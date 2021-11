Windom Wins USAC Midget Portion of the Western World

USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: November 13, 2021 – Arizona Speedway – San Tan Valley, Arizona – 1/3-Mile Dirt Oval – 54th Western World Championships Presented by San Tan Ford

FATHEADZ EYEWEAR QUALIFYING: 1. Cannon McIntosh, 08, Dave Mac-15.264; 2. Taylor Reimer, 25K, Kunz/Curb-Agajanian-15.299; 3. Logan Seavey, 25, Malloy-15.335; 4. Zach Daum, 9m, Bundy Built-15.336; 5. Chris Windom, 89, CBI-15.357; 6. Cory Eliason, 26, Rudeen-15.404; 7. Tanner Carrick, 97K, Kunz/Curb-Agajanian-15.409; 8. Jade Avedisian, 84, CBI-15.445; 9. Buddy Kofoid, 67, Kunz/Curb-Agajanian-15.455; 10. Chase Randall, 19A, Reinbold/Underwood-15.470; 11. Kevin Thomas Jr., 5, Petry-15.472; 12. Daison Pursley, 71K, Kunz/Curb-Agajanian-15.491; 13. Brenham Crouch, 97, Kunz/Curb-Agajanian-15.516; 14. Chance Crum, 26R, Rudeen-15.569; 15. Bryant Wiedeman, 01, Kunz/Curb-Agajanian-15.578; 16. Thomas Meseraull, 7x, RMS-15.583; 17. Emerson Axsom, 15, Petry-15.587; 18. Tanner Thorson, 19T, Reinbold/Underwood-15.587; 19. Justin Grant, 2J, RMS-15.590; 20. Ethan Mitchell, 19m, Bundy Built-15.655; 21. Kaylee Bryson, 71, Kunz/Curb-Agajanian-15.870; 22. Trevor Casey, 00, Mounce/Stout-16.007; 23. Kevin Woody Jr., 10, Dave Mac-16.426; 24. Jim Vanzant, 3v, Vanzant-17.493.

SIMPSON RACE PRODUCTS FIRST HEAT: (8 laps, all transfer to the feature) 1. Thomas Meseraull, 2. Tanner Carrick, 3. Zach Daum, 4. Cannon McIntosh, 5. Justin Grant, 6. Brenham Crouch, 7. Trevor Casey, 8. Chase Randall. NT

COMPETITION SUSPENSION (CSI) SECOND HEAT: (8 laps, all transfer to the feature) 1. Emerson Axsom, 2. Kevin Thomas Jr., 3. Jade Avedisian, 4. Chris Windom, 5. Taylor Reimer, 6. Chance Crum, 7. Ethan Mitchell, 8. Kevin Woody Jr. 2:06.40

INDY METAL FINISHING / INDY RACE PARTS THIRD HEAT: (8 laps, all transfer to the feature) 1. Tanner Thorson, 2. Logan Seavey, 3. Buddy Kofoid, 4. Bryant Wiedeman, 5. Kaylee Bryson, 6. Cory Eliason, 7. Jim Vanzant, 8. Daison Pursley. NT

FEATURE: (30 laps, starting positions in parentheses) 1. Chris Windom (2), 2. Cannon McIntosh (6), 3. Thomas Meseraull (7), 4. Tanner Carrick (1), 5. Buddy Kofoid (11), 6. Tanner Thorson (12), 7. Justin Grant (17), 8. Logan Seavey (4), 9. Chase Randall (23), 10. Cory Eliason (9), 11. Bryant Wiedeman (16), 12. Emerson Axsom (8), 13. Kaylee Bryson (19), 14. Chance Crum (15), 15. Brenham Crouch (14), 16. Jade Avedisian (10), 17. Taylor Reimer (5), 18. Kevin Woody Jr. (21), 19. Trevor Casey (20), 20. Kevin Thomas Jr. (13), 21. Zach Daum (3), 22. Ethan Mitchell (18), 23. Jim Vanzant (22). NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Chris Windom.

**Daison Pursley flipped during the third heat.

USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Chris Windom-2138, 2-Buddy Kofoid-2125, 3-Tanner Thorson-1942, 4-Justin Grant-1926, 5-Emerson Axsom-1918, 6-Daison Pursley-1893, 7-Logan Seavey-1814, 8-Thomas Meseraull-1742, 9-Kevin Thomas Jr.-1699, 10-Cannon McIntosh-1537.

OVERALL PROSOURCE PASSING MASTER POINTS: 1-Chris Windom-198, 2-Justin Grant-186, 3-Tanner Thorson-183, 4-Brady Bacon-160, 5-Kevin Thomas Jr.-147, 6-Thomas Meseraull-144, 7-Logan Seavey-140, 8-Robert Ballou-131, 9-Shane Cottle-106, 10-Buddy Kofoid-100.

NEXT USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE: November 16, 2021 – Bakersfield Speedway – Bakersfield, California – 1/3-Mile Dirt Oval – November Classic

CONTINGENCY AWARD WINNERS:

GSP Driving Performance of the Night: Chase Randall

Fatheadz Fast Qualifier: Cannon McIntosh

Simpson Race Products First Heat Winner: Thomas Meseraull

Competition Suspension, Inc. Second Heat Winner: Emerson Axsom

Indy Metal Finishing / Indy Race Parts Third Heat Winner: Tanner Thorson

KSE Racing Products Hard Charger: Chase Randall (23rd to 9th)

Wilwood Brakes 13th Place Finisher: Kaylee Bryson