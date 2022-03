Danny Dietrich Charges From Through the Field for Lincoln Victory

ABBOTTSTOWN, Penn. (March 26, 2022) — Danny Dietrich picked up his first victory of the 2022 season Saturday afternoon at Lincoln Speedway. Dietrich charged from 10th starting position for the victory over Justin Peck, Jimmy Siegel, Alan Krimes, and Justin Whittall.

Lincoln Speedway

Abbottstown, Pennsylvania

Saturday, March 26, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 48-Danny Dietrich

2. 13-Justin Peck

3. 59-Jimmy Siegel

4. 87-Alan Krimes

5. 67-Justin Whittall

6. 11-Parker Price-Miller

7. 44-Dylan Norris

8. 4z-Zane Rudisill

9. 97-Brie Hershey

10. 69-Tim Glatfelter

11. 39-Chase Dietz

12. 16a-Aaron Bollinger

13. 5e-Brandon Rahmer

14. 11a-Austin Bishop

15. 8r-Freddie Rahmer

16. 5j-John Walp

17. 11p-Niki Young

18. 99m-Kyle Moody

19. 33-Riley Emig

20. 8-Billy Dietrich

21. 21t-Scott Fisher

22. 27-Devon Borden

23. 5a-Zach Allman

24. 11t-T.J. Stutts

Winged 305 Sprint Cars

Feature:

1. 20-Doug Dodson

2. 19k-Kruz Kepner

3. 5-Logan Spahr

4. 67-Ken Duke Jr

5. 36-Domenic Melair

6. 34-Austin Reed

7. 80-Dave Wickham

8. 39x-Scott Frack

9. 41-Josh Harner

10. 17-Owen Dimm

11. O3m-Matthew Swift

12. 61c-Johnny Scarborough

13. 31-Donnie Hendershot

14. 19-Ryan Neil

15. 11x-Dylan Smith

16. 54-Mike Melair