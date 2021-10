Westbook Leads Hills Racing Sweep at Dodge City

DODGE CITY, KS (October 9, 2021) — Dylan Westbrook, Jake Bubak, and Taylor Velasquez won features during the final night of the Steve King Memorial Saturday at Dodge City Raceway Park.

Westbrook won the winged 360 sprint car feature leading a sweep for Hills Motorsports of the top two position with J.J. Hickle taking the runner up position. Jack Dover, Ryan Timms, and Jake Bubak rounded out the top five.

Bubak swept the weekend with the Rocky Mountain Midget Racing Association winning his second feature of the weekend at Dodge City over Kyler Johnson, Cody Brewer, Lance Bennett, and Adam Trimble.

Valasquez won the 305 sprint car feature over Steven Richardson and Jeremy Huish.

Steve King Memorial

Dodge City Raceway Park

Dodge City, Kansas

Saturday, October 9, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Qualifier #1 (10 Laps)

1. 1J-Danny Jennings[3]

2. 10-Jordan Knight[5]

3. 1X-Jake Bubak[6]

4. 53-Jack Dover[8]

5. 47X-Dylan Westbrook[9]

6. 88J-Jeremy Huish[2]

7. 36-Jason Martin[7]

8. 6G-Bryan Gossel[1]

9. 2J-Zach Blurton[4]

Qualifier #2 (10 Laps)

1. 67-JJ Hickle[8]

2. 45X-Kyler Johnson[6]

3. 16G-Austyn Gossel[1]

4. 24-Terry McCarl[5]

5. 44-Chris Martin[9]

6. 88-Ray Seemann[4]

7. 5T-Ryan Timms[7]

8. 86-Zac Taylor[3]

9. 34-Randy Whitman[2]

A-Main (25 Laps)

1. 47X-Dylan Westbrook[2]

2. 67-JJ Hickle[1]

3. 53-Jack Dover[4]

4. 5T-Ryan Timms[11]

5. 1X-Jake Bubak[5]

6. 44-Chris Martin[3]

7. 45X-Kyler Johnson[6]

8. 24-Terry McCarl[9]

9. 2J-Zach Blurton[14]

10. 88J-Jeremy Huish[13]

11. 1J-Danny Jennings[8]

12. 88-Ray Seemann[12]

13. 10-Jordan Knight[7]

14. 86-Zac Taylor[16]

15. 16G-Austyn Gossel[15]

16. 6G-Bryan Gossel[17]

17. 34-Randy Whitman[18]

18. 36-Jason Martin[10]

Rocky Mountain Midget Racing Association

Qualifier #1 (10 Laps)

1. 11C-Mike Woodruff[1]

2. 14-Tony Rossi[3]

3. 27-Jake Bubak[12]

4. 44-Adam Trimble[7]

5. 69-Paul Babich[9]

6. 45X-Kyler Johnson[11]

7. 7-Troy Simpson[4]

8. 27B-Keith Rauch[10]

9. 6-Collin Rinehart[6]

10. 4T-Anthony Valim[5]

11. 54-Jim Hatly[2]

DNS: 2B-Brett Becker

Qualifier #2 (10 Laps)

1. 71-Zac Taylor[11]

2. 91-Lance Bennett[9]

3. 96-Cody Brewer[10]

4. 3-Brent Rees[8]

5. 43-Ryan Oerter[5]

6. 16-Ashley Cleaveland[4]

7. 48-Randy Oerter[2]

8. 10B-Blaze Bennett[6]

9. 52J-Corey Joyner[1]

10. 84J-Phil Shapel[12]

11. (DQ) 76-Mark Hamilton[3]

A-Main (20 Laps)

1. 27-Jake Bubak[2]

2. 45X-Kyler Johnson[5]

3. 96-Cody Brewer[3]

4. 91-Lance Bennett[4]

5. 44-Adam Trimble[9]

6. 71-Zac Taylor[1]

7. 6-Collin Rinehart[14]

8. 27B-Keith Rauch[8]

9. 43-Ryan Oerter[11]

10. 11C-Mike Woodruff[13]

11. 14-Tony Rossi[10]

12. 7-Troy Simpson[16]

13. 10B-Blaze Bennett[12]

14. 48-Randy Oerter[18]

15. 4T-Anthony Valim[17]

16. 76-Mark Hamilton[23]

17. 54-Jim Hatly[19]

18. 69-Paul Babich[6]

19. 52J-Corey Joyner[20]

20. 3-Brent Rees[7]

21. 16-Ashley Cleaveland[15]

22. 84J-Phil Shapel[22]

DNS: 2B-Brett Becker

Winged 305 Sprint Cars

Qualifier #1 (10 Laps)

1. 6-Kaden Taylor[2]

2. 88J-Jeremy Huish[8]

3. 11K-Tyler Knight[4]

4. 20-Luke Cranston[10]

5. 27B-Jake Martens[11]

6. 45X-Kyler Johnson[12]

7. 88-Jake Greider[5]

8. 65-Kohl Ricke[3]

9. 72-Ray Seemann[6]

10. 9D-Lance Davis[7]

11. 17X-Jon Freeman[9]

12. 84-Max Roseland[1]

DNS: 2B-Brett Becker

Qualifier #2 (10 Laps)

1. 8J-Steven Richardson[8]

2. 21X-Taylor Velasquez[10]

3. 2J-Zach Blurton[9]

4. 16G-Austyn Gossel[1]

5. 49-Kris Moore[5]

6. 33-Koby Walters[12]

7. 10-Jordan Knight[7]

8. 22C-Chad Koch[11]

9. 74-Howard Vandyke[2]

10. 75-Cash Beeson[3]

11. 66-Fred Holz[4]

12. 911-Ty Williams[6]

A-Main (25 Laps)

1. 21X-Taylor Velasquez[1]

2. 8J-Steven Richardson[5]

3. 88J-Jeremy Huish[7]

4. 27B-Jake Martens[4]

5. 2J-Zach Blurton[8]

6. 20-Luke Cranston[6]

7. 33-Koby Walters[3]

8. 22C-Chad Koch[9]

9. 45X-Kyler Johnson[2]

10. 911-Ty Williams[19]

11. 72-Ray Seemann[17]

12. 10-Jordan Knight[13]

13. 49-Kris Moore[11]

14. 17X-Jon Freeman[14]

15. 11K-Tyler Knight[10]

16. 65-Kohl Ricke[20]

17. 9D-Lance Davis[16]

18. 88-Jake Greider[15]

19. 2B-Brett Becker[25]

20. 75-Cash Beeson[21]

21. 66-Fred Holz[23]

22. 84-Max Roseland[24]

23. 74-Howard Vandyke[22]

24. 6-Kaden Taylor[12]

25. 16G-Austyn Gossel[18]