Josh Bricker

13. 32-Dale Eggert

14. 15B-Bryant Davis

15. 86-Darren Cox

16. 55-Dom Melair

17. 88-Rory Janney

18. 9s-Rick Stief

19. 07-Rich Janney

20. 3-Cory Connell

21. 56-Cody West

22. 44-Dave Brown

23. 4B-John Brennfleck

24. 77-Jeff Geiges