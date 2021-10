Nate Barger Wins IMCA Missouri Nationals Preliminary Feature at US 36 Raceway

OSBORN, MO (October 8, 2021) — Nate Barger won the opening night feature of the IMCA Missouri Nationals Friday night at US 36 Raceway. Barger won the feature from the outside front row starting position over pole sitter Jack Potter. Toby Chapman, Stuart Snyder, and Mike Boston rounded out the top five. The top 12 finishers from Friday’s feature earned starting positions in Saturday’s finale.

US 36 Raceway

Osborn, Missouri

Friday, October 8, 2021

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 76-Jay Russell[1]

2. 7C-Toby Chapman[4]

3. 15-Jack Potter[2]

4. 92J-JR Topper[6]

5. 55-Kenny Potter[5]

6. 81-Jared Jansen[7]

7. 8UP-Doug Cook[3]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 45-Monty Ferriera[2]

2. 91-Adam Gullion[4]

3. 2E-Ryan Kitchen[3]

4. 77-Bret Klabunde[1]

5. 4L-Mike Houseman Jr[6]

6. 43-Jake Greenwood[5]

7. 292-Chad Jarrett[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 20D-Jacob Dye[3]

2. 51-Mike Boston[5]

3. 53-Morgan Frewaldt[4]

4. 66-Alan Jensen[2]

5. 36-Chris Couch[1]

6. 1P-Curtis Evans[6]

7. 30-Monty Cook[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 5-Stuart Snyder[3]

2. 4X-Jason Danley[6]

3. 98-Nate Barger[5]

4. 36JR-Camdin Couch[4]

5. 25-Gunnar Pike[1]

6. 57B-Boyd Peterson[2]

B-Main (10 Laps)

1. 4L-Mike Houseman Jr[2]

2. 25-Gunnar Pike[4]

3. 81-Jared Jansen[5]

4. 55-Kenny Potter[1]

5. 1P-Curtis Evans[7]

6. 43-Jake Greenwood[6]

7. 36-Chris Couch[3]

8. 292-Chad Jarrett[10]

9. 30-Monty Cook[11]

DNS: 8UP-Doug Cook

DNS: 57B-Boyd Peterson

A-Main (20 Laps)

1. 98-Nate Barger[2]

2. 15-Jack Potter[1]

3. 7C-Toby Chapman[8]

4. 5-Stuart Snyder[11]

5. 51-Mike Boston[3]

6. 4X-Jason Danley[6]

7. 92J-JR Topper[13]

8. 20D-Jacob Dye[10]

9. 55-Kenny Potter[20]

10. 81-Jared Jansen[19]

11. 77-Bret Klabunde[14]

12. 66-Alan Jensen[15]

13. 36JR-Camdin Couch[16]

14. 53-Morgan Frewaldt[5]

15. 76-Jay Russell[7]

16. 91-Adam Gullion[4]

17. 45-Monty Ferriera[12]

18. 4L-Mike Houseman Jr[17]

19. 2E-Ryan Kitchen[9]

20. 25-Gunnar Pike[18]