Michael Day Wins Bandit Feature at Kennedale

KENNEDALE, Texas (March 26, 2022) — Michael Day won the Bandit Outlaw Sprint Series feature Saturday at Kennedale Speedway Park. Day drove away from the pole position for the victory over Chase Brewer, Austin Mundie, Chad Wilson, and Dalton Stevens.

Bandit Outlaw Sprint Series

Kennedale Speedway Park

Kennedale, Texas

Saturday, March 26, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 74E-Claud Estes III[1]

2. #1-Justin Zimmerman[2]

3. 25C-Chase Brewer[6]

4. 22-Lucas Scherb[3]

5. 72-Colby Estes[7]

6. 68-Logan Scherb[4]

7. 35K-Dylan McCann[8]

8. 48-Nathan Moore[10]

9. 78-Corby Scherb[9]

10. 18S-Austin Smith[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 99X-Dalton Stevens[1]

2. 5R-John Ricketts[3]

3. 9$-Kyle Clark[7]

4. 4-Austin Mundie[6]

5. 20-Chad Wilson[8]

6. 13M-Chance McCrary[5]

7. 87-Briley Stone[10]

8. 72P-Gary Floyd[4]

9. 74-DJ Estes[9]

10. 3Z-Wyatt Howard[2]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 91-Michael Day[3]

2. 82S-Austin Saunders[2]

3. 82-Joshua Hanna[6]

4. 21K-Kobe Simpson[5]

5. 80-Josh Hawkins[8]

6. 82C-Christian Kinnison[1]

7. 33-Michael Merrell[9]

8. 1N-Blake Mallory[7]

9. 23-Junior Jenkins[4]

B-Main (10 Laps)

1. 68-Logan Scherb[4]

2. 13M-Chance McCrary[2]

3. 82C-Christian Kinnison[6]

4. 72P-Gary Floyd[8]

5. 78-Corby Scherb[9]

6. 35K-Dylan McCann[3]

7. 48-Nathan Moore[5]

8. 1N-Blake Mallory[7]

9. 33-Michael Merrell[1]

10. 18S-Austin Smith[12]

11. 23-Junior Jenkins[11]

DNS: 74-DJ Estes

DNS: 3Z-Wyatt Howard

A-Main (25 Laps)

1. 91-Michael Day[1]

2. 25C-Chase Brewer[3]

3. 4-Austin Mundie[10]

4. 20-Chad Wilson[11]

5. 99X-Dalton Stevens[6]

6. 74E-Claud Estes III[5]

7. 72-Colby Estes[14]

8. 80-Josh Hawkins[12]

9. 9$-Kyle Clark[2]

10. 68-Logan Scherb[17]

11. 82S-Austin Saunders[9]

12. 82-Joshua Hanna[4]

13. 21K-Kobe Simpson[13]

14. 87-Briley Stone[16]

15. 13M-Chance McCrary[18]

16. #1-Justin Zimmerman[8]

17. 22-Lucas Scherb[15]

18. 72P-Gary Floyd[20]

19. 5R-John Ricketts[7]

20. 82C-Christian Kinnison[19]