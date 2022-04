Stelzig Wins NMMRA Feature at Aztec Speedway

AZTEC, N.M. (April 15, 2022) — Caleb Stelzig won the New Mexico Motor Racing Association feature Saturday at Aztec Speedway. Colt Treharn, Spencer Hill, Josh Grady, and Caleb Saiz rounded out the top five.

New Mexico Motor Racing Association

Aztec Speedway

Aztec, New Mexico

Friday, April 15, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 7D7-Spencer Hill[3]

2. 1HA-Caleb Saiz[5]

3. 18-Asa Kesterson[1]

4. 70H-Bryan Ledbetter Jr[2]

5. 6-Michael Marfia[4]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 12J-Josh Grady[2]

2. 24-Robert Marfia[1]

3. 77-Colt Treharn[4]

4. 13-JR Bonesteel[3]

5. 22-Joey Klemish[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 7X-Troy Treharn[2]

2. 21-Caleb Stelzig[4]

3. 45X-Don Grable[3]

4. 41-David Burns[1]

A-Main (25 Laps)

1. 21-Caleb Stelzig[1]

2. 77-Colt Treharn[8]

3. 7D7-Spencer Hill[2]

4. 12J-Josh Grady[4]

5. 1HA-Caleb Saiz[3]

6. 24-Robert Marfia[5]

7. 70H-Bryan Ledbetter Jr[11]

8. 13-JR Bonesteel[9]

9. 41-David Burns[14]

10. 45X-Don Grable[10]

11. 7X-Troy Treharn[6]

12. 18-Asa Kesterson[7]

13. 22-Joey Klemish[13]

14. 6-Michael Marfia[12]