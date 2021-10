Dominic Scelzi Sweeps Cotton Classic

HANFORD, CA (October 8, 2021) — Dominic Scelzi continued his career best season by sweeping the 410 and 360 features Friday night during the Cotton Classic at Keller Auto Speedway at Kings Faigrounds. Scelzi, from Frenso, California, charged from ninth starting spot to win the 410 sprint car feature over Bud Kaeding, Schane Golobic, Justin Sanders, and Tim Kaeding. Scelzi backed up his 410 performance winning the 360 sprint car feature over D.J. Netto, Shane Golobic, Rico Abreu, and Colby Copeland.

Cotton Classic

Keller Auto Speedway at Kings Faigrounds

Hanford, California

Saturday, October 8, 2021

Kings of Thunder 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 57-Justin Sanders[1]

2. 0-Kyle Hirst[2]

3. 88N-DJ Netto[4]

4. 17W-Shane Golobic[3]

5. 41-Dominic Scelzi[5]

6. 42X-Tim Kaeding[6]

7. 83JR-Mitchel Moles[7]

8. 88K-Koen Shaw[8]

DNS: 29-Willie Croft

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 46JR-Joel Myers Jr[1]

2. 88-Austin McCarl[2]

3. 69-Bud Kaeding[3]

4. 38B-Blake Carrick[4]

5. 21-Ryan Bernal[6]

6. 36-Craig Stidham[7]

7. 53-Jessie Attard[5]

DNS: 2K-JJ Ringo

Dash #1 (4 Laps)

1. 57-Justin Sanders[1]

2. 0-Kyle Hirst[2]

3. 88N-DJ Netto[5]

4. 46JR-Joel Myers Jr[3]

5. 88-Austin McCarl[4]

6. 38B-Blake Carrick[6]

A-Main (25 Laps)

1. 41-Dominic Scelzi[9]

2. 69-Bud Kaeding[8]

3. 17W-Shane Golobic[7]

4. 57-Justin Sanders[1]

5. 42X-Tim Kaeding[11]

6. 0-Kyle Hirst[2]

7. 21-Ryan Bernal[10]

8. 38B-Blake Carrick[6]

9. 29-Willie Croft[16]

10. 88-Austin McCarl[5]

11. 88N-DJ Netto[3]

12. 36-Craig Stidham[12]

13. 46JR-Joel Myers Jr[4]

14. 2K-JJ Ringo[17]

15. 83JR-Mitchel Moles[13]

16. 88K-Koen Shaw[15]

Kings of Thunder 360 Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 14W-Ryan Robinson[4]

2. 35-Sean Becker[2]

3. 17-Kalib Henry[5]

4. 73-Tony Gomes[8]

5. 18-Grant Champlin[6]

6. 83SA-Isaiah Vasquez[1]

7. 10F-Jared Faria[7]

8. 17V-Danny Faria Jr[3]

9. 5D-Connor Danell[9]

10. 51-Brody Fuson[10]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 94TH-Kyle Hirst[3]

2. 7-Steven Kent[1]

3. 6C-Travis Coelho[2]

4. 15T-Tristan Guardino[4]

5. 7C-Justyn Cox[7]

6. 94X-Ben Worth[5]

7. 2XM-Max Mittry[9]

8. 5A-Daniel Whitley[6]

9. 33-Tucker Worth[10]

10. 2-Brooklyn Holland[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 41X-Corey Day[1]

2. 83T-Tanner Carrick[3]

3. 41-Dominic Scelzi[7]

4. 24-Rico Abreu[6]

5. X1-Andy Forsberg[4]

6. 35M-Chase Majdic[9]

7. 67G-Grant Duinkerken[5]

8. 28-Chase Johnson[2]

9. 98-Michael Pombo[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 88N-DJ Netto[3]

2. 17W-Shane Golobic[4]

3. 2X-Kaleb Montgomery[5]

4. 5V-Colby Copeland[8]

5. 22-Keith Day Jr[9]

6. 87-Ashlyn Rodriguez[1]

7. 4-Jodie Robinson[7]

8. 94-Greg Decaires V[6]

9. 7Z-Zane Blanchard[2]

Qualifier #1

1. 41-Dominic Scelzi[5]

2. 14W-Ryan Robinson[6]

3. 17-Kalib Henry[3]

4. 6C-Travis Coelho[1]

5. 73-Tony Gomes[4]

6. 83SA-Isaiah Vasquez[9]

7. 15T-Tristan Guardino[7]

8. 2XM-Max Mittry[10]

9. 94X-Ben Worth[8]

10. 22-Keith Day Jr[2]

Qualifier #2

1. 5V-Colby Copeland[4]

2. 7C-Justyn Cox[1]

3. 94TH-Kyle Hirst[6]

4. 17W-Shane Golobic[5]

5. 7-Steven Kent[2]

6. 2X-Kaleb Montgomery[3]

7. 10F-Jared Faria[8]

8. 18-Grant Champlin[7]

9. 5A-Daniel Whitley[10]

10. 87-Ashlyn Rodriguez[9]

Qualifier #3

1. 24-Rico Abreu[2]

2. 88N-DJ Netto[6]

3. 35M-Chase Majdic[1]

4. 83T-Tanner Carrick[4]

5. 41X-Corey Day[5]

6. 35-Sean Becker[3]

7. X1-Andy Forsberg[7]

8. 67G-Grant Duinkerken[9]

9. 94-Greg Decaires V[10]

10. 4-Jodie Robinson[8]

B-Main #1 (12 Laps)

1. 35-Sean Becker[1]

2. 22-Keith Day Jr[4]

3. 2XM-Max Mittry[5]

4. 15T-Tristan Guardino[2]

5. 18-Grant Champlin[3]

6. 2-Brooklyn Holland[8]

7. 5A-Daniel Whitley[6]

8. 87-Ashlyn Rodriguez[7]

9. 33-Tucker Worth[11]

10. 28-Chase Johnson[10]

11. 17V-Danny Faria Jr[9]

B-Main #2 (12 Laps)

1. 83SA-Isaiah Vasquez[1]

2. X1-Andy Forsberg[2]

3. 98-Michael Pombo[9]

4. 67G-Grant Duinkerken[4]

5. 7Z-Zane Blanchard[11]

6. 94X-Ben Worth[5]

7. 10F-Jared Faria[3]

8. 5D-Connor Danell[8]

9. 94-Greg Decaires V[6]

10. 4-Jodie Robinson[7]

11. 51-Brody Fuson[10]

A-Main (30 Laps)

1. 41-Dominic Scelzi[2]

2. 88N-DJ Netto[3]

3. 17W-Shane Golobic[7]

4. 24-Rico Abreu[6]

5. 5V-Colby Copeland[4]

6. 7C-Justyn Cox[10]

7. 2X-Kaleb Montgomery[16]

8. 14W-Ryan Robinson[1]

9. 35-Sean Becker[17]

10. 94TH-Kyle Hirst[5]

11. 73-Tony Gomes[12]

12. 35M-Chase Majdic[13]

13. 15T-Tristan Guardino[23]

14. 22-Keith Day Jr[19]

15. 98-Michael Pombo[22]

16. 2XM-Max Mittry[21]

17. 7-Steven Kent[14]

18. 6C-Travis Coelho[15]

19. 83SA-Isaiah Vasquez[18]

20. 83T-Tanner Carrick[9]

21. X1-Andy Forsberg[20]

22. 67G-Grant Duinkerken[24]

23. 41X-Corey Day[11]

24. 17-Kalib Henry[8]

