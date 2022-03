Gardner Wins USAC / CRA Feature at the PAS

From Lance Jennings

PERRIS, Calif. (March 26, 2022) — Damion Gardner won the USAC / CRA Sprint Car Series feature Saturday at Perris Auto Speedway. Matt Mitchell, Cordy Williams, Austin Williams, and Charles Davis, Jr. rounded out the top five.

AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: March 26, 2022 – Perris Auto Speedway – Perris, California – “So-Cal Showdown”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFYING: 1. Matt Mitchell, 37, Mitchell-16.420; 2. Cody Williams, 44, Williams-16.434; 3. Damion Gardner, 1, Alexander-16.624; 4. Matt McCarthy, 28M, McCarthy-16.675; 5. Logan Williams, 5W, McCarthy-16.703; 6. Chris Gansen, 4G, Gansen-16.832; 7. Jake Hodges, 4, Hodges-16.904; 8. Chris Bonneau, 15, Bonneau-16.910; 9. Charles Davis Jr., 47, Davis-16.941; 10. Danny Sheridan, 12, Allen-16.993; 11. Austin Williams, 2, Williams-17.066; 12. Eddie Tafoya Jr., 51T, Tafoya-17.079; 13. Kyle Edwards, 39E, Edwards-17.105; 14. Trent Williams, 52V, Williams-17.111; 15. Austin Grabowski, 72, Grabowski-17.160; 16. Verne Sweeney, 98, Tracy-17.217; 17. Chase Johnson, 2J, Yeley-17.257; 18. Jeff Dyer, 39, Cal-Sun-17.684; 19. Dan Taylor, T5, Taylor-17.695; 20. Nate Schank, 1$, Schank-17.838; 21. Ricky Lewis, 41, Lewis-17.910; 22. Shane Sexton, 74, Sexton/Gatlin-18.428; 23. Gary Marshall Jr., 23, Bellegante-19.116.

FLOWDYNAMICS INCORPORATED FIRST HEAT: (10 laps) 1. Sweeney, 2. Mitchell, 3. Sheridan, 4. Edwards, 5. McCarthy, 6. Hodges, 7. Sexton, 8. Taylor. NT.

BILL’S JERKY SECOND HEAT: (10 laps) 1. A.Williams, 2. L.Williams, 3. C.Williams, 4. T.Williams, 5. Bonneau, 6. Schank, 7. Marshall, 8. Johnson. NT.

LASER X MANUFACTURING THIRD HEAT: (10 laps) 1. Gardner, 2. Davis, 3. Grabowski, 4. Gansen, 5. Tafoya, 6. Dyer, 7. Lewis. NT.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Damion Gardner (4), 2. Matt Mitchell (6), 3. Cody Williams (5), 4. Austin Williams (11), 5. Charles Davis Jr. (1), 6. Danny Sheridan (10), 7. Matt McCarthy (7), 8. Chris Gansen (2), 9. Trent Williams (14), 10. Chase Johnson (17), 11. Logan Williams (3), 12. Verne Sweeney (16), 13. Jeff Dyer (18) 14. Shane Sexton (22), 15. Dan Taylor (19), 16. Gary Marshall Jr (23). 17. Nate Schank (20), 18. Eddie Tafoya Jr. (12), 19. Kyle Edwards (13), 20. Chris Bonneau (9), 21. Austin Grabowski (15), 22. Jake Hodges (8), 23. Ricky Lewis (21). NT.

*Tafoya and Schank flipped on lap 16 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-11 Davis, Laps 12-30 Gardner.

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER HARD CHARGER: Shane Sexton (22nd to 14th)

SHAWN McDONALD MEMORIAL QUALIFYING AWARD: Chris Gansen

SHAWN McDONALD MEMORIAL FEATURE AWARD: Danny Sheridan

WILWOOD DISC BRAKES LUCKY 13 AWARD: Jeff Dyer

NEW AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR POINTS: 1-Damion Gardner-328, 2-Charles Davis Jr.-274, 3-Austin Williams-242, 4-Logan Williams-222, 5-Matt Mitchell-219, 6-Eddie Tafoya Jr.-212, 7-Chris Gansen-200, 8-Brody Roa-195, 9-Cody Williams-193, 10-Verne Sweeney-183.

NEXT AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR RACE: April 1 – Keller Auto Speedway – Hanford, California