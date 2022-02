Grant Wins USAC Midget Series Opener at Ocala

USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: February 11, 2022 – Bubba Raceway Park – Ocala, Florida – Winter Dirt Games XIII – 3/8-Mile Dirt Track

FATHEADZ EYEWEAR QUALIFYING: 1. Tanner Thorson, 19T, Reinbold/Underwood-14.646; 2. Kevin Thomas Jr., 08x, Dave Mac Dalby-14.801; 3. Emerson Axsom, 39BC, Clauson Marshall-14.806; 4. Buddy Kofoid, 67, Kunz/Curb-Agajanian-14.818; 5. Mitchel Moles, 89, CBI-14.822; 6. Justin Grant, 2J, RMS-14.861; 7. Cannon McIntosh, 08, Dave Mac Dalby-14.868; 8. Brenham Crouch, 97, Kunz/Curb-Agajanian-14.872; 9. Ethan Mitchell, 19m, Bundy Built-14.892; 10. Thomas Meseraull, 7x, RMS-14.962; 11. Logan Seavey, 25, Malloy-14.969; 12. Bryant Wiedeman, 01, Kunz/Curb-Agajanian-14.979; 13. Jade Avedisian, 84, CBI-14.986; 14. Kaylee Bryson, 71, Kunz/Curb-Agajanian-15.016; 15. Jace Park, 87, CBI-15.095; 16. Taylor Reimer, 25K, Kunz/Curb-Agajanian-15.180; 17. Dominic Gorden, 83, CBI-15.196; 18. Mariah Ede, 71E, Kunz/Curb-Agajanian-15.320; 19. Hayden Reinbold, 19AZ, Reinbold/Underwood-15.372; 20. Steve Buckwalter, 25B, Buckwalter-15.506; 21. Chase McDermand, 40, Mounce/Stout-15.534; 22. Frank Beck, 17J, Jordan-15.925; 23. Corey Joyner, 52J, Mounce/Stout-16.814; 24. Oliver Akard, 41, OMR-16.959.

SIMPSON RACE PRODUCTS FIRST HEAT: (8 laps, all transfer to the feature) 1. Jade Avedisian, 2. Buddy Kofoid, 3. Thomas Meseraull, 4. Cannon McIntosh, 5. Tanner Thorson, 6. Taylor Reimer, 7. Hayden Reinbold, 8. Frank Beck.

COMPETITION SUSPENSION (CSI) SECOND HEAT: (8 laps, all transfer to the feature) 1. Logan Seavey, 2. Dominic Gorden, 3. Kevin Thomas Jr., 4. Brenham Crouch, 5. Kaylee Bryson, 6. Mitchel Moles, 7. Steve Buckwalter, 8. Corey Joyner.

PIT STOP USA THIRD HEAT: (8 laps, all transfer to the feature) 1. Bryant Wiedeman, 2. Justin Grant, 3. Emerson Axsom, 4. Ethan Mitchell, 5. Jace Park, 6. Mariah Ede, 7. Chase McDermand, 8. Oliver Akard.

FEATURE: (30 laps, starting positions in parentheses) 1. Justin Grant (2), 2. Tanner Thorson (6), 3. Brenham Crouch (11), 4. Thomas Meseraull (13), 5. Buddy Kofoid (3), 6. Cannon McIntosh (1), 7. Logan Seavey (7), 8. Bryant Wiedeman (8), 9. Ethan Mitchell (12), 10. Mitchel Moles (10), 11. Kaylee Bryson (14), 12. Emerson Axsom (4), 13. Taylor Reimer (16), 14. Jade Avedisian (9), 15. Jace Park (15), 16. Steve Buckwalter (20), 17. Hayden Reinbold (19), 18. Dominic Gorden (17), 19. Kevin Thomas Jr. (5), 20. Mariah Ede (18), 21. Frank Beck (21), 22. Corey Joyner (22), 23. Oliver Akard (23). NT

**Chase McDermand flipped during the third heat. Emerson Axsom flipped on lap 30 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Lap 1 Cannon McIntosh, Laps 2-30 Justin Grant.

USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Justin Grant-78, 2-Tanner Thorson-77, 3-Brenham Crouch-69, 4-Buddy Kofoid-68, 5-Thomas Meseraull-67, 6-Cannon McIntosh-60, 7-Logan Seavey-60, 8-Bryant Wiedeman-57, 9-Ethan Mitchell-51, 10-Emerson Axsom-49.

OVERALL PROSOURCE PASSING MASTER POINTS: 1-Thomas Meseraull-9, 2-Brenham Crouch-8, 3-Tanner Thorson-4, 4-Ethan Mitchell-4, 5-Steve Buckwalter-4, 6-Kaylee Bryson-3, 7-Taylor Reimer-3, 8-Hayden Reinbold-2, 9-Justin Grant-1.

WINTER DIRT GAMES PROSOURCE PASSING MASTER POINTS: 1-Thomas Meseraull-9, 2-Brenham Crouch-8, 3-Tanner Thorson-5, 4-Justin Grant-4, 5-Ethan Mitchell-4, 6-Steve Buckwalter-4, 7-Buddy Kofoid-3, 8-Kaylee Bryson-3, 9-Emerson Axsom-3, 10-Taylor Reimer-3.

NEXT USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE: February 12, 2022 – Bubba Raceway Park – Ocala, Florida – Winter Dirt Games XIII – 3/8-Mile Dirt Track