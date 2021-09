Henderson Opens Championhip Weekend at Husets with Feature Victory

BRANDON, S.D. (September 25, 2021) — Justin Henderson opened the championship weekend for the 2021 season at Huset’s Speedway in victory lane with the Northern Outlaw Sprint Association. Matt Juhl, Mark Dobmeier, Brooke Tatnell, and Ryan Timms rounded out the top five. Nick Barger won the 305 sprint car feature.

Northern Outlaw Sprint Association

Huset’s Speedway

Brandon, South Dakota

Saturday, September 25, 2021

Winged 410 Sprint Carson

Qualifying A (2 Laps)

1. 5T-Ryan Timms, 10.822[1]

2. 7-Justin Henderson, 11.081[7]

3. 16-Brooke Tatnell, 11.142[2]

4. 11M-Brendan Mullen, 11.229[3]

5. 13-Mark Dobmeier, 11.294[10]

6. 81-Jack Dover, 11.386[11]

7. 22-Riley Goodno, 11.424[13]

8. 14-Jody Rosenboom, 11.431[4]

9. 14T-Tim Estenson, 11.440[8]

10. 10S-Josh Swangler, 11.458[6]

11. 05-Colin Smith, 11.562[14]

12. 10J-Justin Jacobsma, 11.727[5]

13. 0X-Alex Schriever, 12.001[12]

14. (DQ) 37-Sye Anderson, 11.895[9]

Qualifying B (2 Laps)

1. 09-Matt Juhl, 11.227[8]

2. 27-Carson McCarl, 11.237[3]

3. 9N-Wade Nygaard, 11.271[14]

4. ACE-Dusty Zomer, 11.396[9]

5. 99-Jordan Graham, 11.430[7]

6. 8H-Jade Hastings, 11.449[10]

7. 35-Skylar Prochaska, 11.472[1]

8. 17-Zach Omdahl, 11.540[11]

9. 8-Jack Croaker, 11.655[4]

10. 0-Nick Omdahl, 11.707[6]

11. 4W-Matt Wasmund, 11.801[12]

12. 11X-Donovan Peterson, 11.927[5]

13. 20A-Jordan Adams, 12.077[2]

DNS: 101-Chuck McGillivray, 12.077

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 5T-Ryan Timms[4]

2. 13-Mark Dobmeier[2]

3. 22-Riley Goodno[1]

4. 16-Brooke Tatnell[3]

5. 14-Jody Rosenboom[5]

6. 05-Colin Smith[6]

7. 0X-Alex Schriever[7]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 81-Jack Dover[2]

2. 14T-Tim Estenson[1]

3. 7-Justin Henderson[4]

4. 11M-Brendan Mullen[3]

5. 37-Sye Anderson[7]

6. 10S-Josh Swangler[5]

7. 10J-Justin Jacobsma[6]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 35-Skylar Prochaska[1]

2. 9N-Wade Nygaard[3]

3. 09-Matt Juhl[4]

4. 99-Jordan Graham[2]

5. 8-Jack Croaker[5]

6. 20A-Jordan Adams[7]

7. 4W-Matt Wasmund[6]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 8H-Jade Hastings[2]

2. 27-Carson McCarl[4]

3. ACE-Dusty Zomer[3]

4. 17-Zach Omdahl[1]

5. 0-Nick Omdahl[5]

6. 11X-Donovan Peterson[6]

7. 101-Chuck McGillivray[7]

B-Main (12 Laps)

1. 05-Colin Smith[3]

2. 4W-Matt Wasmund[2]

3. 0X-Alex Schriever[6]

4. 20A-Jordan Adams[4]

5. 101-Chuck McGillivray[7]

6. 10S-Josh Swangler[1]

DNS: 10J-Justin Jacobsma

DNS: 11X-Donovan Peterson

A-Main (25 Laps)

1. 7-Justin Henderson[1]

2. 09-Matt Juhl[5]

3. 13-Mark Dobmeier[10]

4. 16-Brooke Tatnell[4]

5. 5T-Ryan Timms[2]

6. 27-Carson McCarl[8]

7. 14-Jody Rosenboom[17]

8. 8H-Jade Hastings[6]

9. 22-Riley Goodno[13]

10. 11M-Brendan Mullen[14]

11. 8-Jack Croaker[18]

12. 05-Colin Smith[21]

13. 20A-Jordan Adams[24]

14. 99-Jordan Graham[15]

15. 4W-Matt Wasmund[22]

16. 9N-Wade Nygaard[9]

17. 0-Nick Omdahl[19]

18. 0X-Alex Schriever[23]

19. 35-Skylar Prochaska[3]

20. ACE-Dusty Zomer[12]

21. 17-Zach Omdahl[16]

22. 14T-Tim Estenson[11]

23. 81-Jack Dover[7]

24. 37-Sye Anderson[20]

Winged 305 Sprint Cars

Gunderson Racing Inc Heat Race #1 (8 Laps)

1. 77-Taylor Ryan[1]

2. X-Josh Sterrett[4]

3. 8K-Micah Slendy[5]

4. 17V-Casey Abbas[6]

5. 40-Whitley Barr[3]

6. 18-Dalton Domagala[7]

DNS: 8-Jacob Hughes

Keizer Wheels Heat Race #2 (8 Laps)

1. 7-Shane Fick[1]

2. 7L-Jesse Lindberg[2]

3. 69-Mike Moore[4]

4. 5-Stu Snyder[5]

5. 22W-Aaron Werner[3]

6. 3M-Marcus Rothenbacher[6]

7. 86-Aaron Penning[7]

Saldana Racing Products Heat Race #3 (8 Laps)

1. 14-Nick Barger[1]

2. 81-Jared Jansen[2]

3. 12L-John Lambertz[3]

4. 23-Brandon Bosma[4]

5. 17-Lee Goos Jr[5]

6. 2D-Dusty Ballenger[6]

7. 11S-Logan Kafka[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 32T-Trefer Waller[3]

2. 13-Ty Hanten[2]

3. 6B-Bayley Ballenger[6]

4. F5-Tim Rustad[4]

5. M00-Courtney Stambeck[1]

6. 98-Nate Barger[5]

B-Main (10 Laps)

1. 40-Whitley Barr[1]

2. 2D-Dusty Ballenger[7]

3. 22W-Aaron Werner[2]

4. 17-Lee Goos Jr[3]

5. 3M-Marcus Rothenbacher[6]

6. 98-Nate Barger[10]

7. 11S-Logan Kafka[9]

8. M00-Courtney Stambeck[4]

DNS: 18-Dalton Domagala

DNS: 8-Jacob Hughes

DNS: 86-Aaron Penning

A-Main (20 Laps)

1. 14-Nick Barger[3]

2. 6B-Bayley Ballenger[4]

3. 17-Lee Goos Jr[20]

4. 23-Brandon Bosma[15]

5. 2D-Dusty Ballenger[18]

6. 7L-Jesse Lindberg[7]

7. 81-Jared Jansen[11]

8. 13-Ty Hanten[5]

9. 17V-Casey Abbas[13]

10. 77-Taylor Ryan[9]

11. 32T-Trefer Waller[6]

12. 22W-Aaron Werner[19]

13. F5-Tim Rustad[16]

14. 40-Whitley Barr[17]

15. X-Josh Sterrett[10]

16. 8K-Micah Slendy[1]

17. 12L-John Lambertz[2]

18. 69-Mike Moore[12]

19. 5-Stu Snyder[14]

20. 7-Shane Fick[8]