DeCaire Wins Must See Racing Feature at Montgomery

MONTGOMERY, AL (October 8, 2021) — Troy DeCaire won the Must See Racing sprint car series feature victory Friday at Montgomery Motor Speedway. Charlie Schultz, Joe Ligouri, Kevin Feeney, and T.J. Jewell rounded out the top five.

Must See Racing

Montgomery Motor Speedway

Montgomery, Alabama

Friday, October 8, 2021

Feature:

1. 36-Troy DeCaire

2. 9S-Charlie Schultz

3. 13-Joe Ligouri

4. 6K-Kevin Feeney

5. 7-T.J. Jewell

6. 8A-Adam Blitz

7. 55-Tommy Nichols

8. 90-Joshua Sexton

9. 16-Nolan Allison

10. 85-Rick Holley

11. 18-Dave Mader

12. 2-Todd McQuillen

13. 26-Jeff Bloom